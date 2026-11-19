Herramientas BIM integradas, como Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas de CAD/CAM profesionales añadidas a Inventor y AutoCAD
Herramientas para la creación de contenido de entretenimiento, como 3ds Max y Maya
Cada plan de Fusion se adapta a un tipo de trabajo distinto, desde proyectos personales hasta el desarrollo de productos complejos entre diversas organizaciones. Combine los planes dentro del equipo para que todos dispongan de lo necesario para llevar a cabo su trabajo.
Convierta sus ideas en realidad gracias a unas herramientas de diseño y fabricación accesibles y gratuitas.
Incluye lo siguiente:
Herramientas imprescindibles para el diseño, la ingeniería y la fabricación.
Todo lo incluido en el plan Starter, además de lo siguiente:
Funciones profesionales diseñadas para equipos de desarrollo de productos.
Todo lo incluido en el plan Standard, además de lo siguiente:
Optimice, automatice y gestione el desarrollo de productos complejos a gran escala.
Todo lo incluido en el plan Professional, además de lo siguiente:
Cambie a los nuevos planes de Fusion con precios especiales de lanzamiento y conserve esos precios invariables durante dos años.
Oferta de lanzamiento: ahorre a lo grande y consiga más
Adquiera Fusion ahora y disfrute de funciones avanzadas con descuento, ya que obtendrá todas las funciones de Fusion Professional desde su lanzamiento.
Fusion Professional incluye todo lo que ofrece la versión Standard, además de las herramientas de gran eficacia que su empresa necesita para desarrollar proyectos con mayor rapidez.
1. Compre Fusion hoy mismo
Adquiera una suscripción de un año a Autodesk Fusion.
2. Recibir las prestaciones de Fusion Professional
El 28 de enero de 2027, obtenga acceso a todas las funciones de Fusion Professional.
3. Mantenga el precio invariable durante dos años
Precio fijo durante 2 años. Ahorre por usuario, cada año durante 2 años.
Suscríbase a Fusion for Manufacturing para asegurarse el acceso a funciones avanzadas con descuentos y poder acceder a todas las prestaciones de Fusion Enterprise desde su lanzamiento.
El precio de lanzamiento con descuento de la suscripción se mantendrá invariable durante dos años.
Suscríbase a Fusion for Design para asegurarse el acceso a funciones avanzadas con descuentos y poder acceder a todas las prestaciones de Fusion Enterprise desde su lanzamiento.
El precio de lanzamiento con descuento de la suscripción se mantendrá invariable durante dos años.
A partir de ahora, dispondrá de funciones avanzadas de diseño y administración de datos integradas en Fusion sin necesidad de ninguna extensión independiente.
¿Tiene alguna duda sobre su suscripción actual y sobre lo que esto supone para usted? Obtenga más información aquí.
A partir de ahora, dispondrá de nuestra plataforma Fusion al completo, que incluye funciones avanzadas de simulación, fabricación, administración de datos y PLM, además de nuestra asignación máxima de tokens de IA. No es necesaria ninguna extensión independiente.
¿Tiene alguna duda sobre su suscripción actual y sobre lo que esto supone para usted? Obtenga más información aquí.
A partir de ahora, dispondrá de nuestra plataforma Fusion al completo, que incluye funciones avanzadas de simulación, fabricación, administración de datos y PLM, además de nuestra asignación máxima de tokens de IA. No es necesaria ninguna extensión independiente.
¿Tiene alguna duda sobre su suscripción actual y sobre lo que esto supone para usted? Obtenga más información aquí.
A partir de ahora, dispondrá de funciones avanzadas de diseño y administración de datos integradas en Fusion sin necesidad de ninguna extensión independiente.
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Fusion Starter es el punto de acceso gratuito a la plataforma Autodesk Fusion. Si desea sacar más partido a la plataforma, puede cambiar a un plan superior en cualquier momento. Sin cambios en las funciones existentes.
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Envíenos información sobre su equipo y los objetivos de diseño y le ayudaremos a gestionar de la mejor forma posible la transición a los nuevos planes de Fusion.
La nueva estructura incluye Fusion Starter, Fusion Standard, Fusion Professional y Fusion Enterprise. La versión Starter es la opción inicial gratuita (anteriormente conocida como Fusion for personal use), mientras que las versiones Standard, Professional y Enterprise ofrecen de forma progresiva funciones comerciales más avanzadas.
Actualmente, las funciones de Fusion se distribuyen entre la versión básica de Fusion, extensiones independientes, Fusion for Design, Fusion for Manufacturing y otros productos con derechos. La nueva estructura agrupa las funciones en un número menor de niveles de suscripción.
Está previsto que los suscriptores existentes pasen a un nivel de suscripción destinado a mantener o ampliar las funciones que utilizan actualmente. Los derechos específicos dependen de la suscripción actual, las extensiones y la ruta de migración.
Algunas garantías de precios dependen del mantenimiento de una suscripción activa. Si la suscripción caduca, deberá adquirir una nueva.
Los precios variarán en función del país, la moneda, los impuestos, el distribuidor, el contrato y el canal de compra. Consulte la página local de planes y precios de Fusion o póngase en contacto con su representante de ventas o distribuidor local para obtener más información. Consulte la información sobre precios (sitio de EE. UU.).
Fusion Starter conserva las mismas funciones que Fusion for personal use y es una oferta gratuita destinada a aficionados y para uso no comercial.
Sí, siempre y cuando tenga activada la renovación automática y la información de pago esté actualizada en su cuenta de Autodesk Account, las renovaciones automáticas se mantendrán sin cambios.
Todos los clientes nuevos o existentes que compren o renueven su contrato anual de Autodesk Fusion antes del 28 de enero de 2027 obtendrán acceso a las funcionalidades de Fusion Professional en el momento de su lanzamiento y fijarán el precio de 680 USD (SRP**) al año durante dos años. La fijación del precio durante dos años comienza en la fecha de la compra o renovación que cumpla los requisitos, de modo que los clientes que cumplan los requisitos en 2026 tendrán el precio fijado hasta su renovación correspondiente en 2028, mientras que quienes los cumplan en enero de 2027 lo tendrán fijado hasta su renovación correspondiente en enero de 2029. Esta oferta finaliza el 27 de enero de 2027.
Las ofertas anteriores están disponibles en todos los países donde se ofrece Autodesk Fusion y son nulas donde la ley las prohíba o restrinja. El periodo de la oferta es el indicado anteriormente, salvo que Autodesk lo modifique o amplíe. Autodesk se reserva el derecho a cancelar, suspender o modificar esta oferta en cualquier momento y sin previo aviso.
Todos los clientes nuevos o existentes que compren o renueven su contrato anual de Autodesk Fusion for Design o Fusion for Manufacturing antes del 28 de enero de 2027 obtendrán acceso a las funcionalidades de Fusion Enterprise en el momento de su lanzamiento y fijarán el precio de la suscripción de 2040 USD (SRP**) al año durante dos años. La fijación del precio de la suscripción durante dos años comienza en la fecha de la compra o renovación que cumpla los requisitos, de modo que los clientes que cumplan los requisitos en 2026 tendrán el precio fijado hasta su renovación correspondiente en 2028, mientras que quienes los cumplan en enero de 2027 lo tendrán fijado hasta su renovación correspondiente en enero de 2029. Esta oferta finaliza el 27 de enero de 2027.
La oferta anterior está disponible en todos los países donde se ofrece Autodesk Fusion for Design o Fusion for Manufacturing y es nula donde la ley la prohíba o restrinja. El periodo de la oferta es el indicado anteriormente, salvo que Autodesk lo modifique o amplíe. Autodesk se reserva el derecho a cancelar, suspender o modificar esta oferta en cualquier momento y sin previo aviso.
*Los productos Fusion distintos de Autodesk Fusion, incluidos, entre otros, Fusion – Early Adopter, Fusion – Legacy, Fusion Extensions, Fusion for Product Design, Fusion for Manufacturing y cualquier versión de Fusion incluida en un paquete con otro producto de Autodesk (por ejemplo, Fusion with Moldflow), no pueden acogerse a esta oferta.
**El precio de venta recomendado (SRP) de Autodesk se utiliza únicamente a efectos de estimación. El SRP no incluye impuestos ni ajustes de divisa. El precio de venta real está sujeto a las fluctuaciones de divisa. Póngase en contacto con su representante o distribuidor de Autodesk para conocer el precio exacto en su región.
***Los productos Fusion distintos de Autodesk Fusion for Design o Fusion for Manufacturing, incluidos, entre otros, Fusion – Early Adopter, Fusion – Legacy, Fusion Extensions y cualquier versión de Fusion incluida en un paquete con otro producto de Autodesk (por ejemplo, Fusion with Moldflow), no pueden acogerse a esta oferta.