Autodesk Flow Studio (anciennement Wonder Studio), le puissant jeu d’outils basé sur l’IA de Wonder Dynamics, permet aux créateurs et aux artistes de se concentrer davantage sur les aspects itératifs et créatifs de la mise en scène. Cette plate-forme innovante basée sur navigateur tire parti d’une technologie d’IA de pointe pour transformer la création d’effets visuels et fournir des données d’animation corporelle et faciale, d’éclairage et de suivi caméra qui sont compatibles avec l’outil de création de contenu de votre choix.