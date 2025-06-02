Transformation digitale et RSE : comment TDF conjugue innovation et durabilité

TDF ouvre la voie à une nouvelle génération d’infrastructures : plus sobres, plus sécurisées et résolument agiles.

Le centre émetteur TDF au sommet du mont Ventoux
Le centre émetteur TDF au sommet du Mont Ventoux domine la Provence et assure la diffusion stratégique des signaux TV, radio et télécom sur tout le territoire environnant. Crédit image TDF

Pour moderniser la gestion de son vaste patrimoine d’infrastructures, TDF, acteur historique central de la diffusion audiovisuelle et des réseaux de téléphonie mobile en France, a lancé un programme ambitieux de jumeau numérique.

Avec le soutien d’ARKANCE, intégrateur partenaire, et des solutions Autodesk, TDF a à ce jour pu numériser 3 500 sites, réduire ses délais d’intervention sur site, améliorer sa performance opérationnelle et diminuer son empreinte carbone. Un projet pionnier qui transforme en profondeur la manière dont l’entreprise conçoit, exploite et maintient ses infrastructures.

TDF est au cœur de l’infrastructure numérique française. L’entreprise opère sur 8 800 sites répartis sur l’ensemble du territoire et gère des réseaux critiques pour la télévision, la radio, les opérateurs mobiles et de plus en plus pour les datacenters, la connectivité indoor et les réseaux mobiles privés.

Son rôle : assurer la continuité, la sécurité et la modernisation des réseaux numériques français.

Depuis plusieurs années, TDF s’est résolument engagée dans une transformation numérique en profondeur pour repenser la gestion de son patrimoine et répondre aux défis d’efficacité, de durabilité et de fiabilité.

Un patrimoine complexe à valoriser, moderniser et maîtriser

portrait de Mouaad Aabibou, Directeur project Jumeau Numérique - TDF
Mouaad Aabibou, Directeur project Jumeau Numérique - TDF

Historiquement tournée vers la diffusion audiovisuelle et l’hébergement d’opérateurs télécom, TDF fait face à de nouveaux enjeux :

  • Une diversification rapide de ses activités (datacenters, réseaux privés, couverture indoor)

  • Un patrimoine technique vaste et hétérogène, réparti sur tout le territoire

  • La volonté de limiter l’impact environnemental de ses opérations

Pour continuer à innover, TDF devait trouver un moyen d’industrialiser la connaissance et la maintenance de ses sites, tout en optimisant les interventions terrain. Le concept du jumeau numérique est alors apparu comme un levier stratégique.

Le jumeau numérique répond à une double ambition : optimiser les opérations et limiter notre impact environnemental.

Mouaad Aabibou, Directeur projet jumeau numérique, TDF

De la capture par drone au jumeau numérique : un flux numérique complet

TDF a lancé une phase pilote concernant 50 sites, avant de déployer une stratégie nationale. L’objectif : produire et exploiter des maquettes 3D interopérables de chaque site grâce à un process « scan-to-BIM » complet.

Les campagnes de numérisation par drones et photogrammétrie ont permis de générer des modèles 3D précis et fiables, intégrés au système d’information de l’entreprise.

ARKANCE, a apporté son expertise d’intégrateur, et s’est révélé un atout clé pour piloter la mise en œuvre des solutions Autodesk dans l’environnement TDF et le développement d’un connecteur entre le jumeau numérique et la plateforme interne de gestion des projets.

Les solutions Autodesk au cœur du réacteur

Tour de communication TDF
Un des 8 800 sites TDF répartis sur l'ensemble du territoire. Crédit image TDF.

  • Revit : pour interpréter les nuages de points, modéliser des maquettes 3D et structurer l’ensemble des données du projet

  • BIM Collaborate Pro et Autodesk Docs, inclus dans Autodesk Construction Cloud (ACC) : pour le stockage et la gestion des données, qui favorisent la collaboration et l’alignement des équipes

  • Robot Structural Analysis et Inventor : pour les calculs de structures et la conception de pièces techniques

ARKANCE a été à l’écoute et a compris les problématiques métiers spécifiques de TDF. Au-delà des solutions Autodesk, ARKANCE a développé avec nous un plug-in qui automatise la production de plans 3D pour nos clients.

Martine Brun, Responsable Bureau d’étude des Livrables, TDF

Une démarche collaborative et progressive

  • Formation des équipes et recrutement d’un BIM Manager

  • Mise en place d’ateliers de travail avec ARKANCE et Autodesk :

- Conseil et accompagnement méthodologique

- Optimisation du processus Scan-to-BIM

- Amélioration du mode collaboratif sur la plateforme ACC

- Automatisation de l’attribution des droits d’accès aux maquettes

- Génération des reportings Power BI en un clic

- Simplification de la lecture et la présentation des livrables

 

Transformer, accélérer, décarboner : les fruits d’une révolution numérique

portrait de Rémi Kaeppelin - Directeur technique et production - BU TowerCo - TDF
Rémi Kaeppelin - Directeur technique et production - BU TowerCo - TDF

Le déploiement des outils Autodesk et du jumeau numérique a permis à TDF de changer d’échelle dans la gestion de ses opérations :

  • 3 500 sites déjà numérisés et interfacés au système d’information

  • Une réduction significative des délais d’intervention grâce à une meilleure préparation

  • Moins de déplacements terrain → baisse de l’empreinte carbone

  • Une gouvernance des données centralisée et sécurisée

  • Des livrables standardisés et livrés plus rapidement, pour une meilleure expérience client.

Cette transformation numérique soutient l’industrialisation de nos opérations et l’amélioration du service client grâce à la visualisation 3D de nos infrastructures.

Rémi Kaeppelin, Directeur Technique et Production, BU TowerCo, TDF

Une montée en compétence collective qui renforce et fédère les équipes

Martine Brun, Responsable Bureau d'Études - TDF
Martine Brun, Responsable Bureau d'Études - TDF

Au-delà des gains techniques, le projet a profondément modifié et optimisé les pratiques internes :

  • Les équipes se sont approprié les outils Autodesk et travaillent désormais de manière connectée et synchronisée.

  • La culture de la donnée et du numérique s’est ancrée dans l’organisation

  • Les processus de production et de maintenance sont désormais standardisés et réplicables

Le numérique est une opportunité majeure pour partager l’information et améliorer la productivité dans l’ingénierie des infrastructures.

Martine Brun, Responsable Bureau d’étude des Livrables, TDF

Un impact durable et une stratégie tournée vers l’avenir

Tour hertzienne de Romainville
La tour hertzienne TDF de Romainville, destinée à l'émission radio et télévisée. Crédit image TDF.

Fort de ses premiers succès, TDF projette déjà la prochaine étape de sa transformation :

  • 100 % du parc numérisé d’ici 2027

  • Interopérabilité généralisée entre jumeaux numériques et données temps réel

  • Intégration de l’intelligence artificielle pour :

- La reconnaissance automatique des équipements

- L’analyse prédictive

- La maintenance planifiée

  • Extraction des données carbone pour piloter les indicateurs RSE

L’intelligence artificielle permettra demain d’aller plus loin, avec la reconnaissance automatique des équipements, l’analyse prédictive et la maintenance planifiée.

Mouaad Aabibou, Directeur Projet Jumeau Numérique, TDF

Ce projet illustre une tendance de fond : la numérisation des infrastructures révolutionne la manière dont les acteurs du secteur conçoivent, exploitent et maintiennent leurs réseaux. En combinant expertise terrain, innovation technologique et durabilité, TDF incarne une nouvelle génération d’infrastructures, plus sobres, plus sûres et plus agiles.

A travers l’alliance entre TDF, ARKANCE et les solutions Autodesk, le jumeau numérique a fait la preuve qu’il est un outil industriel, opérationnel et durable. Ce témoignage démontre comment une entreprise historique peut moderniser son patrimoine, réduire son empreinte carbone et améliorer sa performance grâce à une transformation numérique structurée et collaborative.