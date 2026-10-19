lasciatevi alle spalle i software legacy

Passate ad Autodesk

La piattaforma moderna per pianificare, progettare, realizzare e gestire le infrastrutture di trasporto resilienti del futuro.

Un treno passa su un ponte che attraversa un grande fiume. Montagne e un bellissimo paesaggio verde sono visibili sullo sfondo.

Il futuro delle infrastrutture resilienti è nell'interoperabilità.

I progetti nel settore dei trasporti generano una quantità di dati mai vista prima. Non lasciate che un software obsoleto e limitato renda il sistema isolato e difficile da gestire. Autodesk mette in collegamento persone, dati e workflow su una piattaforma aperta e interoperabile, con funzionalità di collaborazione nel cloud e basate sull'IA, progettate per le infrastrutture moderne. In questo modo potrete progettare e realizzare infrastrutture resilienti e pronte alle sfide future, in grado di resistere alla prova del tempo.

Abbandonare un software legacy è una decisione importante. Autodesk ha aiutato aziende e agenzie in tutto il mondo a compiere con successo questa transizione ed è pronta ad aiutarvi a fare lo stesso con fiducia, garantendo al contempo la produttività dei vostri team e il corretto svolgimento dei vostri progetti.

I leader del settore dei trasporti concordano sul fatto che l'interoperabilità non è più facoltativa per le infrastrutture resilienti.

85%

Leader del settore dei trasporti che ritengono la convergenza di BIM e GIS essenziale per la gestione dei progetti.

83%

Leader del settore dei trasporti che affermano che l'interoperabilità migliora la collaborazione.

84%

Leader del settore dei trasporti che ritengono che dati scadenti abbiano un impatto sulla consegna dei progetti.

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Scoprite perché le principali aziende di trasporto hanno deciso di intraprendere questo cambiamento

Il 60% delle organizzazioni del settore dei trasporti riferisce di aver compiuto progressi significativi nel proprio percorso di trasformazione digitale per garantire l'interoperabilità. Non restate indietro.

Perché proprietari di asset infrastrutturali di trasporto scelgono di affidarsi ad Autodesk

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Perché i consulenti ingegneristici passano ad Autodesk

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In che modo Autodesk aiuta i team a realizzare progetti migliori

Scoprite il percorso più adatto a voi per passare dai sistemi legacy ad Autodesk grazie ad un piano di implementazione personalizzato.

Per configurare il vostro software legacy ci sarà anche voluto un dottorato di ricerca, ma passare ad Autodesk non deve per forza essere complicato. Contattate il nostro team per valutare Autodesk rispetto alla tecnologia e ai workflow che utilizzate attualmente, individuare le soluzioni più adatte alle vostre esigenze e definire un percorso chiaro per la transizione, senza interrompere lo svolgimento dei progetti.
 