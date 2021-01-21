Inventor Inventor
Inventor
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KULLANILABİLİR PLATFORMLAR

    Sistem gereksinimlerine bakın

    DENEME SÜRÜMÜ DOSYA BOYUTU (tahmin edilen maksimum boyut)

    14 GB

    ÖNERİLENLER

    10 Mbps Internet bağlantısı
    Virüs denetleme yazılımı da dahil tüm etkin uygulamaları kapatın.

    YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

    Başarılı indirme için daha fazla ipucu alın

    Bir dosyayı görüntülemeniz mi gerekiyor?

    Yazılımı indirmenize gerek yok.
    Dosyaları açmak ve görüntülemek için ücretsiz aracı edinin.
    Baştan Başla

    Başlayalım

    Bu yazılımı şu kimlikle kullanacağım:

    Deneme sürümünü başlatın

    30 günlüğüne tüm olanak ve özelliklere tam erişim sağlayın.

    İşletim sistemi:

    İşletim sisteminizi seçin:

    Bu yazılım işletim sisteminiz ile uyumlu olmayabilir, ancak farklı bir makineye yüklemek için indirebilirsiniz.

    Dilinizi seçin:

    İyi haberler var

    Autodesk, tüm dünyadaki öğrenciler ve eğitimcilere yazılımlar sağlıyor. Ücretsiz eğitim erişimi yalnızca eğitim amaçlı kullanılabilir. Kar amaçlı kullanım için ücretli abonelik planı gerekir.

    Autodesk ürünlerini eğitim amacıyla kullanma erişimi için onay alın.

    Uygunluğunuzu hemen SheerID ile doğrulayın.

    Kişisel, hobi amaçlı kullanıma yönelik Fusion 360'ı indirin

    Sınırlı hobi kullanıcıları ve ticari amaçlı olmayan kullanıcılar için ücretsiz, sınırlı Fusion 360 sürümü. Temel özellikler şunları içermektedir:

    • Standart 2B/3B CAD araçları
    • Sınırlı elektronikler - 2 şema, 2 katman, 80 cm2 kart alanı
    • Temel üretim - 2,5 eksenli frezeleme ve 3 eksenli frezeleme, tornalama, FFF katmanlı, imalat
    • Sadece yerel görüntüleme
    • 10 etkin ve düzenlenebilir Fusion 360 belgesi ile sınırlıdır, sınırsız etkin olmayan belge
    • Sadece tek kullanıcılı veri yönetimi
    • Sadece forum desteği
    • Sınırlı dosya türü içe ve dışa aktarma

    Tüm özellik ve işlevlere ihtiyacınız mı var? Fusion 360'ın 30 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın.

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    Baştan Başla

    Telefon numarası doğrulama

    Hesabınızı doğrulamaya yardımcı olmak için telefonunuza benzersiz bir kod gönderilecektir.

    Telefon numarası girin

    Doğrulama yöntemi seçin

    SESLİ (ARAMA) SMS (MESAJ)

    Son rakamları şu şekilde olan telefon numarasına gönderilen kodu girin: Tekrar gönder

    Kod 10 dakika boyunca geçerli olacaktır DOĞRULA

    Kod yanlış, lütfen tekrar deneyin.

    Baştan Başla

    Şirketiniz hakkında bilgi verin:

    Aksi belirtilmediği sürece tüm alanlar zorunludur.

      Lütfen ikamet ettiğiniz ülkeyi seçin (gerekli):

      Bu bilgi, size doğru deneme sürümü hükümleri ve koşullarını sağlamamıza yardımcı olur. Bazı ülkeler, yaşadığınız ülkeye bağlı olarak özel koşullar sağlamamızı şart koşar.
      reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hizmet Koşulları geçerlidir.
      Başka bir şekilde mi indirmeniz gerekiyor?
      İndirme Yöneticisi'ni kullanın 
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      İndirmeniz başladı.
      Tamamlandığında, indirdiğiniz dosyanın bilgisayarınızdaki konumunu bulun. Deneme sürümünüzü başlatmak için yüklemeyi çalıştırın.
      AutoCAD
      Gelişmiş içgörüler, yapay zeka otomasyonları ve iş birliği özelliklerine sahip 2B ve 3B CAD araçları. Aboneliğe masaüstünde, web'de, mobilde AutoCAD ve yedi özel araç seti dâhildir.
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      Inventor Tolerance Analysis
      Inventor Tolerance Analysis yazılımı, boyutsal çeşitliliğin maliyet üzerindeki etkisini anlamak için tasarlanmıştır.
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      Online Webinar: Inventor 2022 Yenilikler | ŞİMDİ İZLEYİN

      INVENTOR

      Inventor'daki yeniliklere göz atın.

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      What's New

      Yenilikler

      Inventor 2022'deki yeni özellikler

      Autodesk® Inventor®'ın en son sürümü; tasarım çalışmalarınızı yönetmenize, bağlı mühendislik iş akışlarınızı hızlandırmanıza ve tekrarlanan görevleri azaltmanıza yardımcı olan, kullanıcılar tarafından talep edilmiş güncelleme ve geliştirmeleri içermektedir.

      • Video: Model durumları, tek bir belgede birden fazla parça ve derleme varyasyonu sağlar

        Model durumları - parçalar

        İmalat işlemlerini, boyutsal varyasyonları ve basitleştirilmiş temsilleri tek bir parça dosyasında yönetin. (video: 2,15 dk.)

      • Video: Model durumları, tek bir belgede birden fazla parça ve derleme varyasyonu sağlar

        Model durumları - derlemeler

        Yapılandırmaları ve model basitleştirme sürecini yönetmek için tek bir belgede derlemenin çoklu temsilini oluşturun. (video: 2,15 dk.)

      • Video: Inventor, karmaşık derleme tasarımlarını Revit projeleri olarak dışa aktarmadan önce tasarımları basitleştirecek araçlar içermektedir.

        Revit ile birlikte çalışabilirlik

        Revit proje dosyalarını Inventor'da basitleştirmek ve kaydetmek için geliştirilmiş araçlarla BIM projeleri üzerinde iş birliği yapın. (video: 2,45 dk.)

      • Video: Görünüm yönlendirmesi, açıklamalar ve aydınlatma stilleri için 3B modelinizdeki öğeleri 2B çizim görünümlerinde yeniden kullanın

        Çizim iyileştirmeleri

        2B çizim görünümlerinizde 3B modelinizdeki kamera görünümlerini, imalat bilgilerini ve aydınlatma stilini kullanın. (video: 1,25 dk.)

      • Video: Inventor 2022'deki performans iyileştirmeleri hakkında bilgi edinin

        Üretkenlik ve performans

        Büyük derlemeleri düzenlerken daha iyi performans alın ve sık kullandığınız özelliklerde iyileştirilmiş üretkenlik sağlayın. (video: 4,06 dk.)

      • Video: Inventor 2022'deki yeni kurulum ve dağıtım seçenekleri hakkında bilgi edinin

        Kurulum ve dağıtım

        Yeni bir kurulum ve dağıtım deneyimiyle ekibinizdeki herkesi en son sürüme taşıyın. (video: 2,25 dk.)

      Inventor 2022'nin ve önceki sürümlerin tüm yeni özelliklerini görün