Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
- AutoCAD Family
- Revit
- Civil 3D
- Forma Design Collaboration
Inventor와 AutoCAD에 포함된 전문가용 CAD/CAM 도구
3ds Max 및 Maya를 포함하는 엔터테인먼트 컨텐츠 제작 도구
완성도 높은 게임은 디테일에서 비롯됩니다. 캐릭터가 움직이는 방식, 빛이 건물에 닿는 방식, 애니메이션이 그 순간의 몰입감을 살려내는 방식까지. 이러한 디테일을 제대로 살려내려면 비전에 걸맞은 깊이 있는 도구가 필요합니다. 바로 이것이 오토데스크의 도구가 존재하는 이유입니다.
훌륭한 캐릭터는 단순히 만들어지는 것이 아니라 마음으로 느껴지는 존재입니다. Maya는 섬세한 표정부터 박진감 넘치는 액션까지, 모든 움직임을 자유롭게 구현할 수 있는 탁월한 제어력을 선사합니다.
이미지 제공: Alexei Oupornikov
Flow Studio로 대략적인 아이디어를 현실로 구현해 보세요. 프롬프트로 캐릭터와 소품을 제작하고 AI 모션 캡처로 움직임을 테스트하거나 자유로운 제어를 위해 에셋을 내보낼 수 있습니다.
플레이어가 멈춰 서서 풍경을 바라볼 만큼 정교한 세계를 제작해 보세요. 3ds Max는 어느 각도에서 보아도 빈틈없는 환경을 구축할 수 있는 정밀한 모델링 기능을 제공합니다.
이미지 제공: Brice Sabine-Manier
- 아닐 글렌디닝(Anil Glendinning), Friday Sundae 공동 창립자 겸 크리에이티브 디렉터
- 샘 위커트(Sam Wickert), SOKRISPYMEDIA 창립자 겸 디렉터
CAPCOM
CAPCOM이 Maya를 크리에이티브 및 기술적 기반으로 활용하여 몬스터 헌터 와일즈의 크리처, 캐릭터, 애니메이션 워크플로우를 구축한 방법을 알아보세요.
이미지 제공: Capcom
EA
EA가 Maya용 Bifrost를 활용하여 자사 스포츠 타이틀 전반에 유연하고 높은 퀄리티의 캐릭터 변형을 구현한 방식을 알아보세요.
이미지 제공: EA SPORTS
SOKRISPYMEDIA
SOKRISPYMEDIA가 프리비즈용 Flow Studio와 소규모 팀에 최적화된 Maya-Unreal MetaHuman 파이프라인을 활용하여 인기 동영상 시리즈를 실제 플레이 가능한 게임으로 발전시켜 나가는 과정을 확인해 보세요.
이미지 제공: SOKRISPYMEDIA
캐릭터 제작
이미지 제공: Mohamed Hasan
콘셉트 기획
세계 구축
이미지 제공: Pengzhen Zhang
올인원 솔루션
이미지 제공: Jacob Deldin Rich
FBX 지원 및 OpenUSD 통합을 비롯한 주요 산업 표준 파일 형식을 지원하여 소프트웨어 간 전환이 수월하고 데이터 교환 작업을 간소화할 수 있습니다.
크리에이티브의 성공적인 실현을 도와드리겠습니다. 오토데스크 전문가와의 상담을 통해 다음 기대작에 적합한 도구 세트와 워크플로우를 알아보세요.
이미지 제공: Eugenia Mikhaleva
게임 개발에 사용되는 주요 오토데스크 도구로는 Maya, 3ds Max, Flow Studio가 있습니다. Maya는 캐릭터 제작, 리깅, 애니메이션에 활용되며, 3ds Max는 모델링, 환경 제작 및 세계 구축에 사용됩니다. Flow Studio는 프로토타이핑, 프리비즈, AI 기반 모션 캡처 워크플로우를 지원합니다.
네, Maya는 Unreal Live Link를 통해 Unreal Engine과 연결되어 아티스트가 파일을 일일이 내보내지 않고도 애니메이션 데이터를 실시간 스트리밍하고 엔진 내에서 변경 사항을 바로 확인할 수 있습니다.
또한 Maya와 3ds Max는 FBX 및 USD 워크플로우를 지원하므로 게임 엔진 간에 에셋을 손쉽게 주고받을 수 있습니다. Flow Studio에서 제작한 에셋은 USD를 통해 Maya 및 Unreal Engine으로 바로 내보내거나 기타 DCC 도구로 내보낼 수 있습니다.
오토데스크 도구는 3D 모델링, 3D 애니메이션, 리깅, 모션 캡처, 3D 환경 제작, 게임 에셋 제작 등 광범위한 게임 개발 작업을 지원합니다.