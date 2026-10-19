I progetti nel settore dei trasporti generano una quantità di dati mai vista prima. Non lasciate che un software obsoleto e limitato renda il sistema isolato e difficile da gestire. Autodesk mette in collegamento persone, dati e workflow su una piattaforma aperta e interoperabile, con funzionalità di collaborazione nel cloud e basate sull'IA, progettate per le infrastrutture moderne. In questo modo potrete progettare e realizzare infrastrutture resilienti e pronte alle sfide future, in grado di resistere alla prova del tempo.

Abbandonare un software legacy è una decisione importante. Autodesk ha aiutato aziende e agenzie in tutto il mondo a compiere con successo questa transizione ed è pronta ad aiutarvi a fare lo stesso con fiducia, garantendo al contempo la produttività dei vostri team e il corretto svolgimento dei vostri progetti.