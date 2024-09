Wat is BIM?

Het verschil tussen Revit en BIM is dat BIM een proces is, een methodologie, waarin projectteams technologie gebruiken om tot betere projectuitkomsten te komen in de AEC-markt. Revit is daarentegen een softwareplatform dat is ontworpen om dat proces te faciliteren. De tools in Revit zijn speciaal ontworpen om BIM te ondersteunen, zodat gebruikers een gestructureerd en intelligent model kunnen creëren waarin alle belangrijke informatie is opgeslagen.