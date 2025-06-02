L’objectif de DFW Airport en tant que propriétaire de ses données et de ses actifs de suivi est de fournir à toutes les parties prenantes des informations sur n’importe quel projet, passé ou présent, afin d’obtenir de meilleurs résultats. Lorsque les données sont collectées et enrichies tout au long du cycle de vie du projet, elles contiennent des informations utiles pour l’exploitation et la maintenance, ainsi que pour la planification, la conception et la construction futures.

Par exemple, l’aéroport DFW évalue l’ensemble de son réseau routier tous les 6 mois. Lorsque la chaussée est neuve, les coûts d’entretien variables sont faibles, mais à mesure que la chaussée vieillit, les coûts d’entretien augmentent. Il y a un moment où le remplacement de la chaussée est plus rentable que l’entretien de la route de surface actuelle.

C’est pourquoi l’aéroport DFW doit savoir exactement quand il doit remplacer la chaussée en fonction de sa fréquence d’utilisation. En capturant des informations sur l’équipement, telles que la date à laquelle la chaussée a été coulée, dans Autodesk Build, l’aéroport DFW peut atteindre son objectif de maintenance prédictive, en passant d’une attitude réactive à une approche proactive lors de l’entretien et de la maintenance des routes à l’aide de son jumeau numérique.

Le stockage des données essentielles sur les équipements permet également à l’équipe des opérations de DFW Airport d’accéder directement aux informations relatives à n’importe quel équipement sans avoir à trier des centaines de papiers. Cela permet de gagner du temps et aide ses équipes opérationnelles à mieux comprendre ce qui est en cours et à quel moment.

« Autodesk Construction Cloud élimine les cloisonnements et offre une visibilité complète sur l’état d’avancement de nos projets d’investissement et de nos programmes à tout moment », déclare Bill. « Grâce à cette technologie, nous pouvons gérer la conception et la construction avec plus de diligence et prendre des décisions plus rapidement, de manière plus sûre, plus efficace et plus durable, ce qui nous rapproche de notre objectif d’offrir une expérience exceptionnelle à nos passagers », déclare Bill. Cela ne fait que nous rapprocher de notre objectif d’offrir une expérience exceptionnelle à nos passagers.

Alors que l’aéroport DFW continue de capturer avec précision des données as-built, le plan consiste à utiliser ces informations pour la planification des investissements futurs, l’utilisation des matériaux et l’atteinte d’un état prédictif dans la maintenance des actifs installés.

Les opérations à l’aéroport DFW sont considérables, et elles ne feront que croître avec l’ampleur des investissements réalisés dans l’aéroport. Avec une mentalité selon laquelle tout est possible de la part de l’équipe en charge de la conception et de la construction à l’aéroport DFW, associée à sa vision de transformer le voyage, elle est parfaitement positionnée pour y parvenir.