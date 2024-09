Abilitazione di SSO

Per creare il proprio Autodesk Account, è consigliabile utilizzare l'e-mail istituzionale perché sarà necessario dimostrare la propria idoneità. Se un'e-mail di amministratore IT dedicata viene utilizzata per le procedure interne dell'istituto, è possibile invitare un altro account Autodesk utilizzando l'e-mail di amministratore IT dedicata come amministratore secondario dell'account. Per ulteriori informazioni sui ruoli amministrativi, vedere Ruoli amministrativi di Gestione utenti .

Seguire i passaggi descritti nella Guida alla configurazione di Single Sign-on Autodesk per il dominio del proprio istituto. Dopo aver completato le fasi di configurazione e di test, verrà chiesto se si desidera che i nuovi utenti ricevano automaticamente l'accesso con Single Sign-On selezionando l'opzione Concedere automaticamente ai nuovi utenti l'accesso con SSO. È possibile modificare questa impostazione in qualsiasi momento in Modifica accesso SSO.