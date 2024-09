L’American Institute of Architects (AIA) et l’Associated General Contractors of America (AGC) ont établi une structure de niveaux de développement. Fréquemment utilisée, elle décompose le modèle du bâtiment en niveaux spécifiques :

LOD 100 (études d’avant-projet) : à cette phase, le modèle représente la forme et la taille de base des éléments sans inclure d’informations détaillées. Il transmet l’intention globale du concepteur.



LOD 200 (conception schématique) : le modèle est affiné et intègre la quantité, la taille, la forme et l’emplacement approximatifs des éléments. Il permet d’analyser les relations spatiales et les conceptions préliminaires.



LOD 300 (conception détaillée) : à cette phase, le modèle inclut des informations géométriques ainsi que la taille, la forme et les composants détaillés spécifiques des objets. Il sert à produire les documents de construction et à coordonner les différentes disciplines.



LOD 350 (documentation de construction) : le modèle comprend les assemblages détaillés et les informations de fabrication ou de construction. Il est utilisé pour générer les documents de construction et les plans de fabrication.



LOD 400 (fabrication et assemblage) : ce niveau prévoit la création de modèles détaillés rassemblant les assemblages et les connexions spécifiques, adaptés à la fabrication et à l’assemblage.



LOD 500 (gestion des conditions existantes ou des installations) : à cette phase, le modèle comporte des informations sur les éléments installés et opérationnels du bâtiment. Il reflète les conditions réelles de maintenance et de gestion des installations.