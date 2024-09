À l’heure actuelle, Autodesk Fusion est le logiciel de CAO/FAO qui connaît le développement le plus rapide. En tant que solution professionnelle de FAO, Autodesk Fusion offre de puissants outils de programmation pour le fraisage 2D, 2,5D, 3, 4 et 5 axes sur un éventail de plus en plus large de types de machines CNC et de contrôleurs CN. Autodesk Fusion se distingue d’autres logiciels en plaçant les données au cœur de toutes vos activités et en permettant à vos équipes et intervenants de collaborer en toute transparence.

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités avancées de FAO disponibles dans Autodesk Fusion, cliquez ici.