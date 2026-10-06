다음과 같은 특징으로 건축 설계를 효율화하는 Architecture 툴셋은 AutoCAD Plus를 통해 이용 가능합니다.

벽, 문, 창 등의 건축 객체를 활용한 도면 작성 효율화

평면도, 입면도, 단면도 간의 일관성을 쉽게 유지

건축 도면 전용 주석 및 집계 기능으로 작업 시간 단축

조사에 따르면, Architecture 툴셋을 사용할 경우 생산성이 최대 61%* 향상되어 AutoCAD의 일반적인 건축 설계 작업 시간이 대폭 단축됩니다.

➡ 무료 체험하기

➡ 경제적인 계약 플랜 확인하기

*면책 조항: 수치는 오토데스크가 외부 컨설팅 회사에 의뢰해 실시한 일련의 생산성 조사 결과에 기반합니다. 7개 분야별 툴셋을 대상으로 실시한 본 조사에서는 숙련된 AutoCAD 사용자가 일반적인 작업을 수행할 때 표준 AutoCAD만을 사용한 경우와 AutoCAD와 산업 분야별 툴셋을 함께 사용한 경우의 생산성을 비교했습니다. 일반적인 성능 테스트와 마찬가지로, 이러한 결과는 컴퓨터, 운영 체제, 필터 또는 원본 데이터에 따라 달라질 수 있음을 양해해 주시기 바랍니다. 테스트의 객관성과 공정성을 유지하기 위해 최선을 다하고 있으나, 테스트 결과에는 오차가 발생할 수 있습니다. 제품 정보 및 사양은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 오토데스크는 이 정보를 '현재 상태 그대로' 제공하며, 명시적이든 묵시적이든 어떠한 종류의 보증도 하지 않습니다.