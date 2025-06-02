Pond & Co. traite RFIs et soumissions 30 % plus vite avec Autodesk Build

Pond a choisi de migrer vers Autodesk Build pour tirer parti des fonctionnalités robustes de la solution.

Vue aérienne d’une installation industrielle dotée d’une vaste tuyauterie, de conduits et d’équipements métalliques disposés sur un grand site bétonné.

Remarque : Nous avons mis à jour les noms de nos produits depuis la publication de cet article. Autodesk Construction Cloud s’appelle désormais Autodesk Forma et Autodesk Build s’appelle désormais Forma Build.

Pond & Company (Pond) s’est forgé une réputation de société internationale de référence pour la conception, l’ingénierie et la construction de projets industriels, fédéraux et d’infrastructure. En tant qu’utilisateur de longue date de PlanGrid au sein d’Autodesk Construction Cloud ™, Pond a choisi de migrer vers Autodesk Build pour tirer parti des fonctionnalités robustes de la solution. Après avoir adopté Autodesk Build, Pond a constaté une augmentation de 25 à 30 % de ses gains de temps sur l’ensemble de ses projets, grâce à l’amélioration des paramètres d’autorisation pour les workflows DI et de soumission.

Migration de PlanGrid vers Autodesk Build pour améliorer les principaux flux de travail de gestion de projet

En tant qu’entreprise d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction, Pond travaille sur des projets à grande échelle dans le monde entier. En 2018, Pond utilisait PlanGrid pour ses fonctionnalités intuitives et sa structure de prix inclusive par rapport aux autres solutions sur le marché.

« La structure de tarification basée sur les comptes a fait partie de notre facteur de décision. Avec des entreprises comme Procore, vous payez en fonction de la taille du projet et des personnalisations de la solution », explique Emily Rech, directrice des contrôles de projet chez Pond & Company. « Avec PlanGrid, nous avons eu la flexibilité d’utiliser l’outil dans l’ensemble de nos projets et de développer des normes pour assurer la cohérence de l’utilisation de l’outil par nos équipes. »

Et c’était une progression naturelle de PlanGrid à Autodesk Build. Pond faisait partie du programme bêta d’Autodesk Build et a contribué à façonner le développement de l’outil, tout en fournissant des retours sur ses fonctionnalités clés et son fonctionnement.

« Comme Autodesk a développé Build, nous avons pu tester les fonctionnalités de la solution », explique Rech. « Nous savions que nous avions pris la bonne décision en nous associant à Autodesk lorsque notre équipe a participé aux discussions sur la feuille de route des produits et que nos commentaires ont été pris en compte pour améliorer la solution. »

Grâce à sa facilité d’utilisation, Pond a rapidement adopté Autodesk Build dans plusieurs projets industriels. Grâce à ses fonctionnalités étendues telles que le contrôle des documents, la planification et les procès-verbaux des réunions, Autodesk Build fournit à Pond un écosystème unique, de la conception du projet à la clôture. Depuis décembre 2020, l’équipe utilise Autodesk Build pour tous ses projets.

Déploiement, adoption et création de normes de réussite

Pour normaliser ses équipes sur Autodesk Build, Pond a d’abord créé des modèles qui maintenaient la cohérence dans les processus de base et contrôlaient la façon dont les équipes documentaient les informations du projet.

« Une des leçons que nous avons apprises dès le départ a été l'importance de créer des modèles d'autorisation et de workflow au sein de la fonctionnalité de modèles, » explique Rech. « Vous ne pouvez pas simplement donner à quelqu’un un outil logiciel et le laisser l’utiliser. Qu’il s’agisse d’une DI ou d’une soumission, ces normes doivent être en place et communiquées correctement.

Les sous-traitants ont particulièrement apprécié la facilité avec laquelle ils peuvent charger rapidement une DI.

« Au fur et à mesure que nos équipes mettent en œuvre Autodesk Build, je constate que tout devient plus clair quant à la manière dont ces outils facilitent leur travail, » déclare Rech. « Comme nous travaillons avec des entreprises du monde entier, nos clients y voient également un nouveau niveau de visibilité sur leurs projets, ce qui a été une grande victoire pour nous. » Et grâce à des données capturées de manière cohérente dans tous les projets, les équipes de Pond peuvent obtenir des informations plus précises d’un projet à l’autre, ce qui garantit un démarrage plus fluide et de meilleurs résultats pour les projets futurs.

« Au fur et à mesure que nos équipes mettent en œuvre Autodesk Build, je constate que tout devient plus clair quant à la manière dont ces outils facilitent leur travail. »

– Emily Rech, directrice des contrôles de projet, Pond & Company

La rationalisation des workflows permet de réaliser d’énormes gains de temps.

Après la transition vers Autodesk Build, Pond a rationalisé le contrôle des documents de 70%. Dans Autodesk Build, Pond peut définir des préréglages et des autorisations pour spécifier qui peut accéder aux workflows de DI et de soumission, garantissant ainsi que les informations correctes sont envoyées à la bonne personne.

L’utilisation d’un environnement de données commun réduit également le risque que des éléments soient perdus ou ne reçoivent pas de réponse rapidement.

« Nous avions déjà constaté une réduction de 50 % du temps passé avec PlanGrid, mais après la transition vers Autodesk Build, nous recevons des réponses à nos DI 30 % plus rapidement qu’avec PlanGrid, » déclare Rech.

Les procès-verbaux des réunions, le suivi de la progression, les calendriers et d’autres informations essentielles sont stockés en un seul endroit. Ce partage amélioré de l’information entre les équipes mondiales a permis d’accroître la visibilité, la responsabilité et la collaboration.

Récemment, les équipes de Pond ont utilisé le suivi de la progression pour documenter les conduits et la tuyauterie dans le cadre d’un projet axé sur la mécanique. Le propriétaire du projet pouvait facilement consulter les rapports quotidiens, les mises à jour et les photos du projet dans Autodesk Build, ce qui a permis de renforcer le niveau de confiance.

« Lorsque les travailleurs sur le terrain documentent l’activité quotidienne en prenant une photo, nous pouvons l’associer à l’avancement du site; cela a été un excellent moyen de communiquer l’état du projet aux propriétaires », explique Rech.

Autodesk Build aide également Pond à concrétiser sa vision à long terme qui consiste à connecter la conception à la construction, en assurant un transfert de données transparent entre ses équipes de conception, d’ingénierie et de construction.

« J’ai travaillé avec de nombreuses plateformes différentes, mais nous avions besoin d’un outil qui pourrait nous aider à travailler plus efficacement. Autodesk Build s’est avéré une solution gagnante pour nous en ce qui concerne le contrôle des projets et la gestion des données, afin de respecter les délais et le budget. »

– Emily Rech, directrice du contrôle des projets