Atelier de découverte des opérations numériques

Concentrez-vous sur vos défis opérationnels. Identifiez ce qui contribue aux temps d’arrêt coûteux, aux tâches répétitives et aux décisions plus lentes.

Deux personnes examinant un grand modèle architectural transparent avec des détails structurels complexes.

Visualisez vos opérations à partir d’un point de vue commun

Votre installation fonctionne comme un système connecté, ce qui souvent n’est pas le cas des données sous-jacentes. Les informations sur la production, les ressources, les installations et les processus peuvent être réparties entre différents systèmes, modèles et équipes, ce qui rend les problèmes interconnectés difficiles à voir et à résoudre.

Nous rassemblons les personnes qui connaissent le mieux vos opérations, des responsables des opérations et de la fabrication aux experts en production, maintenance, installations et données. En examinant ces perspectives depuis une même pièce pendant au moins deux heures, nous découvrons où les défis sont liés afin de pouvoir construire une vue partagée de ce qui freine réellement les performances.

Ensemble, nous identifierons et hiérarchiserons les opportunités ayant le plus d’impact potentiel, puis nous verrons comment une meilleure connexion des données, des systèmes et des équipes peut contribuer à des décisions plus éclairées, à une efficacité accrue et à des opérations plus agiles. 

Quels sont les domaines d’amélioration de vos opérations ?

Lorsque les informations sont réparties entre les équipes et les systèmes, l’impact peut se manifester par des temps d’arrêt, des tâches répétitives et des décisions plus lentes. Nous concentrerons l’atelier sur les domaines qui créent le plus de frictions et offrent la plus grande opportunité d’amélioration. Chaque activité est différente. Nous façonnerons l’atelier en fonction de vos priorités.

Icône de chronomètre jaune avec des lignes de mouvement sur un arrière-plan sombre avec des lignes et des points connectés.

Réduisez les temps d’arrêt

Identifiez les situations dans lesquelles les informations manquantes ou déconnectées compliquent la détection précoce des problèmes, la compréhension de ce qui se passe et une réaction rapide.

 

Flèches circulaires jaunes indiquant la rotation ou le cycle entre deux formes géométriques transparentes.

Éliminez les tâches répétitives

Identifiez les situations dans lesquelles des informations déconnectées obligent les gens à rechercher, recréer ou transférer manuellement des informations entre les systèmes.

 

Diagramme schématique jaune d’une connexion électrique triple avec deux branches parallèles.

Prenez des décisions plus rapides et mieux informées

Découvrez comment la connexion des informations sur les opérations, les ressources et les modèles peut donner aux utilisateurs le contexte dont ils ont besoin pour agir plus tôt et prendre des décisions plus éclairées.

 

Homme souriant dans une veste de costume sombre et une chemise habillée bleu clair avec un maillot de corps blanc.

« L’avenir des opérations est connecté. En rassemblant les données opérationnelles, les workflows et les performances des ressources concrètes, les entreprises gagnent en visibilité pour réagir plus rapidement, réduire les temps d’arrêt et améliorer l’efficacité. »

– Stephen Hooper, Vice-président senior, Autodesk Operations Solutions

Espaces de travail Autodesk en réseau avec des équipes connectées collaborant sur des conceptions numériques et des projets industriels.

Transformer une priorité pour en faire la prochaine étape claire

L’atelier de 2 heures et + permet de transformer les défis opérationnels en un plan d’action clair. Ensemble, nous identifierons les facteurs qui freinent les performances, nous nous concentrerons sur les domaines dans lesquels l’amélioration aurait le plus grand impact et nous étudierons comment Autodesk peut aider.

Vous repartirez avec plus de visibilité sur vos défis opérationnels et une proposition pratique pour aller de l’avant.

Communiquez avec les bons spécialistes

Autodesk rassemble des expériences dans les domaines de la fabrication, des installations, de l’optimisation des processus, de la simulation, de l’analyse, de la capture de données, et plus encore. En fonction de vos priorités, nous ferons participer les spécialistes à la conversation et présenterons des expériences intersectorielles pertinentes.

 

Nous planifions actuellement les prochains ateliers de découverte et organisons les disponibilités des spécialistes. Dites-nous ce que vous souhaitez améliorer et nous adapterons l’atelier à vos opérations.