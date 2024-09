Számos ingyenes CAD-szoftverlehetőség érhető el a különböző tervezési igényekhez. Az Autodesk kínálatából a Fusion 360 3D tervezéshez, a Tinkercad pedig az egyszerűbb projektekhez használható. A FreeCAD egy nyílt forráskódú parametrikus modellező, a Blender a 3D modellezési és animációs igényeket is kielégíti; a LibreCAD pedig a 2D műszaki rajzok készítésére szolgál. Az OpenSCAD parancsfájlokkal kezeli a tervezést, az OnShape ingyenes csomagja pedig felhőalapú. A SolveSpace a parametrikus 3D gépészeti tervezést támogatja, a DraftSight pedig 2D rajzolási képességeket kínál. Emellett a ScorchCAD felhasználóbarát böngészőalapú lehetőséget is biztosít. Ezekkel az ingyenes eszközökkel a tanulók, a hobbiszintű és más egyéni felhasználók is készíthetnek tervezési projekteket, anyagi korlátozások nélkül.