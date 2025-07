Avec cette offre de 4 abonnements à Fusion pour le prix de 3, les clients économisent 25 % immédiatement sur le prix public conseillé global (hors TVA) d’Autodesk pour l’achat de 4 abonnements d’un an à Autodesk Fusion.

AUTODESK SE RÉSERVE LE DROIT D’ANNULER, DE SUSPENDRE OU DE MODIFIER TOUT OU PARTIE DE LA PRÉSENTE PROMOTION, À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS, QUELLE QU’EN SOIT LA RAISON, À SON ENTIÈRE DISCRÉTION. LES PRIX DES LOGICIELS AUTODESK PEUVENT CHANGER. Cette offre est valable uniquement sur les copies commerciales du logiciel du 7 février 2025 au 31 janvier 2026, et n’est pas cumulable avec d’autres remises ou promotions. Ses conditions seront nulles et non avenues dans les pays où l’offre est interdite ou limitée par la loi. Elle ne peut pas être cumulée avec les offres et remises proposées par Autodesk aux comptes sous contrat, y compris et sans s’y limiter aux comptes disposant d’un contrat Enterprise Business Agreement, aux contrats d’achat de licences en volume ou aux comptes ayant acheté des droits hors territoire. Cette offre n’est pas cumulable avec les programmes de remise pour les clients du secteur public.

Autodesk met les logiciels et les services à disposition via des licences ou des abonnements. Les droits d’installation, d’accès ou autre usage des produits et services Autodesk (y compris les logiciels ou services gratuits) sont limités aux droits de licence et autorisations de services expressément concédés par Autodesk dans l’accord de licence ou de service applicable et sont soumis à l’acceptation et au respect de tous les termes et conditions dudit accord. Lorsque vous vous abonnez à un plan, celui-ci pourra être renouvelé automatiquement moyennant un montant fixe payé chaque mois ou chaque année, sous réserve de disponibilité. Certains avantages et certaines options d’achat peuvent ne pas être disponibles dans des langues et/ou zones géographiques spécifiques, pour certains logiciels ou services. L’accès aux services cloud requiert une connexion Internet et est soumis aux restrictions géographiques énoncées dans les conditions générales d’utilisation.

Autodesk et Autodesk Fusion sont des marques déposées d’Autodesk, Inc., et/ou de ses filiales et/ou de ses sociétés affiliées, aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Tous les autres noms de marques, de produits ou marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Autodesk se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis l’offre sur ses produits et ses services, les spécifications de produits, ainsi que ses tarifs. Autodesk ne saurait être tenue responsable des erreurs typographiques ou graphiques susceptibles d’apparaître dans ce document.