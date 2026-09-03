Atelier de découverte des opérations numériques

Votre installation fonctionne comme un système connecté, ce qui souvent n’est pas le cas des données sous-jacentes. Les informations sur la production, les ressources, les installations et les processus peuvent être réparties entre différents systèmes, modèles et équipes, ce qui rend les problèmes interconnectés difficiles à voir et à résoudre.

Nous rassemblons les personnes qui connaissent le mieux vos opérations, des responsables des opérations et de la fabrication aux experts en production, maintenance, installations et données. En examinant ces perspectives depuis une même pièce pendant au moins deux heures, nous découvrons où les défis sont liés afin de pouvoir construire une vue partagée de ce qui freine réellement les performances.

Ensemble, nous identifierons et hiérarchiserons les opportunités ayant le plus d’impact potentiel, puis nous verrons comment une meilleure connexion des données, des systèmes et des équipes peut contribuer à des décisions plus éclairées, à une efficacité accrue et à des opérations plus agiles.