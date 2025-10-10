Cloud Day Lisboa

Ferramentas de BIM integradas, incluindo o Revit, o AutoCAD e o Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, incorporadas no Inventor e no AutoCAD
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo o 3ds Max e o Maya
Este evento essencial destina-se a executivos de empresas de arquitetura, engenharia e construção, bem como a diretores de inovação e transformação digital, gestores de BIM e líderes de implementação de BIM em vários setores.
15.00 h Café de boas-vindas
15.30 h Boas-vindas e Introdução
15.35 h Autodesk Construction Cloud – Olhando para o Presente e para o Futuro
16.15 h Histórias de sucesso: FCC e Start Campus
17.00 h Debate
17.30 h Cocktail & Networking
19:00 h Encerramento
Data: 30 de octubre de 2025
Hora: 15:00 - 19:00 h
Hotel Myriad by Sana
Parque das Nações, R. Cais das Naus Lote 2.21.01, 1990-173 Lisboa, Portugal
Viva uma experiência única de networking com um cocktail
Descubra as últimas novidades, interaja com profissionais da indústria e explore como as nossas soluções estão a impulsionar negócios como o seu.
Inscreva-se no Autodesk Cloud Day e receberá um e-mail de confirmação.