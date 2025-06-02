Comment l’aéroport DFW exploite les données pour mieux planifier et maintenir

Au cours de la prochaine décennie, l’aéroport DFW a des plans de croissance ambitieux pour accueillir 20 millions de passagers supplémentaires par an.

Vue aérienne d’un vaste aéroport avec plusieurs pistes, terminaux, aires de stationnement et routes environnantes sous un ciel partiellement nuageux.

Remarque : Nous avons mis à jour les noms de nos produits depuis la publication de cet article. Autodesk Construction Cloud s’appelle désormais Autodesk Forma, Autodesk Docs devient Forma Data Management et Autodesk Build s’appelle désormais Forma Build.

Comme le dit l’adage, tout est plus grand au Texas. Et ce dicton sonne vrai à l’aéroport international de Dallas Fort-Worth (DFW Airport). Occupant une superficie plus grande que Manhattan, l’aéroport DFW est la troisième plus grande zone de terrain du monde et le troisième aéroport le plus fréquenté pour les passagers et les opérations, avec près de 80 millions de passagers volant vers 257 destinations chaque année.

Au cours de la prochaine décennie, l’aéroport DFW a des plans de croissance ambitieux pour accueillir 20 millions de passagers supplémentaires par an, tout en créant une expérience plus durable et transformatrice pour les voyageurs.

Le coût de la maintenance de l’infrastructure aéroportuaire sans accès aux données

Lorsque les passagers se rendront à l’aéroport DFW, ils monteront à bord de leur avion par l’une des 171 portes, qui partiront ensuite de l’une des sept pistes actives

Mais ce que les passagers ne remarquent peut-être pas, ce sont les équipements invisibles qui maintiennent l’aéroport opérationnel : 172 millions de pieds carrés de chaussée, 133 ponts de glissement de terrain et 474 miles d’infrastructures d’eau, d’égout et d’eaux pluviales. Et ce n’est qu’effleurer la surface.

Pour faire face à l’ampleur et à l’intensité des opérations de l’aéroport en pleine croissance, l’aéroport DFW investira 3,7 milliards de dollars dans son programme d’investissements pour l’infrastructure – et 4,8 milliards de dollars supplémentaires dans des programmes d’expansion – au cours de la prochaine décennie.

Avec ces dépenses d’investissement à l’horizon, l’équipe responsable de la conception et de la construction de l’aéroport devait comprendre l’état de tous leurs équipements afin de prendre des décisions plus éclairées sur la façon dont les données étaient capturées, collectées et extraites à toutes les étapes du cycle de vie des équipements.

« La racine de la construction, c’est la communication. » Autodesk Build fournit de l’information en temps réel à nos entrepreneurs généraux et spécialisés afin de leur permettre de réagir en temps réel. »

—Kendra Jackson, administratrice AQ/CQ chez TQD Group, un entrepreneur de l’aéroport DFW

L’objectif de la numérisation et de la collecte des éléments

L’aéroport DFW travaille avec plusieurs entrepreneurs sur des centaines de projets chaque année. Auparavant, cela signifiait travailler avec plusieurs systèmes pour obtenir les dernières informations sur les équipements, mais ce n’est plus le cas.

« En tant que propriétaire, nous devions gagner en intelligence et demander une plateforme unique pour obtenir des données et des informations sur les équipements cohérentes et comprendre qui fait quoi et où sur un projet », explique Bill Grozdanich, vice-président des contrôles et de l’analyse, de l’infrastructure et du développement à l’aéroport DFW.

Utilisateur de longue date d’Autodesk Revit, de Navisworks et de Civil 3D, DFW Airport a ajouté Autodesk Construction Cloud pour connecter les données de la conception à la construction. Les données de chaque étape du cycle de vie de la construction étant disponibles dans une seule pile technologique, ils peuvent comprendre quelles données sont partagées dans l’entreprise et comment.

Plus important encore, l’aéroport DFW peut exploiter et entretenir efficacement ses équipements de conception et de construction pour offrir une meilleure expérience client.

Amener les équipes sur la même longueur d’onde

La personne consulte un plan de site numérique détaillé affiché sur deux écrans d’ordinateur dans un espace de travail de bureau.

Avec des centaines de parties prenantes qui collaborent sur un projet, tout le monde doit être sur la même longueur d’onde dès le premier jour. Avec un nombre illimité d’utilisateurs dans Autodesk Construction Cloud, DFW Airport peut fournir un accès et définir des autorisations pour tout entrepreneur, concepteur, ingénieur ou partenaire travaillant sur un projet. De cette façon, les bonnes informations sont acheminées à la bonne personne au bon moment, sans aucun goulot d’étranglement.

Garder tout le monde connecté commence pendant le processus de conception. DFW Airport forme les concepteurs travaillant sur n’importe quel projet d’aéroport à utiliser sa structure de dossiers standardisée dans Autodesk Docs pour organiser et enregistrer correctement les modèles.

Une fois qu’un modèle est soumis et révisé dans Autodesk Docs, il est évalué selon les normes de DFW Airport. Grâce à l’outil de validation Autodesk, l’équipe de conception de l’aéroport DFW peut examiner automatiquement un modèle par rapport à des critères personnalisés afin de vérifier sa fidélité et de s’assurer qu’il est conforme aux normes de l’aéroport. Si l’évaluation est inférieure à la norme, le modèle est renvoyé au concepteur pour qu’il le corrige et le soumette à nouveau.

« C’est comme si j’étais un contrôleur de la circulation aérienne avec le nombre de modèles qui me sont soumis pour examen. » Mais avec Autodesk Docs et l’outil de validation, je peux facilement trier, filtrer et examiner les modèles, et communiquer directement avec les concepteurs sur les changements à apporter », explique Breanna Brown, coordinatrice du programme de systèmes aériens sans pilote (UAS) chez VRX. « Cela me fait gagner du temps et m’apporte la tranquillité d’esprit en sachant que les bâtiments sont correctement construits, car j’ai fait mon travail de coordinatrice. »

Si la cote du modèle est inférieure à la norme, le modèle est renvoyé au concepteur pour qu’il le corrige et le soumette à nouveau. Une fois le modèle approuvé dans Autodesk Docs, il est importé dans Autodesk Build et ajouté à Autodesk Tandem, le jumeau numérique de l’aéroport DFW, pour effectuer le suivi des équipements.

L’accent mis sur l’amélioration de la qualité

Une équipe de construction portant des gilets de sécurité et des casques de protection examine les plans et discute des travaux sur un chantier en activité.

DFW Airport est tout aussi attaché à la qualité des modèles qu’à la qualité des projets. Lorsque DFW Airport a commencé à utiliser Autodesk Build pour la gestion de projet, il a vu l’opportunité d’améliorer la collaboration entre les équipes en leur fournissant les données appropriées au bon moment.

Avec Autodesk Build, les équipes, quelles que soient leurs prouesses numériques, peuvent naviguer dans les modèles et comprendre le déroulement d’un projet grâce à une visibilité sur les problèmes, les RFIs, les soumissions et les listes de contrôle.

« La normalisation de notre rapport de construction dans Autodesk Build a accéléré nos processus et les a rendus plus complets, de sorte que nous n’avons pas autant de problèmes, de difficultés ou de malentendus », déclare Kendra Jackson, administratrice AQ/CQ chez TQD Group, un entrepreneur de l’aéroport DFW. « La racine de la construction, c’est la communication. » Autodesk Build fournit de l’information en temps réel à nos entrepreneurs généraux et spécialisés afin qu’ils puissent réagir en temps réel. S’ils le voient, ils peuvent le résoudre.

Étant donné que tous les membres d’un projet peuvent suivre et signaler en temps réel ce qui se passe, même les plus petits problèmes reçoivent l’attention qu’ils méritent. Des problèmes tels que la propreté du site peuvent être signalés et corrigés avant qu’ils ne se transforment en problèmes plus importants susceptibles d’avoir un impact sur la santé globale d’un projet.

Les commentaires des entrepreneurs généraux et des entrepreneurs spécialisés travaillant sur les projets de l’aéroport ont été positifs.

« La collaboration et la transparence accrues rendues possibles par Autodesk Build améliorent l’expérience de travail de nos entrepreneurs », déclare Kendra. « Lorsque nous formons nos équipes à l’utilisation d’Autodesk Build, je vois leurs yeux s’illuminer grâce à toutes les fonctionnalités de la plate-forme et à la possibilité de partager et de répondre aux informations en temps réel. »

Selon Kendra, les chefs de projet et de construction sont enthousiasmés par les fonctionnalités photo d’Autodesk Build, car elles leur permettent de comprendre plus facilement les problèmes sur le chantier. Les photos sont également liées à des formulaires, à des RFI ou à des problèmes pour documenter la progression ou la communication concernant l’activité du site. La possibilité de trouver et de référencer rapidement une mise à jour basée sur une photo élimine les courriels et les appels téléphoniques, et permet aux équipes d’économiser au moins 10 heures par semaine à rechercher des mises à jour.

Réaliser des économies de temps et d’argent

Les ouvriers utilisent des nacelles élévatrices pour installer de grands panneaux de verre sur la façade d’un bâtiment moderne en construction.

L’aéroport DFW a jusqu’à 160 projets en cours en même temps sur une propriété de 27 miles carrés. Mais avec Autodesk Build, l’équipe de construction de l’aéroport DFW est convaincue que les projets respecteront les délais et les budgets.

« Avec le nombre de personnes travaillant sur nos projets, si nous ne disposions pas d’une source unique de vérité, nous passerions des semaines à essayer de mettre sur pied la nouvelle équipe de projet », explique Robert Brown, responsable principal des systèmes de contrôle de projet à l’aéroport DFW. « Le fait de disposer d’une source unique de vérité permet aux équipes de rester responsables et sur la bonne voie, peu importe qui rejoint ou quitte un projet. »

Dans Build, DFW Airport utilise l’outil formulaire pour suivre les quantités et intégrer ces données dans le module de gestion des coûts afin de gérer les paiements.

« Comme tout est géré numériquement, une fois que notre administrateur qualité a vérifié la soumission, nous pouvons payer une facture dans les 28 jours. » C’est notre objectif », explique Bill.

L’aéroport DFW utilise également des drones pour capturer des images aériennes et suivre leur progression par rapport au calendrier d’un projet. Auparavant, les équipes sur le terrain effectuaient une inspection manuelle du site pour capturer des images, puis chargeaient les photos dans le projet. Ce qui prenait plusieurs jours ne prend plus que quelques minutes, l’équipe estimant un gain de temps de 85 %.

Les fonctionnalités mobiles d’Autodesk Build permettent à DFW Airport de gagner encore plus de temps, car les équipes sur le terrain peuvent accéder aux modèles, aux formulaires, aux problèmes et aux RFI depuis le chantier pour effectuer des mises à jour sans avoir à retourner au bureau ou à la remorque. Avec Autodesk Build, l’équipe économise 40 heures par semaine sur la saisie des données.

« Le fait d’avoir des iPads et des appareils mobiles sur le terrain permet aux équipes de rendre compte de ce qu’elles voient en temps réel, ce qui réduit la saisie de données en double », explique Robert. « Cela permet également à nos équipes d’informer les personnes qui ne sont peut-être pas sur place de ce qui se passe. »

À une occasion, un entrepreneur a heurté une canalisation, ce qui a fait jaillir de l’eau sur une voie de service. Un inspecteur déjà sur place a créé un problème dans Autodesk Build et l’a automatiquement attribué au directeur des travaux de construction. Comme toute l’équipe avait accès à Autodesk Build, le directeur des travaux de construction, le chef de projet et le chef de projet adjoint étaient sur place en quelques minutes.

Avec Autodesk Build, rien ne se passe en vase clos, ce qui permet de responsabiliser les équipes et de maintenir les projets sur la bonne voie.

Prendre des décisions plus éclairées en matière de planification des immobilisations et d’entretien

Intérieur d’un grand bâtiment en construction avec des poutres en acier, des échafaudages, des matériaux et un ouvrier marchant sur un sol en béton humide.

L’objectif de DFW Airport en tant que propriétaire de ses données et de ses actifs de suivi est de fournir à toutes les parties prenantes des informations sur n’importe quel projet, passé ou présent, afin d’obtenir de meilleurs résultats. Lorsque les données sont collectées et enrichies tout au long du cycle de vie du projet, elles contiennent des informations utiles pour l’exploitation et la maintenance, ainsi que pour la planification, la conception et la construction futures.

Par exemple, l’aéroport DFW évalue l’ensemble de son réseau routier tous les 6 mois. Lorsque la chaussée est neuve, les coûts d’entretien variables sont faibles, mais à mesure que la chaussée vieillit, les coûts d’entretien augmentent. Il y a un moment où le remplacement de la chaussée est plus rentable que l’entretien de la route de surface actuelle.

C’est pourquoi l’aéroport DFW doit savoir exactement quand il doit remplacer la chaussée en fonction de sa fréquence d’utilisation. En capturant des informations sur l’équipement, telles que la date à laquelle la chaussée a été coulée, dans Autodesk Build, l’aéroport DFW peut atteindre son objectif de maintenance prédictive, en passant d’une attitude réactive à une approche proactive lors de l’entretien et de la maintenance des routes à l’aide de son jumeau numérique.

Le stockage des données essentielles sur les équipements permet également à l’équipe des opérations de DFW Airport d’accéder directement aux informations relatives à n’importe quel équipement sans avoir à trier des centaines de papiers. Cela permet de gagner du temps et aide ses équipes opérationnelles à mieux comprendre ce qui est en cours et à quel moment.

« Autodesk Construction Cloud élimine les cloisonnements et offre une visibilité complète sur l’état d’avancement de nos projets d’investissement et de nos programmes à tout moment », déclare Bill. « Grâce à cette technologie, nous pouvons gérer la conception et la construction avec plus de diligence et prendre des décisions plus rapidement, de manière plus sûre, plus efficace et plus durable, ce qui nous rapproche de notre objectif d’offrir une expérience exceptionnelle à nos passagers », déclare Bill. Cela ne fait que nous rapprocher de notre objectif d’offrir une expérience exceptionnelle à nos passagers.

Alors que l’aéroport DFW continue de capturer avec précision des données as-built, le plan consiste à utiliser ces informations pour la planification des investissements futurs, l’utilisation des matériaux et l’atteinte d’un état prédictif dans la maintenance des actifs installés.

Les opérations à l’aéroport DFW sont considérables, et elles ne feront que croître avec l’ampleur des investissements réalisés dans l’aéroport. Avec une mentalité selon laquelle tout est possible de la part de l’équipe en charge de la conception et de la construction à l’aéroport DFW, associée à sa vision de transformer le voyage, elle est parfaitement positionnée pour y parvenir.