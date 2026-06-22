Esistono cinque workflow comuni in cui Autodesk consiglia ai singoli professionisti e ai team di abbinare i token Flex ai loro abbonamenti software per aumentare la produttività e il valore dei progetti.

Caso d'uso 1: Accedi a tutte le funzionalità di AutoCAD quando i progetti richiedono maggiori risorse

Vai oltre il 2D, solo quando ti serve. L'abbonamento ad AutoCAD LT è perfetto per le attività di disegno quotidiane. Quando un progetto richiede la modellazione 3D o set di strumenti specializzati come Architecture, Mechanical o Electrical, utilizza i token Flex per accedere a tutte le funzionalità di AutoCAD per un giorno. Non è necessario effettuare alcun aggiornamento né acquistare un nuovo abbonamento ad AutoCAD. Paga per ciò di cui hai bisogno. Accedi a ciò che desideri.

Combinazione di abbonamenti software e token Flex: abbonamento ad AutoCAD LT con token Flex per accedere ad AutoCAD.

Obiettivo del workflow: accedere alle funzionalità 3D e ai set di strumenti specifici del settore per ogni singolo progetto senza dover aggiornare l'abbonamento.

Destinatari: piccoli studi di architettura, ingegneria e progettazione che lavorano principalmente in 2D, ma che occasionalmente necessitano di tutte le funzionalità di AutoCAD.

Quantità di token consigliata:

Inizia con 33 token.

I professionisti tendono ad utilizzare 250 token per utente all'anno per questo caso d'uso.

Caso d'uso 2: Realizza progetti compatibili con il BIM senza un abbonamento completo a Revit

Affronta i progetti BIM senza costi aggiuntivi. Utilizza i token Flex per accedere a Revit quando un progetto richiede modelli 3D di edifici, coordinamento o risultati finali BIM. Mantieni l'abbonamento ad AutoCAD LT (o Revit LT) per il lavoro quotidiano e passa a Revit solo quando il progetto lo richiede.

Combinazione di abbonamenti software e token Flex: abbonamento ad AutoCAD LT o AutoCAD Revit LT Suite con token Flex per accedere a tutte le funzionalità di Revit.

Obiettivo del workflow: accedere a tutte le funzionalità di Revit per la modellazione, il coordinamento e la produzione di risultati finali BIM su progetti selezionati senza dover sottoscrivere un abbonamento separato.

Destinatari: piccoli studi di architettura, ingegneria ed edilizia che si occupano sia di disegno tradizionale che di lavori BIM occasionali.

Quantità di token consigliata:

Inizia con 33 token.

I professionisti tendono ad utilizzare 200 token per utente all'anno per questo caso d'uso.

Caso d'uso 3: Accedi alla progettazione meccanica 3D quando ne hai bisogno

Entra nel mondo della progettazione meccanica interamente in 3D, progetto dopo progetto. Lavori con Fusion o AutoCAD e hai bisogno di modellazione parametrica, gestione degli assiemi o progettazione dettagliata di componenti? Utilizza i token Flex per accedere a Inventor Professional per i progetti che lo richiedono, quindi riduci la quantità quando hai finito.

Combinazione di abbonamenti software e token Flex: abbonamento ad AutoCAD, Fusion o alla Product Design and Manufacturing Collection con token Flex per accedere a Inventor Professional.

Obiettivo del workflow: accedere alle funzionalità complete di progettazione meccanica 3D e modellazione parametrica in progetti selezionati senza un abbonamento separato ad Inventor.

Destinatari: piccole aziende manifatturiere e progettisti di prodotti che utilizzano principalmente Fusion o strumenti più semplici, ma che occasionalmente necessitano delle funzionalità avanzate di Inventor.

Quantità di token consigliata:

Inizia con 33 token.

I professionisti tendono ad utilizzare 200 token per utente all'anno per questo caso d'uso.

Caso d'uso 4: Passa al livello successivo con simulazione avanzata, rendering e CAM

Strumenti avanzati per i progetti che ne hanno bisogno. Stai già utilizzando Fusion? Utilizza i token Flex per accedere alle estensioni dedicate alla simulazione, al rendering nel cloud, alla progettazione generativa e alla tecnologia CAM avanzata. Ottieni la potenza necessaria per progetti specifici senza doverti impegnare in un aggiornamento definitivo. Inizia con un minimo di 33 token a € 93.

Combinazione di abbonamenti software e token Flex: abbonamento a Fusion e token Flex per accedere alle estensioni di Fusion per il rendering.

Obiettivo del workflow: eseguire simulazioni avanzate, generare rendering fotorealistici e accedere a strumenti di produzione specializzati.

Destinatari: progettisti di prodotto e piccoli produttori che necessitano di funzionalità avanzate per progetti specifici, ma non nell'ambito delle attività quotidiane.

Quantità di token consigliata:

Inizia con 33 token.

I professionisti tendono ad utilizzare 33 token per utente all'anno per questo caso d'uso.

Caso d'uso 5: Amplia il tuo team creativo nei periodi di picco produttivo

Più artisti. Più strumenti. Nessun impegno a lungo termine. Le esigenze di produzione variano. Utilizza i token Flex per consentire al tuo team di accedere a Maya, 3ds Max o altri strumenti creativi nei periodi di picco. Assumi dei freelance, passa da uno strumento all'altro o accedi ad Arnold per il rendering e riduci la quantità quando hai finito.

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Combinazione di abbonamenti software e token Flex: abbonamento a Maya o 3ds Max e token Flex per strumenti aggiuntivi nel settore Media & Entertainment o per l'accesso in caso di overflow.

Obiettivo del workflow: aumentare la capacità di accesso agli strumenti creativi durante i picchi di produzione e ridurla al termine dei progetti, senza dover acquistare licenze aggiuntive né assumerti impegni a lungo termine.

Destinatari: studi, liberi professionisti e piccoli team del settore M&E che devono gestire progetti con esigenze variabili e budget limitati.

Quantità di token consigliata:

Inizia con 33 token.

I professionisti tendono a utilizzare 275 token per utente all'anno in Maya e 100 token per utente all'anno in 3ds Max per questo caso d'uso.

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