Guide de livraison numérique de projets pour les ingénieurs en génie civil

À l’échelle mondiale, 52 % des retouches sont encore dues à des échanges de données insuffisants et à des problèmes de communication entre les équipes d’architecture, d’ingénierie et de construction (AEC) et les autres parties prenantes du projet.



La livraison numérique de projets élimine ces obstacles à la fois coûteux et chronophages. Avec de puissants outils tels que BIM Collaborate Pro, tous les intervenants travaillent dans un environnement de données commun, ce qui améliore la collaboration entre les équipes pluridisciplinaires et les différents sites, et garantit un flux de données fluide entre les applications.



Découvrez dans cet e-book comment réduire les délais de vos projets et décrocher davantage de contrats en collaborant dans un espace de travail partagé basé sur le cloud.