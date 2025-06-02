Pour moderniser la gestion de son vaste patrimoine d’infrastructures, TDF, acteur historique central de la diffusion audiovisuelle et des réseaux de téléphonie mobile en France, a lancé un programme ambitieux de jumeau numérique.

Avec le soutien d’ARKANCE, intégrateur partenaire, et des solutions Autodesk, TDF a à ce jour pu numériser 3 500 sites, réduire ses délais d’intervention sur site, améliorer sa performance opérationnelle et diminuer son empreinte carbone. Un projet pionnier qui transforme en profondeur la manière dont l’entreprise conçoit, exploite et maintient ses infrastructures.