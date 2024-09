U moet uw abonnement of bestelling in sommige gevallen handmatig verlengen (bijvoorbeeld door te betalen met Alipay, Konbini of via een bankoverschrijving). Vanaf 90 dagen voor de vervaldatum zijn uw verlengingsopties zichtbaar in uw Autodesk-account. U ontvangt ook een e-mail met de melding dat u kunt verlengen.

U kunt als volgt uw beschikbare verlengingsopties in uw account bekijken:

Meld u aan bij uw account en klik op Facturering en bestellingen > Abonnementen en overeenkomsten. Selecteer in de lijst met abonnementen een product waarvan u de verlengingsopties wilt bekijken. Als u de mogelijkheid hebt om online te verlengen, klikt u op Verlengen. Uw verlenging wordt toegevoegd aan een winkelwagen, waar u de prijsstelling kunt controleren en de aankoop kunt voltooien.

Verleng uw abonnement vóór de vervaldatum om te voorkomen dat u toegang tot uw software verliest en om uw speciale verlengingsprijs te behouden.