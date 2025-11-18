AI-animering är att skapa eller förbättra animering med hjälp av algoritmer för artificiell intelligens (AI). AI-animering kan förbättra processen för traditionell animering genom att delar av arbetsflödet automatiseras, för att göra den mycket snabbare. AI-animering kan även bidra till att göra animeringar mer realistiska genom att analysera och återskapa verklighetstrogna rörelser eller visuella effekter (VFX) som rök, eld och vatten.

Genom att automatisera vissa repetitiva uppgifter gör AI-animering processen mer effektiv, vilket ger animatörer tid att fokusera på mer kreativa aspekter som karaktärsutveckling och visuellt berättande. Den kan även erbjuda mindre animeringsstudior en nivå av komplexitet vad gäller miljöer, VFX, texturer, ljussättning och andra aspekter av produktionen som de kanske inte kan åstadkomma manuellt. Vissa programvaror för AI-animering kan även minska budgeten för utrustningen som behövs för traditionell animering eller virtuell produktion, t.ex. motion capture-utrustning och greenscreen- eller bluescreen-bakgrunder.

Det finns en missuppfattning om att vissa AI-animeringsverktyg minskar kreativiteten hos – eller helt ersätter – animatörer. Den bästa AI-animeringstekniken kan dock bidra till det bästa av två världar för animatörer – de får den kraftfulla effektiviteten hos programvaran för AI-animering men behåller samtidigt full kreativ kontroll.