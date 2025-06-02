En tant qu’entreprise d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction, Pond travaille sur des projets à grande échelle dans le monde entier. En 2018, Pond utilisait PlanGrid pour ses fonctionnalités intuitives et sa structure de prix inclusive par rapport aux autres solutions sur le marché.

« La structure de tarification basée sur les comptes a fait partie de notre facteur de décision. Avec des entreprises comme Procore, vous payez en fonction de la taille du projet et des personnalisations de la solution », explique Emily Rech, directrice des contrôles de projet chez Pond & Company. « Avec PlanGrid, nous avons eu la flexibilité d’utiliser l’outil dans l’ensemble de nos projets et de développer des normes pour assurer la cohérence de l’utilisation de l’outil par nos équipes. »

Et c’était une progression naturelle de PlanGrid à Autodesk Build. Pond faisait partie du programme bêta d’Autodesk Build et a contribué à façonner le développement de l’outil, tout en fournissant des retours sur ses fonctionnalités clés et son fonctionnement.

« Comme Autodesk a développé Build, nous avons pu tester les fonctionnalités de la solution », explique Rech. « Nous savions que nous avions pris la bonne décision en nous associant à Autodesk lorsque notre équipe a participé aux discussions sur la feuille de route des produits et que nos commentaires ont été pris en compte pour améliorer la solution. »

Grâce à sa facilité d’utilisation, Pond a rapidement adopté Autodesk Build dans plusieurs projets industriels. Grâce à ses fonctionnalités étendues telles que le contrôle des documents, la planification et les procès-verbaux des réunions, Autodesk Build fournit à Pond un écosystème unique, de la conception du projet à la clôture. Depuis décembre 2020, l’équipe utilise Autodesk Build pour tous ses projets.