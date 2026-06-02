Nella maggior parte dei team c'è chi si occupa di progettazione e chi si occupa di produzione. Autodesk Fusion colma il divario tra questi ruoli. Unendo progettazione, ingegneria e lavorazione meccanica in un unico ambiente, Fusion elimina le difficoltà legate al passaggio di consegne e mantiene sincronizzato l'intero ciclo di vita del prodotto.

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