3D ontwerpen is het proces waarbij software wordt gebruikt om een wiskundige weergave van een driedimensionaal object of een vorm te creëren. Het gemaakte object wordt een 3D-model genoemd en deze driedimensionale modellen worden gebruikt voor computergegenereerd (CG) ontwerp. 3D-ontwerpprogramma’s worden in verschillende industrieën gebruikt om kunstenaars te helpen met het vormgeven, communiceren, documenteren, analyseren en delen van hun ideeën.