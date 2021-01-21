Bir model üzerinde başka kişilerle çalışmanız veya 3B görüntüleme yapmanız gerektiğinde, Autodesk yazılımınıza bulut hizmetlerini eklemek daha hızlı çalışmanıza yardımcı olur.
- Günler alan, yoğun işlem gerektiren görevleri birkaç dakika veya saatte tamamlayın
- Neredeyse her zaman ve her yerde 3B görüntüleme yapın ve çeşitli analizler gerçekleştirin
- Proje planlarınızı ekibinizle birlikte mobil cihazlarınızdan anında güncelleyin
- BIM yönetimini tüm ekibinizi kapsayacak şekilde genişletin
- Kalite, güvenlik ve sahada devreye alma süreçlerini iyileştirin