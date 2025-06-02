Brinkman Construction a démarré son processus d’évaluation des logiciels de construction en se tournant vers l’intérieur. Plutôt que de créer une longue liste de fournisseurs et de partir à la recherche d'une solution, l’équipe a pris du recul et a évalué ses cas d'utilisation et ses défis.

L’une des principales conclusions qui en est ressortie était qu’ils avaient besoin d’un emplacement unique pour gérer tous leurs fichiers de projet, de la préconstruction jusqu'à la clôture du projet.

« Nous avons vraiment pris le temps, creusé et compris ce que nous attendions de notre logiciel. » Une fois que nous avons établi la liste, nous avons envoyé des informations aux fournisseurs de logiciels et avons réduit le choix à deux plateformes », explique Tim.

Quelle que soit la solution qu’ils choisiraient, ils auraient également besoin que celle-ci facilite la vie de leurs travailleurs. Comme le dit Tim, « Nous devons nous assurer que nous avons les meilleurs outils et processus à la disposition de nos équipes. Il faut toujours savoir comment construire un bâtiment, mais le logiciel nous facilite la tâche. »

Brinkman Construction a évalué Autodesk Build et Procore pour répondre à ses besoins en matière de consolidation des systèmes et de gestion des coûts. Pour s’assurer que le logiciel était parfaitement adapté, Brinkman Construction a fait appel à ses utilisateurs et leur a donné une liste de tâches à tester dans chaque système.

Tim et les autres membres du comité d’achat ont évalué les deux solutions côte à côte et ont constaté qu’Autodesk répondait mieux à leurs exigences en matière de gestion des coûts, d’intégration, de facilité d’utilisation et de fonctionnalités globales.

« Après avoir suivi ce processus, nous avons vraiment découvert qu’Autodesk était la solution la mieux adaptée à ce que nos collaborateurs devaient accomplir dans l’entreprise », explique Tim.

Un autre facteur qui a fait pencher la balance en faveur d’Autodesk a été la gestion financière robuste. Au lieu de se contenter d’importer des données de coûts récapitulatives, Autodesk Build pourrait extraire des enregistrements détaillés, y compris des lignes spécifiques des factures. Les équipes pouvaient collaborer facilement et rien ne passait entre les mailles du filet, ce qui signifiait moins de travail en double et une plus grande efficacité.

« Tout cela nous permet d’augmenter les marges bénéficiaires de nos projets et de réduire les pertes de travail dues à des Workflows inefficaces », explique Tim.

Pour compléter ses tests utilisateurs, Brinkman Construction a lancé Autodesk Build sur des projets pilotes afin d’évaluer ses capacités et de recueillir des commentaires supplémentaires. Une fois que l’équipe s’est sentie à l’aise avec le logiciel, elle a déployé Autodesk Build sur tous les nouveaux projets.