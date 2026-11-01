Kampanjevilkår og -betingelser for AutoCAD

Den tidsbegrensede rabatten på AutoCAD IST er tilgjengelig fra 2. november 2026 til og med 15. desember 2026. Tilbudet er tilgjengelig for kvalifiserte småbedriftskunder i følgende land og territorier: De amerikanske jomfruøyene, Andorra, Australia, Østerrike, Belgia, Bulgaria, Canada, Christmasøya, Kokosøyene (Keelingøyene), Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Falklandsøyene, Færøyene, Fiji, Finland, Frankrike, Fransk Polynesia, Fransk Guyana, Tyskland, Gibraltar, Hellas, Guadeloupe, Guam, Guernsey, Ungarn, Island, Irland, Man, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Marshalløyene, Martinique, Mayotte, USAs ytre småøyer, Monaco, Nord-Marianene, Nauru, Nederland, Ny-Caledonia, New Zealand, Niue, Norfolkøya, Norge, Palau, Papua Ny-Guinea, Pitcairnøyene, Polen, Portugal, Puerto Rico, Réunion, Romania, Samoa, Amerikansk Samoa, San Marino, Slovenia, Salomonøyene, Spania, Saint-Pierre og Miquelon, Svalbard, Sverige, Sveits, Tonga, Tuvalu, Storbritannia, USA, Vanuatu og Wallis og Futuna. Dette tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud eller kampanjer og gjelder ikke der det er forbudt eller begrenset ved lov. For kjøp i Autodesk-butikken vises rabatten automatisk i handlekurven din.

Tilbudet gjelder for opptil to (2) nye lisenser for et ett- eller treårig abonnement på AutoCAD IST per kunde og én kampanjekode per kunde. Dette tilbudet kan ikke brukes til å fornye et abonnement, tillegg til eksisterende abonnementer eller for produkter som er kjøpt tidligere. Kunder i offentlig sektor og utdanningssektoren er ikke kvalifisert for denne kampanjen.

AUTODESK FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL Å AVBRYTE, UTSETTE ELLER ENDRE HELE ELLER DELER AV DENNE KAMPANJEN AV EN HVILKEN SOM HELST GRUNN OG HELT ETTER EGET SKJØNN. PRISENE FOR AUTODESK-PROGRAMVARE KAN BLI ENDRET.

Autodesk, Autodesk-logoen og AutoCAD er registrerte varemerker som tilhører Autodesk, Inc. og/eller Autodesks datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper i USA og/eller andre land. Alle andre merkenavn, produktnavn og varemerker tilhører de respektive rettighetshaverne. Autodesk er ikke ansvarlig for typografiske eller grafiske feil som kan forekomme i dette dokumentet. © 2026 Autodesk, Inc. Med enerett.