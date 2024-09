A marzo 2020, Autodesk ha modificato l'accesso didattico passando da una durata triennale ad una durata annuale. Se attualmente si dispone di una licenza didattica per utente singolo annuale o triennale per un prodotto software Autodesk rilasciato prima di agosto 2020, la licenza rimarrà valida per la sua intera durata. Alla scadenza, sarà necessario verificare la propria idoneità per il piano Education e quindi scaricare il prodotto per attivare la licenza. Non occorre eseguire la reinstallazione.

A marzo 2023, Autodesk ha modificato l'accesso degli istituti didattici dotati di licenze didattiche passando da una durata annuale ad una durata triennale. L'accesso degli istituti didattici con licenze di rete o per più postazioni è stato automaticamente esteso a 3 anni dalla data di acquisizione del software Autodesk. Se gli istituti possiedono la licenza da un anno, otterranno 2 anni di accesso in più, mentre se la possiedono da 2 anni, otterranno 1 anno di accesso in più. Per continuare ad utilizzare il software, i docenti o gli amministratori IT degli istituti devono semplicemente riattivare la licenza utilizzando il numero di serie originale. Se si scarica una licenza di rete o per più postazioni dopo il 28 marzo 2023, la licenza è valida per un periodo di tre anni e non è necessario eseguire ulteriori operazioni. Dopo il periodo di tre anni, è consigliabile aggiornare le licenze tramite Education Community per ottenere un accesso ininterrotto al proprio laboratorio o alla propria aula.

A giugno 2024, Autodesk ha modificato l'accesso didattico alle licenze di rete per più postazioni passando dalla durata triennale alla durata annuale. Se attualmente si dispone di una licenza didattica di rete per più postazioni annuale o triennale per un prodotto software Autodesk rilasciato prima di giugno 2024, la licenza rimarrà valida per la sua intera durata. Quando scadrà, è consigliabile aggiornare la licenza tramite Education Community. Non perdere la tua idoneità al piano Education per continuare ad accedere al software Autodesk.