Una piattaforma Design and Make include soluzioni software integrate e connesse al cloud che consentono agli utenti di progettare, realizzare e consegnare qualsiasi cosa, da nuovi edifici e infrastrutture a prodotti e produzioni multimediali e di intrattenimento. Le piattaforma Design and Make rendono fruibili i dati e collegano i workflow di progetto, consentendo alle aziende di offrire risultati migliori e più rapidi durante l'intero ciclo di vita del progetto.

Una piattaforma Design and Make utilizza software connesso al cloud per creare un'unica fonte di dati. Grazie alla creazione di un ecosistema per la collaborazione privo di silos, i team possono lavorare dallo stesso modello digitale per ottenere workflow end-to-end continui. Si tratta della prossima evoluzione del lavoro per i settori della progettazione e della produzione, come AECO (Architecture, Engineering, Construction, and Operation), D&M (Design and Manufacturing) e M&E (Media and Entertainment).

Una piattaforma Design and Make riunisce tutti i soggetti coinvolti per un'esperienza di dati comune, dall'inizio alla fine. Che si tratti della costruzione di un nuovo grattacielo, della realizzazione di nuovi prodotti o della produzione di una risorsa multimediale, l'utilizzo di strumenti connessi al cloud favorisce l'automazione e consente di ottenere informazioni preziose per prendere decisioni migliori in ogni fase. Le piattaforma Design and Make collegano i processi digitali e fisici nel cloud per creare luoghi, prodotti ed esperienze che trasformano il modo in cui le persone vivono, lavorano e giocano.