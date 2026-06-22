Autodesk per le piccole imprese 

Progetta e crea con un software che sa stare al passo con le esigenze della tua attività.

Accesso flessibile ai prodotti con Autodesk Flex: ora con un acquisto minimo inferiore

Autodesk Flex ti consente di effettuare un pagamento anticipato tramite token per accedere in modo flessibile ad oltre 100 prodotti Autodesk ad una tariffa giornaliera. Le tariffe variano in base al prodotto utilizzato. Flex è un'ottima soluzione per i membri di un team o per i liberi professionisti che desiderano provare un prodotto o che necessitano solo di un accesso basato su progetti.

Combina i token Flex con i prodotti Autodesk in determinati progetti per:

  • Accedere alle funzionalità 3D, alla modellazione BIM e ai set di strumenti specifici per il settore. 
  • Eseguire simulazioni avanzate, generare rendering fotorealistici e accedere a strumenti di produzione specializzati. 
  • Aumentare la capacità di accesso al software durante i picchi di produzione senza dover acquistare postazioni aggiuntive né assumerti impegni a lungo termine.

Scegli prodotti pensati per attività come la tua

Autodesk offre soluzioni accessibili per i professionisti, tra cui AutoCAD per il disegno 2D e 3D e Fusion per la modellazione e la stampa 3D.

OFFERTA SPECIALE

AutoCAD

Software di progettazione CAD 2D e 3D. L'abbonamento include AutoCAD, set di strumenti specializzati e app.

€ 275*/mese
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OFFERTA SPECIALE

Revit

Pianifica, progetta, costruisci e gestisci gli edifici con potenti strumenti per il BIM (Building Information Modeling).

€ 403*/mese
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OFFERTA SPECIALE

Fusion

Software di progettazione di prodotti basato sul cloud per la produzione, la modellazione 3D, l'elettronica, la simulazione e la gestione dei dati

€ 92*/mese
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OFFERTA SPECIALE

Maya

Software di animazione, modellazione, simulazione e rendering 3D per film, videogiochi e TV

€ 269*/mese
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* IVA stimata inclusa

Trova il piano Autodesk giusto per la tua attività

Tutti gli abbonamenti e gli acquisti Flex includono il supporto durante l'orario di lavoro locale, l'accesso Single Sign-On (SSO) e i rapporti sull'utilizzo. Gli abbonamenti annuali, quelli mensili e i token Flex prevedono la garanzia di rimborso. 

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Abbonamento annuale

Ideale per team di produzione stabili
Se...

  • utilizzi lo stesso prodotto ogni giorno
  • hai progettisti o ingegneri a tempo pieno
  • hai bisogno di un accesso continuo
  • preferisci una pianificazione di budget prevedibile

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  • Assicurati il risparmio
  • Risparmia fino al 33% rispetto al pagamento mensile
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Abbonamento mensile

Ideale per una flessibilità a breve termine

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  • lavori su progetti stagionali
  • assumi personale a tempo determinato
  • devi gestire il flusso di cassa
  • non vuoi un impegno a lungo termine

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  • Paga mese per mese
  • Aggiungi o rimuovi utenti in qualsiasi momento
  • Passa a un abbonamento annuale se necessario
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Flex

Ideale per l'uso condiviso o più prodotti

Se... 

  • utilizzi più prodotti Autodesk
  • ti serve solo un accesso occasionale 
  • collabori con gli appaltatori 
  • desideri un accesso condiviso per un team 

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  • Paga in anticipo per i giorni di utilizzo 
  • Accedi ad oltre 100 prodotti Autodesk 
  • Condividi i token tra gli utenti
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Icona di un computer portatile con immagini che rappresentano le operazioni di avvio e configurazione

Prova ed esplora

Ideale per i principianti

Se...

  • vuoi provare il prodotto prima di acquistarlo
  • stai valutando i prodotti
  • stai imparando autonomamente

Allora scegli:

  • Versioni di prova gratuite (accesso fino a 30 giorni)
  • API gratuita per gli sviluppatori
Inizia con l'accesso gratuito

Autodesk si impegna per le piccole imprese

Autodesk si impegna a sostenere le piccole imprese offrendo loro l'esperienza, la flessibilità e le condizioni di prezzo di cui hanno bisogno per crescere e competere. Leggi l'annuncio di Autodesk per le piccole imprese e consulta il nostro nuovo rapporto State of Small Business per scoprire come le piccole imprese stanno plasmando il futuro del Design and Make.

 

Rapporto State of Small Business

Scopri come i professionisti utilizzano il software Autodesk

Progettazione di città modulari

RAD LAB utilizza Revit per trasformare i terreni abbandonati in spazi comunitari vivaci e mobili, realizzati con container da trasporto.

Guarda la storia

Creazione di contenitori più intelligenti

GoBe e Sample Studio hanno utilizzato Fusion per progettare, realizzare prototipi e sviluppare un prodotto, dall'idea iniziale fino alla versione pronta per la vendita al dettaglio.

Guarda la storia

Potenziamento della narrazione

Dopo averlo immaginato per anni, l'artista 3D JL Mussi ha finalmente dato vita al suo primo cortometraggio utilizzando Flow Studio.

Leggi la testimonianza

Progettazione di parti più leggere

Scopri come Shute Dynamics utilizza la progettazione generativa di Fusion per creare parti più leggere e resistenti per le auto da corsa destinate alla Pikes Peak.

Leggi la testimonianza (inglese)

Ripensare l'assistenza sanitaria

EzeRx unisce ingegneria, IA e progettazione sostenibile per sviluppare soluzioni sanitarie che migliorano l'assistenza e riducono l'impatto ambientale.

Leggi la testimonianza (inglese)

Immagine per gentile concessione di EzeRx

Digitalizzazione delle progettazioni

La stilista di borse di lusso Wendy Stevens rilancia la sua attività grazie ad AutoCAD LT dopo un incendio devastante.

Leggi la storia (inglese)

Immagine per gentile concessione di Wendy Stevens.

Inizia ad utilizzare strumenti professionali a prezzi accessibili per le esigenze quotidiane della tua attività

AutoCAD LT e Revit LT offrono un accesso conveniente alle funzionalità essenziali di disegno 2D e modellazione 3D, fornendo ai team gli strumenti necessari per il lavoro quotidiano. I professionisti combinano i propri abbonamenti con i token Flex per accedere a set di strumenti 3D e BIM avanzati in AutoCAD e Revit, progetto per progetto.

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AutoCAD LT

Software CAD 2D economico per disegni e documentazione

€ 74*/mese
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AutoCAD Web

Creazione di bozze, inserimento di annotazioni e aggiunta di dati di campo ai disegni online tramite il browser Web o un dispositivo mobile. Accesso ai file DWG e loro modifica, nonché rapida collaborazione con gli utenti di AutoCAD sui progetti.

€ 13*/mese
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Revit LT

Strumento BIM 3D semplificato per la creazione di documentazione e progetti architettonici 3D

€ 74*/mese
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Autodesk Flow Studio

Crea effetti visivi straordinari con strumenti IA controllati da te. Trasforma le riprese in scene CG gestibili, modificabili ed esportabili grazie agli strumenti di mocap, tracking della videocamera, animazione e compositing basati sull'intelligenza artificiale.

 
Confronta livelli
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Progettazione più efficiente con l'IA in AutoCAD

Autodesk AI ti aiuta a lavorare più velocemente automatizzando le attività ripetitive e riducendo le modifiche manuali. Trasforma rapidamente le revisioni in aggiornamenti, posiziona i blocchi in modo intelligente e correggi i disegni con meno clic. Dedica meno tempo alle revisioni e più tempo a portare avanti i progetti con sicurezza.

Desideri avere accesso a più funzionalità con il tuo abbonamento? Acquista un unico pacchetto e risparmia con queste offerte

Accedi a numerosi strumenti di produttività e automazione, risparmiando fino all'80% rispetto alle singole licenze annuali, grazie ai nostri pacchetti di prodotti.

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AutoCAD Revit LT Suite

Revit LT e AutoCAD LT insieme, ad un prezzo conveniente

€ 92*/mese
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Architecture Engineering & Construction Collection

Potenti strumenti BIM e CAD per progettisti, ingegneri e appaltatori, tra cui Revit, AutoCAD, Civil 3D, Forma Site Design e molti altri

€ 488*/mese
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Product Design & Manufacturing Collection

Acquista Inventor, AutoCAD, Fusion e molti altri strumenti professionali per lo sviluppo dei prodotti e la pianificazione della produzione

€ 446*/mese
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Media & Entertainment Collection

Software di animazione, modellazione, simulazione e rendering 3D per film, videogiochi e TV

€ 366*/mese
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Inizia con queste risorse

AutoCAD

  • Crea disegni 2D e modelli 3D precisi più rapidamente. Questa guida introduttiva (inglese) ti aiuta a sviluppare le competenze necessarie e a lavorare con sicurezza.
  • Guarda il nostro webinar (inglese) per scoprire cinque suggerimenti pratici per lavorare più velocemente in AutoCAD, evitare errori e far crescere la tua attività in sicurezza.
  • Guarda questo video (inglese) per scoprire come gli strumenti di correzione AutoCAD aiutano i piccoli team a individuare e correggere rapidamente gli errori nei disegni.
  • Cerchi il supporto per AutoCAD? Trova assistenza, risposte e risorse.

AutoCAD LT

  • Sei un nuovo utente o hai bisogno di qualche aggiornamento su AutoCAD LT? Questa guida introduttiva (inglese) aiuta i piccoli team ad acquisire rapidamente le competenze fondamentali in materia di disegno, affinché possa produrre disegni accurati e mantenere un alto livello di produttività fin dal primo giorno.
  • Cerchi il supporto per AutoCAD LT? Trova assistenza, risposte e risorse.

Revit

  • Sei un nuovo utente o hai bisogno di qualche aggiornamento su Revit? Questa guida introduttiva (inglese) ti aiuta ad acquisire le competenze di base nel campo del BIM, in modo da poter creare, documentare e collaborare ai progetti con sicurezza fin dal primo giorno.

  • Amplia le tue competenze su Revit più rapidamente e impara secondo i tuoi ritmi: guarda le esercitazioni dedicate ai workflow principali, agli strumenti di modellazione, alla documentazione e al coordinamento dei progetti.

  • Migliora i tuoi workflow di Revit quotidiani grazie ad una formazione sulle competenze essenziali incentrata sugli strumenti e sulle tecniche più utilizzati da architetti, ingegneri e team di progettazione.

  • Stai cercando supporto per Revit? Trova assistenza, risposte e risorse.

Revit LT

  • Mettiti subito all'opera con workflow BIM ottimizzati grazie a questa guida introduttiva (inglese), pensata per aiutarti a realizzare progetti edilizi accurati e a documentarli in modo efficiente.
  • Amplia le tue competenze su Revit più rapidamente e impara secondo i tuoi ritmi: guarda le esercitazioni dedicate ai workflow principali, agli strumenti di modellazione, alla documentazione e al coordinamento dei progetti.
  • Migliora i tuoi workflow di Revit quotidiani grazie ad una formazione sulle competenze essenziali incentrata sugli strumenti e sulle tecniche più utilizzati da architetti, ingegneri e team di progettazione.
  • Stai cercando supporto per Revit? Trova assistenza, risposte e risorse.

Fusion

  • Migliora le tue competenze CAD con i workflow principali di Fusion pensati per le aziende in crescita. Questa guida introduttiva (inglese) ti spiega come progettare, modellare, assemblare e preparare i prodotti per la produzione, in modo da poter trasformare più rapidamente le tue idee in realtà.
  • Scopri gli strumenti e i workflow principali di Fusion in questa serie di video che ti mostra come progettare e realizzare un mulinello da pesca completo.
  • Cerchi il supporto per Fusion? Trova assistenza, risposte e risorse.

Maya

Flow Studio

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Versioni di prova gratuite

Scarica una versione di prova gratuita per scoprire tutte le funzionalità delle nostre ultime versioni del software di progettazione 3D.

 

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Domande frequenti

Come posso abbinare i token Flex ad un abbonamento ad AutoCAD LT?

Vai oltre il 2D, solo quando ti serve. Accedi a tutte le funzionalità di AutoCAD quando i progetti richiedono maggiori risorse. L'abbonamento ad AutoCAD LT è perfetto per le attività di disegno quotidiane. Quando un progetto richiede la modellazione 3D o set di strumenti specializzati come Architecture, Mechanical o Electrical, utilizza i token Flex per accedere a tutte le funzionalità di AutoCAD per un giorno. Non è necessario effettuare alcun aggiornamento né acquistare un nuovo abbonamento ad AutoCAD. Paga per ciò di cui hai bisogno. Accedi a ciò che desideri.

 

Combinazione di abbonamenti software e token Flex: abbonamento ad AutoCAD LT con token Flex per accedere ad AutoCAD. 

Obiettivo del workflow: accedere alle funzionalità 3D e ai set di strumenti specifici del settore per ogni singolo progetto senza dover aggiornare l'abbonamento.

Destinatari: piccoli studi di architettura, ingegneria e progettazione che lavorano principalmente in 2D, ma che occasionalmente necessitano di tutte le funzionalità di AutoCAD. 

 

Quantità di token consigliata: 

  • Inizia con 33 token. 
  • I professionisti tendono ad utilizzare 250 token per utente all'anno per questo caso d'uso.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei token Flex con gli abbonamenti, consulta questo articolo del supporto.

 

Altre risorse

Come posso abbinare i token Flex ad un abbonamento ad AutoCAD LT o Revit LT?

Affronta i progetti BIM senza costi aggiuntivi. Realizza progetti compatibili con il BIM senza un abbonamento completo a Revit. Utilizza i token Flex per accedere a Revit quando un progetto richiede modelli 3D di edifici, coordinamento o risultati finali BIM. Mantieni l'abbonamento ad AutoCAD LT (o Revit LT) per il lavoro quotidiano e passa a Revit solo quando il progetto lo richiede.
 

Combinazione di abbonamenti software e token Flex: abbonamento ad AutoCAD LT o AutoCAD Revit LT Suite con token Flex per accedere a tutte le funzionalità di Revit. 

Obiettivo del workflow: accedere a tutte le funzionalità di Revit per la modellazione, il coordinamento e la produzione di risultati finali BIM su progetti selezionati senza dover sottoscrivere un abbonamento separato.

Destinatari: piccoli studi di architettura, ingegneria ed edilizia che si occupano sia di disegno tradizionale che di lavori BIM occasionali. 
 

Quantità di token consigliata: 

  • Inizia con 33 token. 
  • I professionisti tendono ad utilizzare 200 token per utente all'anno per questo caso d'uso.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei token Flex con gli abbonamenti, consulta questo articolo del supporto.  

Altre risorse

Come posso abbinare i token Flex ad un abbonamento ad AutoCAD, Fusion o alla Product Design and Manufacturing Collection?

Entra nel mondo della progettazione meccanica interamente in 3D, progetto dopo progetto: lavori con Fusion o AutoCAD e hai bisogno di modellazione parametrica, gestione degli assiemi o progettazione dettagliata di componenti? Utilizza i token Flex per accedere a Inventor Professional per i progetti che lo richiedono, quindi riduci la quantità quando hai finito. Accedi alla progettazione meccanica 3D solo quando ne hai bisogno.

 

Combinazione di abbonamenti software e token Flex: abbonamento ad AutoCAD, Fusion o alla Product Design and Manufacturing Collection con token Flex per accedere ad Inventor Professional.

Obiettivo del workflow: accedere alle funzionalità complete di progettazione meccanica 3D e modellazione parametrica in progetti selezionati senza un abbonamento separato ad Inventor.

Destinatari: piccole aziende manifatturiere e progettisti di prodotti che utilizzano principalmente Fusion o strumenti più semplici, ma che occasionalmente necessitano delle funzionalità avanzate di Inventor.

 

Quantità di token consigliata:

  • Inizia con 33 token.
  • I professionisti tendono ad utilizzare 200 token per utente all'anno per questo caso d'uso.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei token Flex con gli abbonamenti, consulta questo articolo del supporto.

 

Altre risorse

Come posso abbinare i token Flex ad un abbonamento a Fusion?

Strumenti avanzati per i progetti che ne hanno bisogno. Stai già utilizzando Fusion? Utilizza i token Flex per accedere alle estensioni dedicate alla simulazione avanzata, al rendering nel cloud, alla progettazione generativa e alla tecnologia CAM avanzata. Ottieni la potenza necessaria per progetti specifici senza doverti impegnare in un aggiornamento definitivo. Inizia con un minimo di 33 token a € 93.

 

Combinazione di abbonamenti software e token Flex: abbonamento a Fusion e token Flex per accedere alle estensioni di Fusion per il rendering.

Obiettivo del workflow: eseguire simulazioni avanzate, generare rendering fotorealistici e accedere a strumenti di produzione specializzati.

Destinatari: progettisti di prodotti e piccoli produttori che necessitano di funzionalità avanzate per progetti specifici, ma non nell'ambito delle attività quotidiane.

 

Quantità di token consigliata: 

  • Inizia con 33 token.
  • I professionisti tendono ad utilizzare 33 token per utente all'anno per questo caso d'uso.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei token Flex con gli abbonamenti, consulta questo articolo del supporto.

 

Altre risorse

Come posso abbinare i token Flex ad un abbonamento a Maya o 3ds Max?

Più artisti. Più strumenti. Nessun impegno a lungo termine. Amplia il tuo team creativo nei periodi di picco, quando la domanda di produzione subisce fluttuazioni. Utilizza i token Flex per consentire al tuo team di accedere a Maya, 3ds Max o altri strumenti creativi nei periodi di picco. Assumi dei freelance, passa da uno strumento all'altro o accedi ad Arnold per il rendering e riduci la quantità quando hai finito.

 

Combinazione di abbonamenti software e token Flex: abbonamento a Maya o 3ds Max e token Flex per strumenti aggiuntivi nel settore Media & Entertainment o per l'accesso in caso di overflow.

Obiettivo del workflow: aumentare la capacità di accesso agli strumenti creativi durante i picchi di produzione e ridurla al termine dei progetti, senza dover acquistare licenze aggiuntive né assumerti impegni a lungo termine.

A chi è rivolto: studi, liberi professionisti e piccoli team del settore M&E che devono gestire progetti con esigenze variabili e budget limitati. 

 

Quantità di token consigliata: 

  • Inizia con 33 token.
  • I professionisti tendono a utilizzare 275 token per utente all'anno in Maya e 100 token per utente all'anno in 3ds Max per questo caso d'uso.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei token Flex con gli abbonamenti, consulta questo articolo del supporto.

 

Altre risorse

Quanto costano gli abbonamenti e gli aggiornamenti?

Tutti gli abbonamenti ai prodotti includono vantaggi e vengono offerti ai prezzi locali della tua area geografica. Il prezzo di vendita consigliato al pubblico (SRP) dell'aggiornamento ad un Business Success Plan è di circa $200 per le offerte idonee.

Come posso acquistare o aggiornare un abbonamento?

Puoi acquistare gli abbonamenti online, tramite un addetto commerciale Autodesk o presso un partner Autodesk.

Come posso abbinare i token Flex agli abbonamenti al software Autodesk?

Esistono cinque workflow comuni in cui Autodesk consiglia ai singoli professionisti e ai team di abbinare i token Flex ai loro abbonamenti software per aumentare la produttività e il valore dei progetti. 

 

Caso d'uso 1: Accedi a tutte le funzionalità di AutoCAD quando i progetti richiedono maggiori risorse

Vai oltre il 2D, solo quando ti serve. L'abbonamento ad AutoCAD LT è perfetto per le attività di disegno quotidiane. Quando un progetto richiede la modellazione 3D o set di strumenti specializzati come Architecture, Mechanical o Electrical, utilizza i token Flex per accedere a tutte le funzionalità di AutoCAD per un giorno. Non è necessario effettuare alcun aggiornamento né acquistare un nuovo abbonamento ad AutoCAD. Paga per ciò di cui hai bisogno. Accedi a ciò che desideri.

Combinazione di abbonamenti software e token Flex: abbonamento ad AutoCAD LT con token Flex per accedere ad AutoCAD. 

Obiettivo del workflow: accedere alle funzionalità 3D e ai set di strumenti specifici del settore per ogni singolo progetto senza dover aggiornare l'abbonamento.

Destinatari: piccoli studi di architettura, ingegneria e progettazione che lavorano principalmente in 2D, ma che occasionalmente necessitano di tutte le funzionalità di AutoCAD.

Quantità di token consigliata: 

  • Inizia con 33 token. 

  • I professionisti tendono ad utilizzare 250 token per utente all'anno per questo caso d'uso.

 

Caso d'uso 2: Realizza progetti compatibili con il BIM senza un abbonamento completo a Revit

Affronta i progetti BIM senza costi aggiuntivi. Utilizza i token Flex per accedere a Revit quando un progetto richiede modelli 3D di edifici, coordinamento o risultati finali BIM. Mantieni l'abbonamento ad AutoCAD LT (o Revit LT) per il lavoro quotidiano e passa a Revit solo quando il progetto lo richiede.

Combinazione di abbonamenti software e token Flex: abbonamento ad AutoCAD LT o AutoCAD Revit LT Suite con token Flex per accedere a tutte le funzionalità di Revit.

Obiettivo del workflow: accedere a tutte le funzionalità di Revit per la modellazione, il coordinamento e la produzione di risultati finali BIM su progetti selezionati senza dover sottoscrivere un abbonamento separato. 

Destinatari: piccoli studi di architettura, ingegneria ed edilizia che si occupano sia di disegno tradizionale che di lavori BIM occasionali.

Quantità di token consigliata: 

  • Inizia con 33 token.

  • I professionisti tendono ad utilizzare 200 token per utente all'anno per questo caso d'uso. 

 

Caso d'uso 3: Accedi alla progettazione meccanica 3D quando ne hai bisogno

Entra nel mondo della progettazione meccanica interamente in 3D, progetto dopo progetto. Lavori con Fusion o AutoCAD e hai bisogno di modellazione parametrica, gestione degli assiemi o progettazione dettagliata di componenti? Utilizza i token Flex per accedere a Inventor Professional per i progetti che lo richiedono, quindi riduci la quantità quando hai finito.

Combinazione di abbonamenti software e token Flex: abbonamento ad AutoCAD, Fusion o alla Product Design and Manufacturing Collection con token Flex per accedere a Inventor Professional.

Obiettivo del workflow: accedere alle funzionalità complete di progettazione meccanica 3D e modellazione parametrica in progetti selezionati senza un abbonamento separato ad Inventor. 

Destinatari: piccole aziende manifatturiere e progettisti di prodotti che utilizzano principalmente Fusion o strumenti più semplici, ma che occasionalmente necessitano delle funzionalità avanzate di Inventor.

Quantità di token consigliata: 

  • Inizia con 33 token.

  • I professionisti tendono ad utilizzare 200 token per utente all'anno per questo caso d'uso. 

 

Caso d'uso 4: Passa al livello successivo con simulazione avanzata, rendering e CAM

Strumenti avanzati per i progetti che ne hanno bisogno. Stai già utilizzando Fusion? Utilizza i token Flex per accedere alle estensioni dedicate alla simulazione, al rendering nel cloud, alla progettazione generativa e alla tecnologia CAM avanzata. Ottieni la potenza necessaria per progetti specifici senza doverti impegnare in un aggiornamento definitivo. Inizia con un minimo di 33 token a € 93.

Combinazione di abbonamenti software e token Flex: abbonamento a Fusion e token Flex per accedere alle estensioni di Fusion per il rendering.

Obiettivo del workflow: eseguire simulazioni avanzate, generare rendering fotorealistici e accedere a strumenti di produzione specializzati. 

Destinatari: progettisti di prodotto e piccoli produttori che necessitano di funzionalità avanzate per progetti specifici, ma non nell'ambito delle attività quotidiane.

Quantità di token consigliata: 

  • Inizia con 33 token.

  • I professionisti tendono ad utilizzare 33 token per utente all'anno per questo caso d'uso. 

 

Caso d'uso 5: Amplia il tuo team creativo nei periodi di picco produttivo

Più artisti. Più strumenti. Nessun impegno a lungo termine. Le esigenze di produzione variano. Utilizza i token Flex per consentire al tuo team di accedere a Maya, 3ds Max o altri strumenti creativi nei periodi di picco. Assumi dei freelance, passa da uno strumento all'altro o accedi ad Arnold per il rendering e riduci la quantità quando hai finito.

Acquista token

Combinazione di abbonamenti software e token Flex: abbonamento a Maya o 3ds Max e token Flex per strumenti aggiuntivi nel settore Media & Entertainment o per l'accesso in caso di overflow. 

Obiettivo del workflow: aumentare la capacità di accesso agli strumenti creativi durante i picchi di produzione e ridurla al termine dei progetti, senza dover acquistare licenze aggiuntive né assumerti impegni a lungo termine.

Destinatari: studi, liberi professionisti e piccoli team del settore M&E che devono gestire progetti con esigenze variabili e budget limitati.

Quantità di token consigliata: 

  • Inizia con 33 token. 

  • I professionisti tendono a utilizzare 275 token per utente all'anno in Maya e 100 token per utente all'anno in 3ds Max per questo caso d'uso.

Altre risorse

Per quanto tempo posso utilizzare i token Flex? Sono rinnovabili?

I token Flex possono essere utilizzati per un anno a partire dalla data di acquisto. Poiché Flex è un modello prepagato, i token non sono cumulabili, ma puoi acquistarne altri in qualsiasi momento. Autodesk ti avviserà quando il saldo dei tuoi token sta per esaurirsi.

Come mi viene addebitato l'utilizzo di un prodotto Flex?

Per prodotti e servizi con addebito giornaliero
Quando un utente apre e accede ad un prodotto Autodesk incluso in Flex, gli viene addebitata una tariffa giornaliera per prodotto una volta ogni 24 ore. Agli utenti non verrà addebitato alcun costo per l'utilizzo di più versioni o per la riapertura del prodotto entro il periodo di 24 ore.

 

Si supponga ad esempio che lunedì Priscilla apra AutoCAD, effettui l'accesso e lo utilizzi dalle 8:00 alle 17:00. Al suo team vengono addebitati 7 token. Martedì apre AutoCAD e lo usa dalle 7:00 alle 17:00. Al suo team vengono addebitati 7 token alle 8:00. Chiude AutoCAD alle 17:00 e non lo riapre per il resto della settimana. Le verrà addebitato il costo di utilizzo di soli due giorni.

 

Per prodotti e servizi con addebito in base ai risultati
Agli utenti verrà addebitata una tariffa variabile in base al tipo di risultato (ad esempio, il rendering di un'immagine in Revit).

 

Consulta le tariffe di ciascun prodotto e servizio disponibile con Flex.

Posso utilizzare una combinazione di Flex e abbonamenti?

Sì, gli amministratori possono fare in modo che gli utenti usino sia gli abbonamenti sia Flex.

 

Quando un utente viene assegnato sia agli abbonamenti sia a Flex, gli abbonamenti verranno utilizzati prima dei token. Ad esempio, se Priscilla viene assegnata ad un abbonamento di AutoCAD e a Flex, per accedere ad AutoCAD userà l'abbonamento senza consumare alcun token. Se accede a Revit, per cui non dispone di alcun abbonamento, utilizzerà i token.

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