SIMICO (Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.) est une entité publique appartenant intégralement au Ministère des infrastructures et des transports, au Ministère de l’économie et des finances, aux régions concernées par les Jeux d’hiver (Lombardie et Vénétie) et aux provinces autonomes de Trente et Bolzano.

Sa mission légale est de mettre en oeuvre les travaux publics prévus par l’arrêté du Président du Conseil des ministres du 8 septembre 2023 et ses avenants. Ce document recense 98 projets (51 relatifs aux infrastructures et 47 liés au sport) d’une valeur totale approximative de 3,4 milliards d’euros. À ce jour, les 31 projets essentiels aux Jeux sont en bonne voie et devraient être achevés et livrés à temps pour les compétitions, notamment grâce au respect des engagements visant à respecter les délais, les coûts et la qualité, avec la garantie d’une transparence maximale et du plein respect de la loi.

Fondée en 2021, la société a connu un changement de gouvernance en février 2024 avec la nomination de l’actuel Président-directeur général et Commissaire du gouvernement, l’architecte Fabio Massimo Saldini. L’une des étapes les plus importantes a été l’obtention de la pré-homologation de la piste de bobsleigh, de skeleton et de luge, considérée comme le projet symbolique de ces Jeux.

Décrit par beaucoup comme un « miracle », SIMICO préfère le définir comme le résultat d’un travail rigoureux, d’une planification méticuleuse et d’innombrables sacrifices partagés par tous, afin de proposer les Jeux les plus remarquables de tous les temps.