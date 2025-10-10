evento presencial

Cloud Day Lisboa

Data: 30 de outubro de 2025

Hora:  15:00 - 19:00 h

Localização: Hotel Myriad by Sana

Impulsionar a inovação na era digital

Descubra como a cloud pode transformar o seu negócio

Este evento essencial destina-se a executivos de empresas de arquitetura, engenharia e construção, bem como a diretores de inovação e transformação digital, gestores de BIM e líderes de implementação de BIM em vários setores.

Porquê participar?

  • Apresentações inspiradoras: Conheça histórias de transformação de especialistas que levaram os seus projetos a novos patamares graças à cloud.
  • Networking de alto nível: estabeleça contactos com profissionais influentes e líderes do setor para trocar ideias e explorar novas oportunidades de negócio.
  • Casos de sucesso: saiba como outras empresas maximizaram a eficiência e alcançaram resultados extraordinários com o Autodesk Construction Cloud.
Dois trabalhadores num estaleiro de obras olhando para um tablet

Agenda

15.00 h Café de boas-vindas
15.30 h Boas-vindas e Introdução
15.35 h Autodesk Construction Cloud – Olhando para o Presente e para o Futuro
16.15 h Histórias de sucesso: FCC e Start Campus
17.00 h Debate
17.30 h Cocktail & Networking
19:00 h Encerramento

Informações do evento

Quando

Onde

Hotel Myriad by Sana

Parque das Nações, R. Cais das Naus Lote 2.21.01, 1990-173 Lisboa, Portugal

Como

Viva uma experiência única de networking com um cocktail

 

Autodesk Cloud Day

Descubra as últimas novidades, interaja com profissionais da indústria e explore como as nossas soluções estão a impulsionar negócios como o seu.

 

Inscreva-se no Autodesk Cloud Day e receberá um e-mail de confirmação.