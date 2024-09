Les logiciels Fabrication ESTmep™, CADmep™ et CAMduct™ fournissent un jeu d’outils intégré pour les entrepreneurs spécialisés MEP. Estimez, détaillez et contrôlez la fabrication à un niveau de détail de 400 (anglais) pour les systèmes de construction mécanique avec une intégration étroite aux livrables et aux workflows de conception de BIM et de CAO.