BULUT HİZMETLERİ

Bulutta oluşturma, işbirliği yapma ve hesaplama işlemleri

Bir model üzerinde başka kişilerle çalışmanız veya 3B görüntüleme yapmanız gerektiğinde, Autodesk yazılımınıza bulut hizmetlerini eklemek daha hızlı çalışmanıza yardımcı olur.

  • Günler alan, yoğun işlem gerektiren görevleri birkaç dakika veya saatte tamamlayın
  • Neredeyse her zaman ve her yerde 3B görüntüleme yapın ve çeşitli analizler gerçekleştirin
  • Proje planlarınızı ekibinizle birlikte mobil cihazlarınızdan anında güncelleyin
  • BIM yönetimini tüm ekibinizi kapsayacak şekilde genişletin
  • Kalite, güvenlik ve sahada devreye alma süreçlerini iyileştirin

Bulut ürünleri ve hizmetleri

Bulut hizmetleri ve bulut depolama, bazı yazılımlarda abonelik veya bakım anlaşması ile kullanılabilir. Ayrıca belirli bulut hizmetlerine, ihtiyaç duydukça ayrı olarak abone olabilirsiniz.

GÖZ ATIN: Genel tasarım ve işbirliği  |  Yapı ve inşaat  |  Ürün tasarımı ve üretimi  |  Görüntüleme

Genel tasarım ve işbirliği

  • DWG™ dosyalarını hareket halindeyken mobil cihazınızda görüntüleyin, oluşturun, düzenleyin ve paylaşın

    Başlıca kullanım amaçları:

    • Çizim yapma ve düzenleme
    • Açıklama Notu
    • Ölçüm
    Ücretsiz deneme sürümü
    Abone ol

  • Gerçeklik yakalama ve 3B tarama yazılım ve hizmetleri

    Başlıca kullanım amaçları:

    • İşbirliği
    • 3B modelleme
    • Gerçeklik yakalama
    Ücretsiz deneme sürümü
    Abone ol

Yapı ve inşaat

  • Proje teslim ve inşaat yönetimi yazılımı: BIM 360 Docs, BIM 360 Design, BIM 360 Glue, BIM 360 Build, BIM 360 Layout, BIM 360 Plan ve BIM 360 Ops uygulamalarını içerir.

    • Proje ekiplerini ve verileri gerçek zamanlı olarak birbirine bağlar
    Ücretsiz bir başlangıç yapın

  • Yerel Revit birlikte çalışabilirlik özelliğine sahip, kullanımı kolay bir 3B eskiz uygulaması

    Başlıca kullanım amaçları:

    • Çizim yapma
    • İşbirliği
    Ücretsiz deneme sürümü
    Abone ol

  • Bina performans analizi yazılımı

    Başlıca kullanım amaçları:

    • Enerji analizi
    • Yapı sürdürülebilirliği
    Eklentiyi EDİN

Ürün tasarımı ve üretimi

Görüntüleme

  • Web tabanlı 3B karakterler oluşturma

    Başlıca kullanım amaçları:

    • Karakter yaratma

    Bu hizmet sadece abonelere veya belirli Autodesk yazılımları için bakım anlaşması devam eden müşterilere sunulur

    Abone ol

Medya ve eğlence

  • Web-based 3D character generation

    Primarily used for

    • Web-based 3D character generation

    Available only to subscribers and maintenance plan customers of select Autodesk software

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