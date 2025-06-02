Dura Vermeer

Concevoir plus intelligemment et en toute sécurité grâce à la réalité virtuelle

Témoignage client concernant Workshop XR

Découvrez le parcours de Dura Vermeer avec la réalité virtuelle et Workshop XR. (video: 3 min 06 s)

Comme le dit l’adage, « il faut le voir pour le croire ». C’est d’autant plus vrai pour Dura Vermeer. Enfiler un casque de réalité virtuelle et explorer un espace avant même le début de la construction n’a rien de nouveau pour les employés. Cela fait partie de leur workflow quotidien.

Selon Dura Vermeer, les obstacles techniques seraient bien moins importants que ce à quoi on pourrait s’attendre. L’entreprise a également constaté que lorsque l’on fait l’expérience de la réalité virtuelle, on peut vraiment en voir la valeur réelle et comprendre ce qu’elle peut faire.

Mais comment la réalité virtuelle aide-t-elle réellement Dura Vermeer ? Grâce à Autodesk Workshop XR, l’entreprise peut donner encore plus d’importance à la sécurité. Elle peut effectuer des examens de conception plus approfondis pour vérifier que les installations sont correctement positionnées, et ainsi réduire les modifications et les conflits sur site. La collaboration virtuelle a apporté un nouveau niveau de visibilité, de compréhension et de facilité d’utilisation à Dura Vermeer, que l’entreprise n’aurait pas pu imaginer auparavant.

Sur les traces des ouvriers du bâtiment

Dura Vermeer sur site lors de la construction d’une station terrestre pour TenneT.
Fondée en 1855, Dura Vermeer est l’une des principales entreprises de construction des Pays-Bas, avec près de 3 000 employés et un chiffre d’affaires annuel de 1,8 milliard d’euros. Elle est fortement engagée envers l’innovation, et la sécurité est sa priorité absolue. L’association de ces deux objectifs importants est rendue évidente par leur utilisation de Workshop XR.

Pour préparer une session de sécurité en RV, l’équipe de construction et le coordonnateur de la sécurité collaborent afin d’identifier les zones dans lesquelles des risques sont susceptibles de survenir. À l’aide du modèle 4D, l’équipe fige un moment précis dans le temps pour mettre en évidence les dangers potentiels. Une fois ces moments identifiés, elle importe le modèle dans Workshop XR par l’intermédiaire d’Autodesk Docs.

Pour rendre la simulation plus réaliste, l’équipe améliore le modèle grâce à des détails tels que l’équipement, les conditions temporaires, les itinéraires de marche, la logistique de construction, les zones de sécurité et les zones de travail. Au cours d’une promenade virtuelle de sécurité, les participants peuvent ensuite entrer dans le modèle pour voir ce qu’un ouvrier du bâtiment vivrait sur le site, évaluer personnellement les risques et convenir de mesures pour atténuer les risques de danger avant qu’ils ne surviennent.

Supprimer les obstacles de la réalité virtuelle

Expérience en réalité virtuelle d’un projet de Dura Vermeer dans Workshop XR.
Avant que Dura Vermeer n’adopte Workshop XR, l’utilisation de la réalité virtuelle était chronophage et difficile, car elle impliquait un processus intensif avec un moteur de jeu et un logiciel de rendu. Par conséquent, les modèles de réalité virtuelle n’étaient souvent pas synchronisés, ce qui réduisait le déploiement et la confiance envers la source d’informations fiable. L’investissement initial est également moindre maintenant que la société n’a plus besoin de compter sur des applications tierces et que les casques Meta Quest sont abordables.

« Auparavant, cela demandait beaucoup de main-d’œuvre et nous avions besoin de nombreuses étapes intermédiaires », explique Rick Boers, responsable BIM chez Dura Vermeer. « Avec Workshop XR, toutes ces étapes ne sont plus nécessaires. Il nous suffit d’ouvrir chaque modèle dans notre environnement Autodesk Construction Cloud, c’est très simple. »

« L’utilisation de Workshop XR permet de s’assurer que les modèles de réalité virtuelle suivent le rythme de notre cycle bimensuel de fourniture de modèles d’aspect au coordinateur BIM », ajoute-t-il. « Nous pouvons ouvrir n’importe quel modèle, y compris la mise à jour du modèle de coordination, en réalité virtuelle, en appuyant simplement sur un bouton. Le risque qu’un ancien modèle soit incorporé dans la RV est complètement résolu. »

« Auparavant, nous ne pouvions pas enregistrer ni gérer correctement les problèmes que nous avions identifiés lors d’une session de réalité virtuelle. En utilisant Workshop XR, c’est désormais possible, et nous pouvons tout gérer sur une seule plate-forme. »

—Rick Boers, responsable BIM, Dura Vermeer

Mise en œuvre de Workshop XR avec un grand projet de parc éolien

Station terrestre du parc éolien

Les Pays-Bas sont en train de prendre un virage majeur vers l’énergie durable. Dans le cadre de ce projet d’envergure, le gestionnaire de réseau de transport TenneT connectera les parcs éoliens offshore au réseau électrique. Avec une nouvelle norme innovante de 2 gigawatts, les connexions souterraines partiront de la plate-forme offshore en passant par la mer du Nord et se connecteront à de nouvelles sous-stations. La tension passera de 525 kilovolts à 380 kilovolts, ce qui la rendra adaptée au réseau à haute tension néerlandais.

Dura Vermeer dirige la construction de stations terrestres pour TenneT. Ce projet d’infrastructure ambitieux est l’un des premiers pour lesquels l’entreprise a utilisé Workshop XR et a commencé à vraiment voir les résultats.

« Le véritable potentiel de la réalité virtuelle, c’est que vous pouvez en faire l’expérience », explique Boers. « Pour le projet TenneT, je peux réellement sentir et voir à quel point une station terrestre est grande. Si je travaille à côté d’une grue, par exemple, je peux sentir moi-même si les choses ne sont pas sûres en VR. Nous pourrons ensuite en assurer la sécurité avant même d’être sur le véritable site. »

« Nous recherchons toujours des façons innovantes de tout rendre plus sûr », ajoute-t-il. « Grâce à Workshop XR, nous pouvons très facilement mettre cela en œuvre dans notre travail quotidien en raison de l’expérience acquise. »

