A szoftvercsomag tartalma

A Media and Entertainment Collection a Maya, a 3ds Max, az Arnold (5 licences csomag is beszerezhető), a MotionBuilder, a Mudbox, a ReCap Pro és az Autodesk Rendering szoftvereket tartalmazza.

Ezenkívül mindegyik gyűjteménylicenccel akár 15 gépen is futtathatja a Bifrost for Maya szoftvert, így számítási farmokon is feldolgozhatja a Bifrost által létrehozott szimulációkat. A Bifrost for Maya egy vizuális programozási környezet az összetett effektusok létrehozásához.