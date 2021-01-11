AutoCAD LT AutoCAD LT
AutoCAD LT
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KULLANILABİLİR PLATFORMLAR

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    4 GB

    ÖNERİLENLER

    10 Mbps Internet bağlantısı
    Virüs denetleme yazılımı da dahil tüm etkin uygulamaları kapatın.

    Bir dosyayı görüntülemeniz mi gerekiyor?

    Yazılımı indirmenize gerek yok.
    Dosyaları açmak ve görüntülemek için ücretsiz aracı edinin.
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    Bu yazılımı şu kimlikle kullanacağım:

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    30 günlüğüne tüm olanak ve özelliklere tam erişim sağlayın.

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    İyi haberler var

    Autodesk, tüm dünyadaki öğrenciler ve eğitimcilere yazılımlar sağlıyor. Ücretsiz eğitim erişimi yalnızca eğitim amaçlı kullanılabilir. Kar amaçlı kullanım için ücretli abonelik planı gerekir.

    Autodesk ürünlerini eğitim amacıyla kullanma erişimi için onay alın.

    Uygunluğunuzu hemen SheerID ile doğrulayın.

    Kişisel, hobi amaçlı kullanıma yönelik Fusion 360'ı indirin

    Sınırlı hobi kullanıcıları ve ticari amaçlı olmayan kullanıcılar için ücretsiz, sınırlı Fusion 360 sürümü. Temel özellikler şunları içermektedir:

    • Standart 2B/3B CAD araçları
    • Sınırlı elektronikler - 2 şema, 2 katman, 80 cm2 kart alanı
    • Temel üretim - 2,5 eksenli frezeleme ve 3 eksenli frezeleme, tornalama, FFF katmanlı, imalat
    • Sadece yerel görüntüleme
    • 10 etkin ve düzenlenebilir Fusion 360 belgesi ile sınırlıdır, sınırsız etkin olmayan belge
    • Sadece tek kullanıcılı veri yönetimi
    • Sadece forum desteği
    • Sınırlı dosya türü içe ve dışa aktarma

    Tüm özellik ve işlevlere ihtiyacınız mı var? Fusion 360'ın 30 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın.

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    Telefon numarası doğrulama

    Hesabınızı doğrulamaya yardımcı olmak için telefonunuza benzersiz bir kod gönderilecektir.

    Telefon numarası girin

    Doğrulama yöntemi seçin

    SESLİ (ARAMA) SMS (MESAJ)

    Son rakamları şu şekilde olan telefon numarasına gönderilen kodu girin: Tekrar gönder

    Kod 10 dakika boyunca geçerli olacaktır DOĞRULA

    Kod yanlış, lütfen tekrar deneyin.

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    Şirketiniz hakkında bilgi verin:

    Aksi belirtilmediği sürece tüm alanlar zorunludur.

      Lütfen ikamet ettiğiniz ülkeyi seçin (gerekli):

      Bu bilgi, size doğru deneme sürümü hükümleri ve koşullarını sağlamamıza yardımcı olur. Bazı ülkeler, yaşadığınız ülkeye bağlı olarak özel koşullar sağlamamızı şart koşar.
      reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hizmet Koşulları geçerlidir.
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      Tamamlandığında dosyanın bilgisayarınızdaki konumunu bulun.

      Deneme sürümünüzü başlatmak için yüklemeyi çalıştırın.

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      AutoCAD LT ile AutoCAD'i karşılaştır

      AutoCAD® ile AutoCAD® LT'nin özelliklerini karşılaştırın ve tasarım akışınız için hangi CAD yazılımının doğru çözüm olduğunu öğrenin.

      /yıl 

      Şunun için kullanın: 

      Dahil olan özellikler: 

      Platform: 

      Ne yapar: 

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      AutoCAD 2022 ile önceki sürümlerin karşılaştırması

      Esnek bir abonelik modeline geçen yüksek hassasiyetli 2B CAD çizim yazılımı AutoCAD LT, her yeni sürüm ve ürün güncellemesiyle yeni özellikler sunuyor. AutoCAD LT 2016 veya daha eski bir lisansınız varsa AutoCAD LT 2017, AutoCAD LT 2018, AutoCAD LT 2019, AutoCAD LT 2020, AutoCAD LT 2021 ve AutoCAD LT 2022'de hangi özelliklerin değiştiğini burada bulabilirsiniz.

      AutoCAD LT 2022

      Dahil olan özellikler:

      • AutoCAD web uygulaması (İngilizce): AutoCAD çizimlerini herhangi bir yazılım yüklemenize gerek kalmadan istediğiniz bilgisayardan görüntüleyin, oluşturun ve düzenleyin.*
      • AutoCAD mobil uygulaması (İngilizce): AutoCAD çizimlerini iOS ve Android cihazları ile görüntüleyin, oluşturun ve düzenleyin.
      • Entegre iş akışları: Masaüstü, web ve mobil cihazlar arasında sorunsuzca çalışın.*
      • Bulut depolama bağlantısı: AutoCAD'de tüm DWG dosyalarına önde gelen bulut depolama sağlayıcılarının yanı sıra Autodesk bulut depolama sistemi ile erişin.

      2016'dan beri eklenen en popüler yeni özellikler şunları içerir:

      • İz: Mevcut çizimi değiştirmeden doğrudan DWG dosyasını inceleyin ve geri bildirimde bulunun.
      • Paylaş: Çiziminizin kontrollü bir kopyasını istedikleri yerden erişebilmeleri için ekibinize ve çalışma arkadaşlarınıza gönderin
      • Sayım: Blok veya geometri saymayı otomatik hale getirin ve bu verileri bir tabloya aktarın.
      • Autodesk Docs'a gönderme: CAD çizim sayfalarınızı AutoCAD'den Autodesk Docs'a PDF olarak gönderin.
      • Çizim geçmişi: Çiziminizde zaman içinde yapılmış değişiklikleri görün.
      • Xref karşılaştırma: Bir harici Xref'in iki sürümünü karşılaştırın ve mevcut çiziminizden çıkmadan değişiklikleri uygulayın.
      • Bloklar paleti: Masaüstü bilgisayarda Kitaplıklar sekmesinden veya AutoCAD web uygulamasından blokları verimli bir şekilde ekleyin.
      • Hızlı ölçüm: Bir çizimde bulunan, alanlar ve çevreler dahil yakındaki tüm ölçümleri sadece farenizi gezdirerek hızla görüntüleyin.
      • Kırpma ve uzatma (geliştirilmiş): Varsayılan Hızlı mod artık tüm potansiyel sınırları otomatik olarak seçer.
      • Temizle (yeniden tasarlandı): Kolay seçim ve nesne önizlemesi ile çok sayıda gereksiz nesneyi bir defada kaldırın.
      • DWG™ karşılaştırma: Geçerli pencerenizden çıkmadan bir çizimin veya Xref dosyasının iki sürümünü karşılaştırın.
      • PDF içe aktarma: PDF'den bir çizime SHX yazı tipi dosyaları, dolgular, raster görüntüleri ve TrueType metinleri gibi geometrileri aktarın.
      • Her zaman, her yerde AutoCAD: Masaüstünden, Web üzerinden ve mobil cihazlarınızdan AutoCAD'e erişin.*
      • Web ve mobile kaydetme: AutoCAD web ve mobil uygulamalarında görüntülemek üzere masaüstündeki çizimleri ve ilgili Xref dosyalarını kaydedin.
      • Yeni görünümler ve görünüm noktaları: Kaydedilen görünümleri yerleşim düzenlerinize kolayca kaydedin.
      • Yüksek çözünürlüklü görüntüleme desteği: Tasarımlarınızı 4K ve daha yüksek çözünürlüklü ekranlarda görüntüleyin.
      • Ekran dışı seçim: Seçili nesneler ekran dışında kaydırma veya uzaklaştırma yapsanız bile seçim kümesinde kalır.

      2016'dan bu yana yapılan iyileştirmeler

      • Yarım saniyede kaydedin: Her kaydetme işleminde ortalama bir saniye zamandan tasarruf edin
      • Daha hızlı ve özelleştirilmiş kurulum: SSD'lere %50'e varan oranda daha hızlı yükleyin ve hangi öğeleri yüklemek istediğinize siz karar verin
      • Aynı AutoCAD örneğinde çizim pencerelerini sürükleyerek yan yana veya birden fazla monitörde görüntüleyin.
      • Yeni koyu renkli tema: Modern mavi görünüm ile kontrast ve keskinlik iyileştirmeleri
      • Kullanıcı arabirimi: Düz tasarım simgeler ile sezgisel iletişim kutuları ve araç çubukları
      • 2B grafikler: Daha iyi kararlılık, uygunluk ve performans
      • 2018.dwg dosya biçimi ile kaydetme, taşıma/kopyalama performanslarında artış
      • TrustedDWG™ dosya biçimi
      • Yeniden tasarlanan Başlangıç sekmesinden son dosyalarınıza, buluttaki dosyalara, yardım içeriğine ve daha fazlasına kolayca erişebilirsiniz.

      Destek ve yazılım erişimi

      • Teknik destek
        • Autodesk destek uzmanları: Telefon görüşmesi planlayın†, çevrimiçi sohbet edin (sınırlı kullanılabilirlik) veya e-posta gönderin.
        • Uzak masaüstü yardımı: Sorun giderme işlemini uzmanlara bırakın.
        • Çevrimiçi kaynaklar: Yardım belgeleri, öğreticiler, eğitim videoları ve topluluk destek forumları için bilgi tabanımıza erişin.
      • En son yazılım sürümlerine erişin: En yeni sürümlere ve güncellemelere anında erişin.
      • Yazılımınızı istediğiniz yerde kullanın: Evde veya seyahat ederken.
      • Önceki sürümlere erişin: Önceki sürümleri indirin ve kullanın.
      • Esnek dönem süreleri: Aylık, yıllık veya 3 yıllık abone olun.*
      • Yönetim araçları: Yazılım lisanslarını, kayıtlarını ve kullanımını Autodesk Account'unuzdan basit bir şekilde yönetin.

      *Bakım anlaşması müşterileri için geçerli değildir.
      Gelişmiş Destek hizmetinden yararlanan bakım anlaşması müşterileri için geçerlidir.