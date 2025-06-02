Après la transition vers Autodesk Build, Pond a rationalisé le contrôle des documents de 70%. Dans Autodesk Build, Pond peut définir des préréglages et des autorisations pour spécifier qui peut accéder aux workflows de DI et de soumission, garantissant ainsi que les informations correctes sont envoyées à la bonne personne.
L’utilisation d’un environnement de données commun réduit également le risque que des éléments soient perdus ou ne reçoivent pas de réponse rapidement.
« Nous avions déjà constaté une réduction de 50 % du temps passé avec PlanGrid, mais après la transition vers Autodesk Build, nous recevons des réponses à nos DI 30 % plus rapidement qu’avec PlanGrid, » déclare Rech.
Les procès-verbaux des réunions, le suivi de la progression, les calendriers et d’autres informations essentielles sont stockés en un seul endroit. Ce partage amélioré de l’information entre les équipes mondiales a permis d’accroître la visibilité, la responsabilité et la collaboration.
Récemment, les équipes de Pond ont utilisé le suivi de la progression pour documenter les conduits et la tuyauterie dans le cadre d’un projet axé sur la mécanique. Le propriétaire du projet pouvait facilement consulter les rapports quotidiens, les mises à jour et les photos du projet dans Autodesk Build, ce qui a permis de renforcer le niveau de confiance.
« Lorsque les travailleurs sur le terrain documentent l’activité quotidienne en prenant une photo, nous pouvons l’associer à l’avancement du site; cela a été un excellent moyen de communiquer l’état du projet aux propriétaires », explique Rech.
Autodesk Build aide également Pond à concrétiser sa vision à long terme qui consiste à connecter la conception à la construction, en assurant un transfert de données transparent entre ses équipes de conception, d’ingénierie et de construction.