Comme le dit l’adage, « il faut le voir pour le croire ». C’est d’autant plus vrai pour Dura Vermeer. Enfiler un casque de réalité virtuelle et explorer un espace avant même le début de la construction n’a rien de nouveau pour les employés. Cela fait partie de leur workflow quotidien.

Selon Dura Vermeer, les obstacles techniques seraient bien moins importants que ce à quoi on pourrait s’attendre. L’entreprise a également constaté que lorsque l’on fait l’expérience de la réalité virtuelle, on peut vraiment en voir la valeur réelle et comprendre ce qu’elle peut faire.

Mais comment la réalité virtuelle aide-t-elle réellement Dura Vermeer ? Grâce à Autodesk Workshop XR, l’entreprise peut donner encore plus d’importance à la sécurité. Elle peut effectuer des examens de conception plus approfondis pour vérifier que les installations sont correctement positionnées, et ainsi réduire les modifications et les conflits sur site. La collaboration virtuelle a apporté un nouveau niveau de visibilité, de compréhension et de facilité d’utilisation à Dura Vermeer, que l’entreprise n’aurait pas pu imaginer auparavant.