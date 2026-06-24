Software CAD, CAM, CAE, PCB e PDM integrato, alla velocità dell'IA

Connetti Claude a Fusion per iniziare a progettare con l'IA

Trasforma i messaggi di richiesta in linguaggio naturale in geometria ad alta precisione con il connettore Claude per Autodesk Fusion. Dedica meno tempo alle procedure e più tempo alla progettazione.

Progettato per l'ingegnere moderno

Semplifica il passaggio dalle idee concettuali a progetti realizzabili integrando l'IA direttamente nei tuoi workflow. Grazie al nuovo standard Model Context Protocol (MCP), i sistemi di IA di terze parti come Claude di Anthropic possono ora accedere in modo sicuro ai dati di progettazione ed eseguire azioni all'interno dell'ambiente Fusion.

Non limitarti a semplici messaggi di richiesta e trasforma i suggerimenti generati dall'IA in lavori di ingegneria strutturati e modificabili.
 

Workflow dalla progettazione alla produzione reinventati

Workflow di progettazione di Autodesk Fusion

Workflow di progettazione in tempo reale

Claude può fare di più che analizzare o suggerire. Grazie a Fusion MCP, puoi creare, modificare ed eseguire query sulla geometria e sulle caratteristiche di progettazione all'interno di Fusion.

 

Workflow di produzione di Autodesk Fusion

Automatizza i workflow di produzione in più passaggi

Connetti Fusion ai tuoi strumenti e workflow, quindi utilizza il linguaggio naturale per automatizzare le routine di produzione.

 

Workflow di Autodesk Fusion basati su agenti

Workflow personalizzati basati su agenti

Fusion MCP consente a utenti, sviluppatori e team di creare workflow di Fusion personalizzati con Claude.

 

Grafica di COSMER su Autodesk Fusion

"L'integrazione diretta di Claude in Fusion tramite MCP consente agli ingegneri di accedere alle funzionalità IA senza dover uscire dallo strumento. L'approccio basato su workflow di servizi incrociati risulta particolarmente utile ai team che gestiscono processi complessi che richiedono più strumenti."

— COSMER

Dalla progettazione basata sui messaggi di richiesta a quella orientata alla produzione

PER PROGETTISTI DI PRODOTTI

Scopri forma e funzionalità in modo più rapido

Utilizza Claude per trovare spunti, poi importali in Fusion sotto forma di azioni di progettazione strutturate che potrai perfezionare.

 

PER INGEGNERI MECCANICI

Automatizza i passaggi ripetitivi della modellazione

Riduci le operazioni di configurazione manuale e le modifiche ripetitive, così potrai dedicare più tempo alla convalida della progettazione.

 

PER PRODUTTORI E CREATORI TECNICI

Trasforma un'idea in qualcosa di realizzabile

Accelera il passaggio dall'ideazione alla produzione con modelli completamente modificabili, realizzabili e pronti per la collaborazione.

 

Piani e prezzi di Autodesk Fusion

Che tu lavori all'interno di un piccolo gruppo di ricerca e sviluppo o in un'azienda manifatturiera con più sedi e centinaia di ingegneri e operatori, Fusion si adatta alle tue esigenze.

Autodesk Fusion

La base per lo sviluppo di prodotti moderni

Autodesk Fusion

Prova Fusion gratuitamente per 30 giorni

 

Funzionalità CAD, CAM, CAE, PCB e PDM integrate per la progettazione e la collaborazione in un'unica area di lavoro unificata.

 

Include:

  • Integrazione perfetta di CAD e CAM
  • Collaborazione in tempo reale tra i team
  • Progettazione PCB + integrazione elettromeccanica
  • Automazione del disegno e configurazione della progettazione

Ideale per: team e produttori in fase iniziale

 

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Autodesk Fusion for Manufacturing

LA SOLUZIONE MFG INTEGRATA PER OFFICINE PROFESSIONALI E TEAM DI PRODUZIONE

Autodesk Fusion for Manufacturing

Ideale per i team che vanno oltre gli strumenti CAM standalone: unifica l'automazione CAM avanzata, la lavorazione ad alta precisione e i potenti strumenti CAD in un unico ambiente.

 

Perché i team si lasciano alle spalle gli stack CAD/CAM precedenti:

  • Nessuna perdita di funzionalità, nessun modello danneggiato e nessuna rielaborazione necessaria dopo il passaggio da CAD a CAM
  • Smetti di pagare per più licenze costose per ottenere un unico workflow
  • La collaborazione nel cloud significa che la tua intera officina opera da un'unica fonte di informazioni attendibili

 

Include tutte le funzionalità di Fusion, oltre a funzionalità di produzione avanzate:

  • Lavorazione da 2D a 5 assi completi per una precisione di livello produttivo
  • Percorsi utensile intelligenti per fresatura, tornitura e tornitura-fresatura
  • Programmazione CAM automatizzata per ridurre i tempi di configurazione e ciclo
  • Ispezione e indagine dei pezzi durante la lavorazione
  • Post-processor gratuiti e completamente modificabili
  • Sistemi CAD + CAM integrati per eliminare le rielaborazioni e la conversione dei dati
  • Workflow scalabili per la prototipazione fino alla produzione

 

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Autodesk Fusion for Design

LA PIATTAFORMA COMPLETA DI PROGETTAZIONE E DATI PER I TEAM PRONTI A MODERNIZZARSI

Autodesk Fusion for Design

Ideale per i team che necessitano di precisione di livello aziendale, rigore nei dati e continuità dalla progettazione alla produzione, senza la complessità dei sistemi precedenti.

 

Perché i team abbandonano gli strumenti e i componenti aggiuntivi precedenti:

  • Processo decisionale più rapido grazie alla collaborazione in tempo reale e ai dati del cloud
  • Nessun conflitto tra versioni, riferimenti non funzionanti o problemi di sincronizzazione dei file
  • Costo totale inferiore per la progettazione, la gestione dei dati e la produzione, il tutto in un'unica piattaforma

 

Include tutte le funzionalità di Fusion, oltre a funzionalità di progettazione avanzate:

  • 11 studi di simulazione avanzati da convalidare tempestivamente e spesso
  • Progettazione generativa per innovazioni leggere e ad alte prestazioni
  • Strumenti avanzati per la modellazione di superfici e mesh con geometrie complesse
  • Strumenti per modellare la plastica e la lamiera e per progettare in funzione della producibilità
  • Gestione integrata dei dati e PLM per supportare il rigoroso controllo aziendale e la catena di approvvigionamento

 

 

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Autodesk Fusion nei media

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Claude ora offre nove nuovi connettori per software creativi
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Anthropic presenta "Claude for Creative Work", estendendo l'IA ai software creativi professionali
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Anthropic integra Claude in 9 software creativi, mentre OpenAI e Gemini puntano sulle immagini

Pronti a modernizzare lo sviluppo dei prodotti?

Autodesk Fusion collega l'intero processo di sviluppo del prodotto integrando progettazione, produzione, dati e operazioni in un'unica piattaforma.

È sufficiente compilare questo modulo per contattare il team delle vendite che ti aiuterà a trovare la soluzione più adatta alle esigenze della tua azienda.