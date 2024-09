La retopologie simplifie un maillage 3D tout en conservant les détails importants, ce qui garantit un flux d’arêtes approprié pour l’animation (anglais) et facilite le mapping UV pour la texturation.

La retopologie manuelle consiste à restructurer manuellement le maillage d’un modèle 3D pour placer précisément des sommets tout en préservant les détails. Elle est privilégiée pour les modèles complexes, notamment ceux destinés à l’animation.



La retopologie automatique s’appuie sur des algorithmes et des logiciels qui génèrent un maillage optimisé plus rapidement. Elle convient aux scénarios dans lesquels la vitesse est essentielle. Le contrôle de la topologie et le positionnement des détails sont toutefois moins précis.



Certains outils proposent une approche semi-automatique qui permet aux artistes d’orienter le processus automatisé et offrent un bon compromis entre contrôle et efficacité. Le choix entre méthode manuelle et méthode automatique repose avant tout sur les exigences spécifiques du projet et ses délais.