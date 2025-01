Qu’est-ce que l’ombrage de dessin animé ?

Les outils d’ombrage de dessin animé ont joué un rôle déterminant dans l’adaptation de franchises populaires de mangas et d’animes en jeux vidéo. Ils ont permis de conserver l’aspect de dessin à la main unique de Dragon Ball Z, de Pokémon et de bien d’autres œuvres dans leurs versions en jeu vidéo avec un gameplay riche en actions.

L’ombrage de dessin animé et l’ombrage de celluloïd permettent également aux artistes d’expérimenter des techniques de rendu hybrides qui combinent différentes méthodes pour créer des styles originaux. Par exemple, les développeurs de Need for Speed Unbound (2022), le 25e opus de la franchise NFS née en 1994, ont associé des graffitis et des graphismes obtenus par ombrage de celluloïd avec des éléments plus réalistes pour donner un style visuel mixte à leur jeu. Ce style visuel remixé unique et le gameplay de course sauvage en monde ouvert rafraîchissent ce vieux classique pour un nouveau départ.



En 2009, les développeurs d’une autre série de jeux vidéo qui existe depuis longtemps, Borderlands, ont fait le choix audacieux d’utiliser un style de bande dessinée avec ombrage de dessin animé dans un jeu de tir à la première personne (FPS). Conjugué avec un gameplay addictif et un humour irrévérencieux, ce style unique en son genre a fait de la série FPS l’une des plus populaires et des plus vendues.



L’ombrage de dessin animé donne aux artistes la possibilité de naviguer sur un terrain visuel qui dépasse les conventions de la 3D et captive l’imagination du public. Outre l’ombrage de celluloïd qui évoque les bandes dessinées et l’animation de celluloïd, l’outil d’ombrage de dessin animé d’Arnold permet de réaliser d’autres styles non photoréalistes, tels que le pixel art et le dessin en hachures croisées.