Fondée en 1855, Dura Vermeer est l’une des principales entreprises de construction des Pays-Bas, avec près de 3 000 employés et un chiffre d’affaires annuel de 1,8 milliard d’euros. Elle est fortement engagée envers l’innovation, et la sécurité est sa priorité absolue. L’association de ces deux objectifs importants est rendue évidente par leur utilisation de Workshop XR.
Pour préparer une session de sécurité en RV, l’équipe de construction et le coordonnateur de la sécurité collaborent afin d’identifier les zones dans lesquelles des risques sont susceptibles de survenir. À l’aide du modèle 4D, l’équipe fige un moment précis dans le temps pour mettre en évidence les dangers potentiels. Une fois ces moments identifiés, elle importe le modèle dans Workshop XR par l’intermédiaire d’Autodesk Docs.
Pour rendre la simulation plus réaliste, l’équipe améliore le modèle grâce à des détails tels que l’équipement, les conditions temporaires, les itinéraires de marche, la logistique de construction, les zones de sécurité et les zones de travail. Au cours d’une promenade virtuelle de sécurité, les participants peuvent ensuite entrer dans le modèle pour voir ce qu’un ouvrier du bâtiment vivrait sur le site, évaluer personnellement les risques et convenir de mesures pour atténuer les risques de danger avant qu’ils ne surviennent.