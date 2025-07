Autodesk Fusion for Manufacturing

La fabbricazione di parti in lamiera è un processo che prevede la creazione di strutture e componenti metallici mediante taglio, piegatura e assemblaggio della lamiera. Il processo di solito inizia con il taglio, che può essere eseguito in vari modi, come la cesoiatura, il taglio laser, il taglio con getto d'acqua (inglese) o il taglio al plasma, per realizzare forme in metallo delle dimensioni desiderate.

Dopo il taglio, il metallo viene piegato tramite utensili come presse piegatrici, rulli o altre attrezzature di piegatura per formare angoli e curve in base alle specifiche del progetto. La fase finale prevede l'assemblaggio dei pezzi tagliati e piegati mediante tecniche come la saldatura, la rivettatura o l'incollatura per costruire il componente o la struttura finale.