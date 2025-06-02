Brinkman Construction utilise Autodesk Build dans toutes les phases de ses projets, du lancement à l’achèvement. Selon Tim, Build a considérablement réduit la complexité de la gestion des différents aspects des projets de construction.
« La quantité de tâches que nous pouvons gérer avec Autodesk Build est stupéfiante, même sur des projets de très grande envergure », déclare-t-il. « Par exemple, nous avons un complexe d’appartements de 450 000 pieds carrés et de 325 unités dont nous faisons le suivi dans Build, englobant tout, de la préconstruction à la garantie. »
En plus de rationaliser les Workflows de Brinkman Construction, Build a donné à l’équipe une meilleure visibilité sur ses projets, ce qui lui a permis de visualiser les informations (et d’agir) même sur le terrain. Avec les Issues préconfigurées dans Autodesk Build, le chef de chantier du projet d’appartements pouvait prendre une photo, examiner les champs préremplis, ajouter des notes, puis passer à l’élément suivant.
Les équipes peuvent également ouvrir un plan sur leur téléphone, y déposer une épingle à l’emplacement où se trouve une Issue, puis choisir les informations à remplir, le numéro de salle et l’emplacement se remplissant automatiquement.
« Autodesk Build a vraiment simplifié notre capacité à créer et à documenter des listes de réserves », déclare Tim. « Le surintendant pouvait simplement se connecter et voir quel était l’état des bâtiments, ce qui a permis d’éliminer de nombreux appels téléphoniques et échanges de correspondance et de rendre les opérations plus efficaces. »
Brinkman Construction a également amélioré la visite de levée des réserves finale avec les propriétaires sur le projet d’appartements. Dans le passé, chaque inspection de pièce aurait pris environ 20 minutes, estime Tim. En utilisant les formulaires dans Autodesk Build pour leurs modèles de clôture de liste de réserves, les Issues pour suivre les aspects à améliorer et les limites d’emplacement sur les plans, ils ont pu réduire ce temps à 5 ou 10 minutes et inspecter davantage d’unités, de sorte que les propriétaires n’aient pas à revenir un autre jour pour inspecter le reste.
« Autodesk Build a complètement changé la donne pour bon nombre de nos processus », déclare Tim. « Non seulement c’est une aide précieuse pour nous lors de la clôture, mais nous l’utilisons également pour la réception des travaux, les listes de contrôle de démarrage, les listes de réserves, etc. » Grâce à cela, nous sommes en mesure de fournir un produit de meilleure qualité.
Dans l’ensemble, Brinkman Construction estime qu’Autodesk aide l’entreprise à réduire le temps d’exécution des projets de 50 % par rapport à ses processus précédents.