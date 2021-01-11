Esnek bir abonelik modeline geçen yüksek hassasiyetli 2B CAD çizim yazılımı AutoCAD LT, her yeni sürüm ve ürün güncellemesiyle yeni özellikler sunuyor. AutoCAD LT 2016 veya daha eski bir lisansınız varsa AutoCAD LT 2017, AutoCAD LT 2018, AutoCAD LT 2019, AutoCAD LT 2020, AutoCAD LT 2021 ve AutoCAD LT 2022'de hangi özelliklerin değiştiğini burada bulabilirsiniz.