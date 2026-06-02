Trova la soluzione Autodesk Fusion più adatta al tuo team

Che si tratti di progettazione, ingegneria o produzione, Fusion integra i tuoi workflow, consentendo ai tuoi team di passare dall'idea alla produzione con maggiore efficienza.

Ecosistema unificato di Autodesk Fusion

Non tutti i team lavorano allo stesso modo

Nella maggior parte dei team c'è chi si occupa di progettazione e chi si occupa di produzione. Autodesk Fusion colma il divario tra questi ruoli. Unendo progettazione, ingegneria e lavorazione meccanica in un unico ambiente, Fusion elimina le difficoltà legate al passaggio di consegne e mantiene sincronizzato l'intero ciclo di vita del prodotto.

Contatta un esperto per scoprire come il tuo team può iniziare ad accelerare l'innovazione con Fusion.

Piani e prezzi di Autodesk Fusion

Fusion si adatta alle dimensioni di ogni team, che si tratti di un piccolo gruppo di ricerca e sviluppo o di una grande azienda con più sedi e centinaia di ingegneri e operatori.

LA SOLUZIONE MFG INTEGRATA PER OFFICINE PROFESSIONALI E TEAM DI PRODUZIONE

Autodesk Fusion for Manufacturing

Ideale per i team che vanno oltre gli strumenti CAM standalone: unifica l'automazione CAM avanzata, la lavorazione ad alta precisione e i potenti strumenti CAD in un unico ambiente.

 

Perché i team si lasciano alle spalle gli stack CAD/CAM precedenti:

  • Nessuna perdita di funzionalità, nessun modello danneggiato e nessuna rielaborazione necessaria dopo il passaggio da CAD a CAM
  • Smetti di pagare per più licenze costose per ottenere un unico workflow
  • La collaborazione nel cloud significa che la tua intera officina opera da un'unica fonte di informazioni attendibili

 

Include tutte le funzionalità di Fusion, oltre a funzionalità di produzione avanzate:

  • Lavorazione da 2D a 5 assi completi per una precisione di livello produttivo
  • Percorsi utensile intelligenti per fresatura, tornitura e tornitura-fresatura
  • Programmazione CAM automatizzata per ridurre i tempi di configurazione e ciclo
  • Ispezione e indagine dei pezzi durante la lavorazione
  • Post-processor gratuiti e completamente modificabili
  • Sistemi CAD + CAM integrati per eliminare le rielaborazioni e la conversione dei dati
  • Workflow scalabili per la prototipazione fino alla produzione

 

 /anno

Per saperne di più

LA PIATTAFORMA COMPLETA DI PROGETTAZIONE E DATI PER I TEAM PRONTI A MODERNIZZARSI

Autodesk Fusion for Design

Ideale per i team che necessitano di precisione di livello aziendale, rigore nei dati e continuità dalla progettazione alla produzione, senza la complessità dei sistemi precedenti.

 

Perché i team si lasciano alle spalle gli strumenti e i componenti aggiuntivi precedenti:

  • Processo decisionale più rapido grazie alla collaborazione in tempo reale e ai dati del cloud
  • Nessun conflitto tra versioni, riferimenti non funzionanti o problemi di sincronizzazione dei file
  • Costo totale inferiore per la progettazione, la gestione dei dati e la produzione, il tutto in un'unica piattaforma

 

Include tutte le funzionalità di Fusion, oltre a funzionalità di progettazione avanzate:

  • 11 studi di simulazione avanzati da convalidare tempestivamente e spesso
  • Progettazione generativa per innovazioni leggere e ad alte prestazioni
  • Strumenti avanzati per la modellazione di superfici e mesh con geometrie complesse
  • Strumenti per modellare la plastica e la lamiera e per progettare in funzione della producibilità
  • Gestione integrata dei dati e PLM per supportare il rigoroso controllo aziendale e la catena di approvvigionamento

 

 

 /anno

 

Per saperne di più

Utilizzato dai team che hanno creato alcuni dei marchi più innovativi del mondo

logo yamaha
logo logitech
logo gibson
logo fo fast campers
Software CAD-CAM integrato in Autodesk Fusion

Pronti a modernizzare lo sviluppo dei prodotti?

Contatta un esperto per scoprire come Fusion può aiutarti a:

  • Sincronizzare l'impianto di produzione con il team di progettazione
  • Espandere le operazioni senza aggiungere costi tecnici
  • Passare da strumenti obsoleti ad un ambiente moderno e integrato
  • Eliminare i silos permettendo all'intero team di lavorare su un'unica piattaforma

Parla con un esperto di Fusion

Parlaci del tuo team e dei tuoi workflow. Ti metteremo in contatto con uno specialista di Fusion che ti illustrerà le opzioni più adatte alle tue esigenze.