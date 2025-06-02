Les projets prennent de l’ampleur, les budgets sont de plus en plus serrés et les calendriers sont de plus en plus courts, ce qui complique la gestion des coûts liés aux projets et des attentes des propriétaires.

« Si vous ne disposez pas d’un système de données connecté, c’est presque comme si vous preniez une boule de spaghettis, que vous la jetiez sur papier et que vous examiniez vos processus. » Il peut être tragique de l’entretenir. Autodesk Build comble cette lacune tout en accélérant le processus de prise de décision », déclare Brad.

Avec Build, CPPI peut gérer les activités de gestion des coûts dans le même environnement que les tâches de gestion de projet et de gestion sur site. En connectant ces Workflows, CPPI peut réduire la perte de données, capturer l’origine des changements et accroître l’accès aux informations critiques entre les parties prenantes du projet.

« La combinaison de nos Workflows de gestion de projet et de gestion des coûts dans Build crée une meilleure visibilité sur les données de projet », explique Brad. « Grâce à nos données dans un environnement unique, nous pouvons facilement tracer une demande d’avenant jusqu’à un problème qui a été converti en DI, et ainsi de suite. » Cette visibilité nous permet de comprendre la genèse d’une demande d’avenant et son impact sur la portée du projet. »

Une fois les données connectées et présentées, les chefs de projet qui rejoignent ou quittent un projet peuvent facilement suivre la piste pour comprendre les événements liés aux coûts survenus durant le projet. Cette fonction réduit les risques et permet aux chefs de projet de garder le contrôle et de gérer tous les éléments liés aux coûts.

En plus de comprendre le « comment et le pourquoi » d’un événement lié aux coûts, l’intégration entre le système comptable de CPPI, Sage 300 CRE et Build a permis d’accroître l’efficacité opérationnelle, de réduire les erreurs sur les projets et de donner accès à des données en temps réel. Grâce à la circulation automatique des informations entre les opérations et la comptabilité, les équipes peuvent être plus proactives dans l’établissement de rapports et la gestion des éléments liés aux coûts. De plus, CPPI pourrait personnaliser l’intégration pour prendre en charge sa méthode de travail actuelle au lieu de bouleverser son processus.

Par exemple, avec l’intégration de Build et de Sage 300 CRE, CPPI peut suivre les coûts réels payés à ses sous-traitants ou partenaires et voir ces coûts intégrés dans Build. Ces informations à jour sur les coûts d’un projet permettent à l’équipe de prendre des décisions détaillées et opportunes, éliminant ainsi le temps passé à attendre un rapport de la comptabilité.