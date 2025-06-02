Ce projet illustre une tendance de fond : la numérisation des infrastructures révolutionne la manière dont les acteurs du secteur conçoivent, exploitent et maintiennent leurs réseaux. En combinant expertise terrain, innovation technologique et durabilité, TDF incarne une nouvelle génération d’infrastructures, plus sobres, plus sûres et plus agiles.
A travers l’alliance entre TDF, ARKANCE et les solutions Autodesk, le jumeau numérique a fait la preuve qu’il est un outil industriel, opérationnel et durable. Ce témoignage démontre comment une entreprise historique peut moderniser son patrimoine, réduire son empreinte carbone et améliorer sa performance grâce à une transformation numérique structurée et collaborative.