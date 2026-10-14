완성도 높은 게임은 디테일에서 비롯됩니다. 캐릭터가 움직이는 방식, 빛이 건물에 닿는 방식, 애니메이션이 그 순간의 몰입감을 살려내는 방식까지. 이러한 디테일을 제대로 살려내려면 비전에 걸맞은 깊이 있는 도구가 필요합니다. 바로 이것이 오토데스크의 도구가 존재하는 이유입니다.

Maya: 강력한 애니메이션 도구로 생생한 캐릭터를 제작하고 리깅 및 애니메이션을 구현해 보세요.

강력한 애니메이션 도구로 생생한 캐릭터를 제작하고 리깅 및 애니메이션을 구현해 보세요. 3ds Max: 정밀한 모델링 도구로 플레이어가 푹 빠져들 수 있는 세계를 구축해 보세요.

정밀한 모델링 도구로 플레이어가 푹 빠져들 수 있는 세계를 구축해 보세요. Flow Studio: 에셋 제작 및 모션 캡처용 AI 도구로 콘셉트를 빠르게 검토해 보세요.