Ideale per i team che necessitano di precisione di livello aziendale, rigore nei dati e continuità dalla progettazione alla produzione, senza la complessità dei sistemi precedenti.
Perché i team si lasciano alle spalle gli strumenti e i componenti aggiuntivi precedenti:
- Processo decisionale più rapido grazie alla collaborazione in tempo reale e ai dati del cloud
- Nessun conflitto tra versioni, riferimenti non funzionanti o problemi di sincronizzazione dei file
- Costo totale inferiore per la progettazione, la gestione dei dati e la produzione, il tutto in un'unica piattaforma
Include tutte le funzionalità di Fusion, oltre a funzionalità di progettazione avanzate:
- 11 studi di simulazione avanzati da convalidare tempestivamente e spesso
- Progettazione generativa per innovazioni leggere e ad alte prestazioni
- Strumenti avanzati per la modellazione di superfici e mesh con geometrie complesse
- Strumenti per modellare la plastica e la lamiera e per progettare in funzione della producibilità
- Gestione integrata dei dati e PLM per supportare il rigoroso controllo aziendale e la catena di approvvigionamento
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