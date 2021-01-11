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KULLANILABİLİR PLATFORMLAR
DENEME SÜRÜMÜ DOSYA BOYUTU (tahmin edilen maksimum boyut)
4 GB
ÖNERİLENLER
10 Mbps Internet bağlantısı
Virüs denetleme yazılımı da dahil tüm etkin uygulamaları kapatın.
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Bu yazılımı şu kimlikle kullanacağım:
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30 günlüğüne tüm olanak ve özelliklere tam erişim sağlayın.
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İyi haberler var
Autodesk, tüm dünyadaki öğrenciler ve eğitimcilere yazılımlar sağlıyor. Ücretsiz eğitim erişimi yalnızca eğitim amaçlı kullanılabilir. Kar amaçlı kullanım için ücretli abonelik planı gerekir.
Autodesk ürünlerini eğitim amacıyla kullanma erişimi için onay alın.
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Kişisel, hobi amaçlı kullanıma yönelik Fusion 360'ı indirin
Sınırlı hobi kullanıcıları ve ticari amaçlı olmayan kullanıcılar için ücretsiz, sınırlı Fusion 360 sürümü. Temel özellikler şunları içermektedir:
- • Standart 2B/3B CAD araçları
- • Sınırlı elektronikler - 2 şema, 2 katman, 80 cm2 kart alanı
- • Temel üretim - 2,5 eksenli frezeleme ve 3 eksenli frezeleme, tornalama, FFF katmanlı, imalat
- • Sadece yerel görüntüleme
- • 10 etkin ve düzenlenebilir Fusion 360 belgesi ile sınırlıdır, sınırsız etkin olmayan belge
- • Sadece tek kullanıcılı veri yönetimi
- • Sadece forum desteği
- •Sınırlı dosya türü içe ve dışa aktarma
Tüm özellik ve işlevlere ihtiyacınız mı var? Fusion 360'ın 30 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın.
Telefon numarası doğrulama
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Doğrulama yöntemi seçinSESLİ (ARAMA) SMS (MESAJ)
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