Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
- AutoCAD Family
- Revit
- Civil 3D
- Forma Design Collaboration
Inventor와 AutoCAD에 포함된 전문가용 CAD/CAM 도구
3ds Max 및 Maya를 포함하는 엔터테인먼트 컨텐츠 제작 도구
인력 부족 현상이 점점 심해지는 오늘날, 소프트웨어는 단순히 가격뿐만 아니라 생산성 향상을 통한 시간과 인건비 절감 효과를 기준으로 선택해야 합니다. 최적의 제품을 선택할 수 있도록 도와드리겠습니다.
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AutoCAD Revit LT Suite를 선택하면 AutoCAD LT와 BIM 도면 검토까지 지원하는 Revit LT를 합리적인 비용으로 함께 이용할 수 있습니다.
➡ Revit LT 제품 페이지로 이동(구매 패널에서 AutoCAD Revit LT Suite 선택)
다음과 같은 특징으로 건축 설계를 효율화하는 Architecture 툴셋은 AutoCAD Plus를 통해 이용 가능합니다.
조사에 따르면, Architecture 툴셋을 사용할 경우 생산성이 최대 61%* 향상되어 AutoCAD의 일반적인 건축 설계 작업 시간이 대폭 단축됩니다.
➡ 무료 체험하기
*면책 조항: 수치는 오토데스크가 외부 컨설팅 회사에 의뢰해 실시한 일련의 생산성 조사 결과에 기반합니다. 7개 분야별 툴셋을 대상으로 실시한 본 조사에서는 숙련된 AutoCAD 사용자가 일반적인 작업을 수행할 때 표준 AutoCAD만을 사용한 경우와 AutoCAD와 산업 분야별 툴셋을 함께 사용한 경우의 생산성을 비교했습니다. 일반적인 성능 테스트와 마찬가지로, 이러한 결과는 컴퓨터, 운영 체제, 필터 또는 원본 데이터에 따라 달라질 수 있음을 양해해 주시기 바랍니다. 테스트의 객관성과 공정성을 유지하기 위해 최선을 다하고 있으나, 테스트 결과에는 오차가 발생할 수 있습니다. 제품 정보 및 사양은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 오토데스크는 이 정보를 '현재 상태 그대로' 제공하며, 명시적이든 묵시적이든 어떠한 종류의 보증도 하지 않습니다.
다음과 같은 기능으로 기계 설계를 효율화하는 Mechanical 툴셋은 AutoCAD Plus를 통해 이용 가능합니다.
조사에 따르면, Mechanical 툴셋을 사용할 경우 생산성이 최대 55%* 향상되어 AutoCAD의 일반적인 기계 설계 작업 시간이 대폭 단축됩니다.
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*면책 조항: 수치는 오토데스크가 외부 컨설팅 회사에 의뢰해 실시한 일련의 생산성 조사 결과에 기반합니다. 7개 분야별 툴셋을 대상으로 실시한 본 조사에서는 숙련된 AutoCAD 사용자가 일반적인 작업을 수행할 때 표준 AutoCAD만을 사용한 경우와 AutoCAD와 산업 분야별 툴셋을 함께 사용한 경우의 생산성을 비교했습니다. 일반적인 성능 테스트와 마찬가지로, 이러한 결과는 컴퓨터, 운영 체제, 필터 또는 원본 데이터에 따라 달라질 수 있음을 양해해 주시기 바랍니다. 테스트의 객관성과 공정성을 유지하기 위해 최선을 다하고 있으나, 테스트 결과에는 오차가 발생할 수 있습니다. 제품 정보 및 사양은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 오토데스크는 이 정보를 '현재 상태 그대로' 제공하며, 명시적이든 묵시적이든 어떠한 종류의 보증도 하지 않습니다.
Electrical 툴셋의 전기 제어 시스템을 생성, 수정 및 문서화하는 데 도움이 되는 전기 설비 설계 기능을 통해 생산성을 최대 95%* 향상합니다. AutoCAD Plus를 통해 이용 가능합니다.
조사에 따르면, Electrical 툴셋을 사용할 경우 생산성이 최대 95%* 향상되어 AutoCAD의 일반적인 전기 설비 설계 작업 시간이 대폭 단축됩니다.
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*면책 조항: 수치는 오토데스크가 외부 컨설팅 회사에 의뢰해 실시한 일련의 생산성 조사 결과에 기반합니다. 7개 분야별 툴셋을 대상으로 실시한 본 조사에서는 숙련된 AutoCAD 사용자가 일반적인 작업을 수행할 때 표준 AutoCAD만을 사용한 경우와 AutoCAD와 산업 분야별 툴셋을 함께 사용한 경우의 생산성을 비교했습니다. 일반적인 성능 테스트와 마찬가지로, 이러한 결과는 컴퓨터, 운영 체제, 필터 또는 원본 데이터에 따라 달라질 수 있음을 양해해 주시기 바랍니다. 테스트의 객관성과 공정성을 유지하기 위해 최선을 다하고 있으나, 테스트 결과에는 오차가 발생할 수 있습니다. 제품 정보 및 사양은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 오토데스크는 이 정보를 '현재 상태 그대로' 제공하며, 명시적이든 묵시적이든 어떠한 종류의 보증도 하지 않습니다.
Raster Design 툴을 사용하면 스캔한 도면을 편집하고 래스터 이미지를 DWG 객체로 변환할 수 있습니다. AutoCAD Plus를 통해 이용 가능합니다.
조사에 따르면, Raster Design 툴셋을 사용할 경우 생산성이 최대 48%* 향상됩니다. 설계 의도를 반영한 래스터 이미지를 필요로 하는 AutoCAD 도면 작업 시간을 어떻게 절약할 수 있는지 확인해 보세요.
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*면책 조항: 수치는 오토데스크가 외부 컨설팅 회사에 의뢰해 실시한 일련의 생산성 조사 결과에 기반합니다. 7개 분야별 툴셋을 대상으로 실시한 본 조사에서는 숙련된 AutoCAD 사용자가 일반적인 작업을 수행할 때 표준 AutoCAD만을 사용한 경우와 AutoCAD와 산업 분야별 툴셋을 함께 사용한 경우의 생산성을 비교했습니다. 일반적인 성능 테스트와 마찬가지로, 이러한 결과는 컴퓨터, 운영 체제, 필터 또는 원본 데이터에 따라 달라질 수 있음을 양해해 주시기 바랍니다. 테스트의 객관성과 공정성을 유지하기 위해 최선을 다하고 있으나, 테스트 결과에는 오차가 발생할 수 있습니다. 제품 정보 및 사양은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 오토데스크는 이 정보를 '현재 상태 그대로' 제공하며, 명시적이든 묵시적이든 어떠한 종류의 보증도 하지 않습니다.
MEP(기계, 전기, 배관 위생 설비) 툴셋을 사용하면 HVAC 시스템 및 건물 시스템의 설계와 도면 작성을 간편하게 수행할 수 있습니다. AutoCAD Plus를 통해 이용 가능합니다.
조사에 따르면, MEP 툴셋을 사용할 경우 생산성이 최대 85%* 향상되어 AutoCAD의 일반적인 MEP 설계 작업 시간이 대폭 단축됩니다.
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*면책 조항: 수치는 오토데스크가 외부 컨설팅 회사에 의뢰해 실시한 일련의 생산성 조사 결과에 기반합니다. 7개 분야별 툴셋을 대상으로 실시한 본 조사에서는 숙련된 AutoCAD 사용자가 일반적인 작업을 수행할 때 표준 AutoCAD만을 사용한 경우와 AutoCAD와 산업 분야별 툴셋을 함께 사용한 경우의 생산성을 비교했습니다. 일반적인 성능 테스트와 마찬가지로, 이러한 결과는 컴퓨터, 운영 체제, 필터 또는 원본 데이터에 따라 달라질 수 있음을 양해해 주시기 바랍니다. 테스트의 객관성과 공정성을 유지하기 위해 최선을 다하고 있으나, 테스트 결과에는 오차가 발생할 수 있습니다. 제품 정보 및 사양은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 오토데스크는 이 정보를 '현재 상태 그대로' 제공하며, 명시적이든 묵시적이든 어떠한 종류의 보증도 하지 않습니다.
Map 3D는 CAD 데이터 및 GIS 데이터에 대한 액세스를 제공하며, 계획, 설계 및 관리를 지원하는 모델 기반 GIS 매핑 소프트웨어입니다. AutoCAD Plus를 통해 이용 가능합니다.
조사에 따르면, Map 3D 툴셋을 사용할 경우 생산성이 최대 60%* 향상되어 AutoCAD의 일반적인 매핑 설계 작업 시간이 대폭 단축됩니다.
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*면책 조항: 수치는 오토데스크가 외부 컨설팅 회사에 의뢰해 실시한 일련의 생산성 조사 결과에 기반합니다. 7개 분야별 툴셋을 대상으로 실시한 본 조사에서는 숙련된 AutoCAD 사용자가 일반적인 작업을 수행할 때 표준 AutoCAD만을 사용한 경우와 AutoCAD와 산업 분야별 툴셋을 함께 사용한 경우의 생산성을 비교했습니다. 일반적인 성능 테스트와 마찬가지로, 이러한 결과는 컴퓨터, 운영 체제, 필터 또는 원본 데이터에 따라 달라질 수 있음을 양해해 주시기 바랍니다. 테스트의 객관성과 공정성을 유지하기 위해 최선을 다하고 있으나, 테스트 결과에는 오차가 발생할 수 있습니다. 제품 정보 및 사양은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 오토데스크는 이 정보를 '현재 상태 그대로' 제공하며, 명시적이든 묵시적이든 어떠한 종류의 보증도 하지 않습니다.
Plant 3D 툴셋을 사용하면 P&ID 및 3D 모델을 생성하고 편집할 수 있으며, 배관의 정사투영 도면 및 등각투영 도면을 추출할 수 있습니다. AutoCAD Plus를 통해 이용 가능합니다.
조사에 따르면, Plant 3D 툴셋을 사용할 경우 생산성이 최대 74%* 향상되어 AutoCAD의 일반적인 제조 플랜트 설계 작업 시간이 대폭 단축됩니다.
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오토데스크의 AutoCAD 제품군은 AutoCAD Web에서 AutoCAD, AutoCAD Plus에 이르기까지 TrustedDWG 기술을 탑재하고 있습니다.
DWG 도면의 뛰어난 재현성을 바탕으로 도면의 일관성 확인에 소요되는 시간을 절약할 수 있습니다.
➡ TrustedDWG의 이점(영문)
DWG 도면 검토, 미세한 수정
가벼운 설계, 빠른 검토. LISP 및 일부 AI 기능을 통해 반복 업무 자동화
안심할 수 있는 DWG 호환성과 AI 기능으로 설계 및 도면 작성 효율화
산업 분야별 7가지 툴셋으로 작업 효율 향상
연간 이용 빈도에 맞춰 AutoCAD의 가장 경제적인 이용 방법을 안내해 드립니다.
월 이용 빈도가 3일 이내라면 1일(24시간) 단위로 이용 가능한 선불제 Flex 플랜이 가장 경제적입니다.
월 4일 이상 이용할 것으로 예상되는 경우에는 월간 서브스크립션이, 7개월을 초과하여 이용할 것으로 예상되는 경우에는 연간 서브스크립션이 더 경제적입니다.
연간 이용 빈도가 7개월 이내라면 월간 서브스크립션이 가장 경제적입니다.
7개월을 초과하여 이용할 것으로 예상되는 경우에는 연간 서브스크립션이 더 경제적입니다.
연간 이용 빈도에 맞춰 AutoCAD Plus의 가장 경제적인 이용 방법을 안내해 드립니다. AutoCAD의 경제적인 계약 옵션은 아래 AutoCAD의 경제적인 계약 옵션 확인을 참조하시기 바랍니다.
월 이용 빈도가 9일 이내라면 1일(24시간) 단위로 이용 가능한 선불제 Flex 플랜이 가장 경제적입니다.
월 10일 이상 이용할 것으로 예상되는 경우에는 월간 서브스크립션이, 7개월을 초과하여 이용할 것으로 예상되는 경우에는 연간 서브스크립션이 더 경제적입니다.
연간 이용 빈도가 7개월 이내라면 월간 서브스크립션이 가장 경제적입니다.
7개월을 초과하여 이용할 것으로 예상되는 경우에는 연간 서브스크립션이 더 경제적입니다.
AutoCAD 사용의 바탕이 되는 기본 기능을 10회차에 걸쳐 차근차근 배워보세요. 마지막 2개 강의에서는 예제 파일을 활용한 실습도 함께 진행합니다. AutoCAD를 처음 시작했거나 기초를 탄탄히 다지고 싶은 분께 추천합니다.
실무에 바로 적용할 수 있는 AutoCAD 활용법을 주제로 진행된 월간 웨비나를 다시 만나보세요. 지난 웨비나 중 현재 업무와 관련된 주제를 골라 필요한 기능과 활용 팁을 확인해 보세요.
AutoCAD Plus에 포함된 7가지 산업군별 전문화 툴셋을 살펴보세요. 각 툴셋이 제공하는 자동화 기능과 전용 라이브러리를 확인하고, 자신의 업무에 가장 적합한 툴셋을 찾아보세요.