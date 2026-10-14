게임 개발 도구

더 큰 목표를 향해 나아가는 팀을 위한 도구

세밀한 디테일까지 살릴 수 있도록 설계된 모델링 및 애니메이션 도구로 AAA급 퀄리티의 캐릭터와 세계를 제작해 보세요.

이미지 제공: Sacha Gaffney

남성 전사
이미지 제공: Mauro Bonu

깊은 비전을 실현하도록 설계된 도구

완성도 높은 게임은 디테일에서 비롯됩니다. 캐릭터가 움직이는 방식, 빛이 건물에 닿는 방식, 애니메이션이 그 순간의 몰입감을 살려내는 방식까지. 이러한 디테일을 제대로 살려내려면 비전에 걸맞은 깊이 있는 도구가 필요합니다. 바로 이것이 오토데스크의 도구가 존재하는 이유입니다.

  • Maya: 강력한 애니메이션 도구로 생생한 캐릭터를 제작하고 리깅 및 애니메이션을 구현해 보세요.
  • 3ds Max: 정밀한 모델링 도구로 플레이어가 푹 빠져들 수 있는 세계를 구축해 보세요.
  • Flow Studio: 에셋 제작 및 모션 캡처용 AI 도구로 콘셉트를 빠르게 검토해 보세요.

작은 움직임 하나부터, 세밀한 디테일까지. 상상했던 그대로.

플레이어가 교감할 수 있는 캐릭터 제작

훌륭한 캐릭터는 단순히 만들어지는 것이 아니라 마음으로 느껴지는 존재입니다. Maya는 섬세한 표정부터 박진감 넘치는 액션까지, 모든 움직임을 자유롭게 구현할 수 있는 탁월한 제어력을 선사합니다.

 

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이미지 제공: Alexei Oupornikov

막연한 아이디어를 현실로 구현

Flow Studio로 대략적인 아이디어를 현실로 구현해 보세요. 프롬프트로 캐릭터와 소품을 제작하고 AI 모션 캡처로 움직임을 테스트하거나 자유로운 제어를 위해 에셋을 내보낼 수 있습니다.

 

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현실에 버금가는 세계 구축

플레이어가 멈춰 서서 풍경을 바라볼 만큼 정교한 세계를 제작해 보세요. 3ds Max는 어느 각도에서 보아도 빈틈없는 환경을 구축할 수 있는 정밀한 모델링 기능을 제공합니다.

 

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이미지 제공: Brice Sabine-Manier

실제 스튜디오. 실제 게임. 확실한 결과.

들판에서 괴물과 싸우는 캐릭터

CAPCOM

몬스터 헌터 와일즈의 정교한 크리처 제작

CAPCOM이 Maya를 크리에이티브 및 기술적 기반으로 활용하여 몬스터 헌터 와일즈의 크리처, 캐릭터, 애니메이션 워크플로우를 구축한 방법을 알아보세요.

 

사례 읽기

이미지 제공: Capcom

리깅된 미식축구 선수

EA

EA의 캐릭터 변형 및 리깅 작업 확장

EA가 Maya용 Bifrost를 활용하여 자사 스포츠 타이틀 전반에 유연하고 높은 퀄리티의 캐릭터 변형을 구현한 방식을 알아보세요.

 

동영상 보기

이미지 제공: EA SPORTS

총을 들고 있는 남성

SOKRISPYMEDIA

인기 동영상에서 플레이 가능한 게임으로: Chalk Warfare 제작

SOKRISPYMEDIA가 프리비즈용 Flow Studio와 소규모 팀에 최적화된 Maya-Unreal MetaHuman 파이프라인을 활용하여 인기 동영상 시리즈를 실제 플레이 가능한 게임으로 발전시켜 나가는 과정을 확인해 보세요.

 

동영상 보기

이미지 제공: SOKRISPYMEDIA

게임 개발을 위한 오토데스크 도구

총을 든 로봇

캐릭터 제작

Maya

  • 고급 애니메이션 및 리깅 도구로 사실적인 캐릭터를 제작해 보세요.
  • 심층적인 스크립팅, 커스터마이징, 플러그인 확장 기능으로 파이프라인에 맞춰 Maya를 최적화하세요.
  • Unreal Live Link를 통해 Maya에서 Unreal Engine으로 애니메이션을 실시간 스트리밍할 수 있습니다.

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이미지 제공: Mohamed Hasan

쌍검 전사

콘셉트 기획

Flow Studio

  • 차세대 AI 모델을 통해 텍스트나 이미지 프롬프트로 수정 가능한 3D 캐릭터와 소품을 제작해 보세요.
  • 애니메이션 제작을 위해 캐릭터를 자동 리깅하고 AI 모션 캡처로 움직임을 구현하거나, 사용 중인 3D 도구로 내보내 자유롭게 제어해 보세요.

 

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동물을 타고 성으로 향하는 여성

세계 구축

3ds Max

  • 정밀한 작업을 위해 설계된 강력한 모델링 도구로 디테일한 세계, 소품, 환경을 제작해 보세요.
  • 비파괴 모델링 도구로 에셋을 자유롭게 다듬고 수정해 보세요.

 

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이미지 제공: Pengzhen Zhang

올인원 솔루션

M&E Collection

  • 하나의 서브스크립션으로 Maya, 3ds Max, Flow Studio 등을 모두 이용해 보세요.
  • Golaem 단독 제공을 통해 손쉽게 군중을 생성하고 연출해 보세요. 
  • 5개의 Arnold 서브스크립션으로 렌더링 성능을 확장해 보세요. 

 

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이미지 제공: Jacob Deldin Rich

펑크 스팀 캐릭터
이미지 제공: Sacha Pedezert

떠오르는 아이디어만큼 자유로운 에셋 이동

FBX 지원 및 OpenUSD 통합을 비롯한 주요 산업 표준 파일 형식을 지원하여 소프트웨어 간 전환이 수월하고 데이터 교환 작업을 간소화할 수 있습니다.

다음 게임 프로젝트에 적합한 도구 찾기

크리에이티브의 성공적인 실현을 도와드리겠습니다. 오토데스크 전문가와의 상담을 통해 다음 기대작에 적합한 도구 세트와 워크플로우를 알아보세요.

이미지 제공: Eugenia Mikhaleva

FAQ(자주 묻는 질문과 대답)

게임 개발에는 어떤 오토데스크 도구가 사용됩니까?

게임 개발에 사용되는 주요 오토데스크 도구로는 Maya, 3ds Max, Flow Studio가 있습니다. Maya는 캐릭터 제작, 리깅, 애니메이션에 활용되며, 3ds Max는 모델링, 환경 제작 및 세계 구축에 사용됩니다. Flow Studio는 프로토타이핑, 프리비즈, AI 기반 모션 캡처 워크플로우를 지원합니다.

오토데스크 도구는 Unreal Engine, Unity 및 기타 게임 엔진과 호환됩니까?

네, Maya는 Unreal Live Link를 통해 Unreal Engine과 연결되어 아티스트가 파일을 일일이 내보내지 않고도 애니메이션 데이터를 실시간 스트리밍하고 엔진 내에서 변경 사항을 바로 확인할 수 있습니다.

 

또한 Maya와 3ds Max는 FBX 및 USD 워크플로우를 지원하므로 게임 엔진 간에 에셋을 손쉽게 주고받을 수 있습니다. Flow Studio에서 제작한 에셋은 USD를 통해 Maya 및 Unreal Engine으로 바로 내보내거나 기타 DCC 도구로 내보낼 수 있습니다.

오토데스크 소프트웨어로 처리할 수 있는 게임 개발 작업은 무엇입니까?

오토데스크 도구는 3D 모델링, 3D 애니메이션, 리깅, 모션 캡처, 3D 환경 제작, 게임 에셋 제작 등 광범위한 게임 개발 작업을 지원합니다.