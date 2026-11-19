Todos los clientes nuevos o existentes que compren o renueven su contrato anual de Autodesk Fusion antes del 28 de enero de 2027 obtendrán acceso a las funcionalidades de Fusion Professional en el momento de su lanzamiento y fijarán el precio de 680 USD (SRP**) al año durante dos años. La fijación del precio durante dos años comienza en la fecha de la compra o renovación que cumpla los requisitos, de modo que los clientes que cumplan los requisitos en 2026 tendrán el precio fijado hasta su renovación correspondiente en 2028, mientras que quienes los cumplan en enero de 2027 lo tendrán fijado hasta su renovación correspondiente en enero de 2029. Esta oferta finaliza el 27 de enero de 2027.

Las ofertas anteriores están disponibles en todos los países donde se ofrece Autodesk Fusion y son nulas donde la ley las prohíba o restrinja. El periodo de la oferta es el indicado anteriormente, salvo que Autodesk lo modifique o amplíe. Autodesk se reserva el derecho a cancelar, suspender o modificar esta oferta en cualquier momento y sin previo aviso.

Todos los clientes nuevos o existentes que compren o renueven su contrato anual de Autodesk Fusion for Design o Fusion for Manufacturing antes del 28 de enero de 2027 obtendrán acceso a las funcionalidades de Fusion Enterprise en el momento de su lanzamiento y fijarán el precio de la suscripción de 2040 USD (SRP**) al año durante dos años. La fijación del precio de la suscripción durante dos años comienza en la fecha de la compra o renovación que cumpla los requisitos, de modo que los clientes que cumplan los requisitos en 2026 tendrán el precio fijado hasta su renovación correspondiente en 2028, mientras que quienes los cumplan en enero de 2027 lo tendrán fijado hasta su renovación correspondiente en enero de 2029. Esta oferta finaliza el 27 de enero de 2027.

La oferta anterior está disponible en todos los países donde se ofrece Autodesk Fusion for Design o Fusion for Manufacturing y es nula donde la ley la prohíba o restrinja. El periodo de la oferta es el indicado anteriormente, salvo que Autodesk lo modifique o amplíe. Autodesk se reserva el derecho a cancelar, suspender o modificar esta oferta en cualquier momento y sin previo aviso.

*Los productos Fusion distintos de Autodesk Fusion, incluidos, entre otros, Fusion – Early Adopter, Fusion – Legacy, Fusion Extensions, Fusion for Product Design, Fusion for Manufacturing y cualquier versión de Fusion incluida en un paquete con otro producto de Autodesk (por ejemplo, Fusion with Moldflow), no pueden acogerse a esta oferta.

**El precio de venta recomendado (SRP) de Autodesk se utiliza únicamente a efectos de estimación. El SRP no incluye impuestos ni ajustes de divisa. El precio de venta real está sujeto a las fluctuaciones de divisa. Póngase en contacto con su representante o distribuidor de Autodesk para conocer el precio exacto en su región.

***Los productos Fusion distintos de Autodesk Fusion for Design o Fusion for Manufacturing, incluidos, entre otros, Fusion – Early Adopter, Fusion – Legacy, Fusion Extensions y cualquier versión de Fusion incluida en un paquete con otro producto de Autodesk (por ejemplo, Fusion with Moldflow), no pueden acogerse a esta oferta.