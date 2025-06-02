L’aéroport DFW a jusqu’à 160 projets en cours en même temps sur une propriété de 27 miles carrés. Mais avec Autodesk Build, l’équipe de construction de l’aéroport DFW est convaincue que les projets respecteront les délais et les budgets.
« Avec le nombre de personnes travaillant sur nos projets, si nous ne disposions pas d’une source unique de vérité, nous passerions des semaines à essayer de mettre sur pied la nouvelle équipe de projet », explique Robert Brown, responsable principal des systèmes de contrôle de projet à l’aéroport DFW. « Le fait de disposer d’une source unique de vérité permet aux équipes de rester responsables et sur la bonne voie, peu importe qui rejoint ou quitte un projet. »
Dans Build, DFW Airport utilise l’outil formulaire pour suivre les quantités et intégrer ces données dans le module de gestion des coûts afin de gérer les paiements.
« Comme tout est géré numériquement, une fois que notre administrateur qualité a vérifié la soumission, nous pouvons payer une facture dans les 28 jours. » C’est notre objectif », explique Bill.
L’aéroport DFW utilise également des drones pour capturer des images aériennes et suivre leur progression par rapport au calendrier d’un projet. Auparavant, les équipes sur le terrain effectuaient une inspection manuelle du site pour capturer des images, puis chargeaient les photos dans le projet. Ce qui prenait plusieurs jours ne prend plus que quelques minutes, l’équipe estimant un gain de temps de 85 %.
Les fonctionnalités mobiles d’Autodesk Build permettent à DFW Airport de gagner encore plus de temps, car les équipes sur le terrain peuvent accéder aux modèles, aux formulaires, aux problèmes et aux RFI depuis le chantier pour effectuer des mises à jour sans avoir à retourner au bureau ou à la remorque. Avec Autodesk Build, l’équipe économise 40 heures par semaine sur la saisie des données.
« Le fait d’avoir des iPads et des appareils mobiles sur le terrain permet aux équipes de rendre compte de ce qu’elles voient en temps réel, ce qui réduit la saisie de données en double », explique Robert. « Cela permet également à nos équipes d’informer les personnes qui ne sont peut-être pas sur place de ce qui se passe. »
À une occasion, un entrepreneur a heurté une canalisation, ce qui a fait jaillir de l’eau sur une voie de service. Un inspecteur déjà sur place a créé un problème dans Autodesk Build et l’a automatiquement attribué au directeur des travaux de construction. Comme toute l’équipe avait accès à Autodesk Build, le directeur des travaux de construction, le chef de projet et le chef de projet adjoint étaient sur place en quelques minutes.
Avec Autodesk Build, rien ne se passe en vase clos, ce qui permet de responsabiliser les équipes et de maintenir les projets sur la bonne voie.