Wendy Stevens est devenue célèbre en concevant et fabriquant des sacs à main en métal de façon artisanale depuis plus de 30 ans. Tout a basculé lorsqu'un violent incendie a ravagé son atelier et détruit des années de gabarits de sacs à main qu'elle avait créés. Wendy Stevens a donc décidé d'apprendre à utiliser AutoCAD LT et a très vite constaté les avantages de la conception numérique, qui lui permet de créer ses sacs à main plus rapidement et avec davantage de précision.