Brinkman Construction finalise ses projets avec 50 % moins de travail grâce à Build

Ils ont choisi Autodesk Build pour la gestion de chantier, pour son suivi des coûts, ses intégrations, sa facilité d’usage et ses fonctionnalités

Trois ouvriers du secteur de la construction portant des casques de chantier examinent des plans sur un chantier de construction en activité avec des matériaux empilés derrière eux.

Remarque : Nous avons mis à jour les noms de nos produits depuis la publication de cet article. Autodesk Construction Cloud s’appelle désormais Autodesk Forma et Autodesk Build s’appelle désormais Forma Build.

Les projets de construction comportent de nombreux éléments à gérer, et leur gestion devient encore plus difficile avec des outils et des données cloisonnés. Brinkman Construction n’était pas étrangère à ces problèmes et ses équipes étaient aux prises avec des solutions de contournement inefficaces pour les flux de travail clés, en particulier la documentation du projet, le contrôle qualité, la clôture et la gestion des coûts.

Leur équipe a évalué et sélectionné Autodesk Build pour la gestion de la construction, citant une gestion des coûts optimale, les intégrations, la facilité d’utilisation et les fonctionnalités complètes comme principales raisons de la décision.

Et cela porte ses fruits : après avoir mis en œuvre des flux de travail de gestion de la construction étroitement intégrés par le biais d’Autodesk Build, les équipes de Brinkman Construction ont pu terminer les tâches du projet deux fois plus rapidement qu’auparavant et établir des relations plus solides avec toutes les parties prenantes du projet.

Élever les standards de sécurité sur les chantiers

Deux ouvriers du bâtiment portant des gilets de sécurité inspectent la charpente du plafond à l’intérieur d’un appartement partiellement construit avec une grande fenêtre.

Fondée en 2005, Brinkman Construction est un maître d'œuvre détenu à 100% par ses employés qui s’occupe d’un large éventail de projets, allant des immeubles multifamiliaux aux bureaux, en passant par les établissements de soins de santé et les installations industrielles.

Bien que Brinkman Construction soit une entreprise relativement jeune, sa présence est tout sauf à petite échelle. L’entreprise compte 100+ employés dans le Front Range et a atteint un chiffre d’affaires de 190 millions de dollars en 2023. Brinkman Construction est particulièrement fière de son programme de sécurité, qui a remporté le prix national d’excellence en matière de sécurité dans la construction décerné par l’Associated General Contractors of America.

Avec ses performances impressionnantes, Brinkman Construction avait besoin de solutions et de Workflows tout aussi robustes. L’entreprise s’est donc tournée vers la technologie et les partenariats stratégiques pour garder une longueur d’avance sur le marché actuel.

Remplacer les feuilles de calcul par un logiciel de construction

Salon lumineux et moderne avec un canapé, une table basse, un coin repas, des œuvres d’art encadrées et une porte coulissante en verre donnant sur un balcon.

Les responsables technologiques de Brinkman Construction souhaitaient mettre le meilleur logiciel à la disposition de leurs équipes et y ont vu une occasion de réduire leur pile technologique en se concentrant sur une plateforme de gestion de la construction unifiée.

« Nous disposions de différents logiciels pour l’assurance qualité, le contrôle qualité, la sécurité et la gestion des dessins, et nous disposions d’un autre outil qui effectuait une grande partie de nos processus de gestion de projet et de gestion financière », se souvient Tim Kelleher, responsable des normes opérationnelles et de l’innovation chez Brinkman Construction.

Selon Tim, ils ont également eu recours à « beaucoup de feuilles de calcul » pour améliorer leurs processus et obtenir ce dont ils avaient besoin. En fait, les membres de l’équipe transportaient souvent un ordinateur portable avec eux lors de la clôture du projet pour suivre les problèmes et les modifications dans Excel.

Ces processus manuels se sont avérés chronophages pour les utilisateurs finaux, qui ne savaient pas où aller pour obtenir les dernières informations ni où les stocker. Les utilisateurs devaient également déplacer des données entre différentes plateformes, comme Excel, ce qui augmentait la probabilité d’erreurs involontaires et de données qui passaient entre les mailles du filet.

Une approche d’équipe unifiée pour l’évaluation des logiciels de construction

Deux ouvriers du bâtiment en gilet de sécurité se tiennent sur le balcon d’un bâtiment en construction, enveloppé dans un parement.

Brinkman Construction a démarré son processus d’évaluation des logiciels de construction en se tournant vers l’intérieur. Plutôt que de créer une longue liste de fournisseurs et de partir à la recherche d'une solution, l’équipe a pris du recul et a évalué ses cas d'utilisation et ses défis.

L’une des principales conclusions qui en est ressortie était qu’ils avaient besoin d’un emplacement unique pour gérer tous leurs fichiers de projet, de la préconstruction jusqu'à la clôture du projet.

« Nous avons vraiment pris le temps, creusé et compris ce que nous attendions de notre logiciel. » Une fois que nous avons établi la liste, nous avons envoyé des informations aux fournisseurs de logiciels et avons réduit le choix à deux plateformes », explique Tim.

Quelle que soit la solution qu’ils choisiraient, ils auraient également besoin que celle-ci facilite la vie de leurs travailleurs. Comme le dit Tim, « Nous devons nous assurer que nous avons les meilleurs outils et processus à la disposition de nos équipes. Il faut toujours savoir comment construire un bâtiment, mais le logiciel nous facilite la tâche. »

Brinkman Construction a évalué Autodesk Build et Procore pour répondre à ses besoins en matière de consolidation des systèmes et de gestion des coûts. Pour s’assurer que le logiciel était parfaitement adapté, Brinkman Construction a fait appel à ses utilisateurs et leur a donné une liste de tâches à tester dans chaque système.

Tim et les autres membres du comité d’achat ont évalué les deux solutions côte à côte et ont constaté qu’Autodesk répondait mieux à leurs exigences en matière de gestion des coûts, d’intégration, de facilité d’utilisation et de fonctionnalités globales.

« Après avoir suivi ce processus, nous avons vraiment découvert qu’Autodesk était la solution la mieux adaptée à ce que nos collaborateurs devaient accomplir dans l’entreprise », explique Tim.

Un autre facteur qui a fait pencher la balance en faveur d’Autodesk a été la gestion financière robuste. Au lieu de se contenter d’importer des données de coûts récapitulatives, Autodesk Build pourrait extraire des enregistrements détaillés, y compris des lignes spécifiques des factures. Les équipes pouvaient collaborer facilement et rien ne passait entre les mailles du filet, ce qui signifiait moins de travail en double et une plus grande efficacité.

« Tout cela nous permet d’augmenter les marges bénéficiaires de nos projets et de réduire les pertes de travail dues à des Workflows inefficaces », explique Tim.

Pour compléter ses tests utilisateurs, Brinkman Construction a lancé Autodesk Build sur des projets pilotes afin d’évaluer ses capacités et de recueillir des commentaires supplémentaires. Une fois que l’équipe s’est sentie à l’aise avec le logiciel, elle a déployé Autodesk Build sur tous les nouveaux projets.

Normalisation du processus de liste de réserves

Brinkman Construction utilise Autodesk Build dans toutes les phases de ses projets, du lancement à l’achèvement. Selon Tim, Build a considérablement réduit la complexité de la gestion des différents aspects des projets de construction.

« La quantité de tâches que nous pouvons gérer avec Autodesk Build est stupéfiante, même sur des projets de très grande envergure », déclare-t-il. « Par exemple, nous avons un complexe d’appartements de 450 000 pieds carrés et de 325 unités dont nous faisons le suivi dans Build, englobant tout, de la préconstruction à la garantie. »

En plus de rationaliser les Workflows de Brinkman Construction, Build a donné à l’équipe une meilleure visibilité sur ses projets, ce qui lui a permis de visualiser les informations (et d’agir) même sur le terrain. Avec les Issues préconfigurées dans Autodesk Build, le chef de chantier du projet d’appartements pouvait prendre une photo, examiner les champs préremplis, ajouter des notes, puis passer à l’élément suivant.

Les équipes peuvent également ouvrir un plan sur leur téléphone, y déposer une épingle à l’emplacement où se trouve une Issue, puis choisir les informations à remplir, le numéro de salle et l’emplacement se remplissant automatiquement.

« Autodesk Build a vraiment simplifié notre capacité à créer et à documenter des listes de réserves », déclare Tim. « Le surintendant pouvait simplement se connecter et voir quel était l’état des bâtiments, ce qui a permis d’éliminer de nombreux appels téléphoniques et échanges de correspondance et de rendre les opérations plus efficaces. »

Brinkman Construction a également amélioré la visite de levée des réserves finale avec les propriétaires sur le projet d’appartements. Dans le passé, chaque inspection de pièce aurait pris environ 20 minutes, estime Tim. En utilisant les formulaires dans Autodesk Build pour leurs modèles de clôture de liste de réserves, les Issues pour suivre les aspects à améliorer et les limites d’emplacement sur les plans, ils ont pu réduire ce temps à 5 ou 10 minutes et inspecter davantage d’unités, de sorte que les propriétaires n’aient pas à revenir un autre jour pour inspecter le reste.

« Autodesk Build a complètement changé la donne pour bon nombre de nos processus », déclare Tim. « Non seulement c’est une aide précieuse pour nous lors de la clôture, mais nous l’utilisons également pour la réception des travaux, les listes de contrôle de démarrage, les listes de réserves, etc. » Grâce à cela, nous sommes en mesure de fournir un produit de meilleure qualité.

Dans l’ensemble, Brinkman Construction estime qu’Autodesk aide l’entreprise à réduire le temps d’exécution des projets de 50 % par rapport à ses processus précédents.

« Autodesk Build a complètement changé la donne pour bon nombre de nos processus. »

– Tim Kelleher, Normes opérationnelles et innovation, Brinkman Construction

Améliorer le bien-être de chaque partie prenante du projet

Extérieur d’un bâtiment d’appartements à plusieurs étages avec balcons, accents de pierre et lumière chaude du soir.

Autodesk Build permet à Brinkman Construction de gagner du temps sur ses projets, mais Tim note que les avantages s’étendent également à la vie personnelle des employés.

« Il y a de l’argent à économiser en terminant les projets plus rapidement, mais c’est en grande partie une question de qualité de vie pour les employés », explique Tim. « Au lieu d’avoir à rester tard pour remplir vos documents, vous pouvez le faire en deux fois moins de temps et passer plus de temps avec votre famille. »

Les partenaires externes de Brinkman Construction, comme les entrepreneurs spécialisés, bénéficient également de l’utilisation de Build par l’entreprise. Auparavant, les travailleurs spécialisés remplissaient des formulaires qui se perdaient parfois sur le terrain, explique Ash Sobhi, chef de projet adjoint chez Brinkman Construction.

Mais l’intégration de formulaires de sécurité dans Build a fait toute la différence. Les formulaires ont facilité l'entrée des données pour chaque projet et le suivi des tendances dans Power BI, ce qui a accru la visibilité pour le responsable de la sécurité. De plus, comme les formulaires de sécurité sont remplis plus fréquemment, les utilisateurs réfléchissent aux risques et aux dangers sur le chantier et planifient mieux leur journée pour rester en sécurité.

« Ils remplissent les formulaires dans Build, reçoivent des Issues qui leur sont assignées, et répondent à l’Issue pour la clôturer [au lieu de la clôturer et d’emporter l’information chez eux] », explique Ash. « En fait, nous avons constaté que de nombreux charpentiers et ouvriers ont été promus ou nominés pour une promotion, car la visibilité sur leur travail s’est améliorée [avec Build]. »

Les Issues étant attribuées dans le cloud, les informations auparavant perdues sont désormais associées à un journal d’activité complet dans Build. Les utilisateurs peuvent résoudre une Issue dès qu’ils en sont affectés et examiner le contexte de l’Issue à l’aide de formulaires et d’Issues.

« La qualité des formulaires s’améliore à mesure que les membres de l’équipe réfléchissent de manière plus critique aux informations qu’ils saisissent », explique Ash. « De meilleures données éliminent la nécessité d’un retour sur le chantier, d’appels téléphoniques et de réunions en personne pour chaque élément », explique Ash.

À suivre pour Brinkman Construction ?

À l’avenir, Brinkman Construction prévoit tirer parti de la technologie pour s’assurer que l’entreprise continue d’atteindre (et de dépasser) ses objectifs de performance.

« À l’heure actuelle, la grande initiative de Brinkman Construction consiste à combiner ses systèmes de gestion de projet avec nos systèmes d’évaluation de la performance », explique Tim. « Notre objectif est de mesurer les points de données clés sur nos projets et de fournir une rétroaction en temps réel pour aider les gens à être plus performants, à rester responsables et à progresser dans leur carrière. »

Selon lui, Autodesk Build jouera un rôle majeur à cet égard grâce à ses fonctionnalités et intégrations qui offrent une visibilité et des informations sur les projets, les opérations et les équipes de Brinkman Construction.

« Nous tirons parti de la puissance d’Autodesk Build chaque jour », déclare Tim. « Nous trouvons des moyens d’explorer la satisfaction des employés, la santé mentale et d’autres objectifs finaux. C’est une grande idée, mais nous avons un plan pour la mettre en œuvre.»