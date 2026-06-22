Existen cinco flujos de trabajo habituales en los que Autodesk recomienda a los profesionales y los equipos que combinen las licencias Flex con las suscripciones de software para impulsar la productividad y aumentar el valor de sus proyectos.

Caso de uso 1: obtenga acceso a todas las funciones de AutoCAD cuando sus proyectos lo requieran

Vaya más allá del 2D, solo cuando sea necesario. Su suscripción a AutoCAD LT le permite realizar los trabajos de dibujo cotidianos. Cuando un proyecto requiera modelado 3D o conjuntos de herramientas especializadas, como Architecture, Mechanical o Electrical, utilice los tokens Flex para obtener acceso a todas las funciones de AutoCAD durante ese día. No es necesario actualizar ni comprar una nueva suscripción a AutoCAD. Pague por lo que necesita. Acceda a lo que desee.

Combinación de suscripciones de software y tokens Flex: suscripción a AutoCAD LT con tokens Flex para acceder a AutoCAD.

Objetivo del flujo de trabajo: acceda a funciones 3D y conjuntos de herramientas específicas del sector para cada proyecto sin necesidad de ampliar su suscripción.

Posibles destinatarios: pequeños estudios de arquitectura, ingeniería y diseño que trabajan principalmente en 2D, pero que, en ocasiones, necesitan todas las prestaciones de AutoCAD.

Cantidad recomendada de tokens:

Comience con 33 tokens.

Los profesionales suelen usar 250 tokens por usuario al año para este caso de uso.

Caso de uso 2: entregue proyectos preparados para BIM sin necesidad de una suscripción completa a Revit

Asuma proyectos BIM sin gastos adicionales. Utilice los tokens Flex para acceder a Revit cuando un proyecto requiera modelos de construcción 3D, coordinación o productos BIM. Mantenga su suscripción a AutoCAD LT (o Revit LT) para el trabajo diario y actualice Revit solo cuando el proyecto lo requiera.

Combinación de suscripciones de software y tokens Flex: suscripción a AutoCAD LT o AutoCAD Revit LT Suite con tokens Flex para acceder a la versión completa de Revit.

Objetivo del flujo de trabajo: acceda a todas las funciones de Revit para el modelado BIM, la coordinación y la elaboración de productos finales en proyectos seleccionados sin necesidad de suscribirse a un plan independiente.

Posibles destinatarios: pequeñas empresas de arquitectura, ingeniería y construcción que se encargan tanto del dibujo tradicional como de los trabajos de BIM ocasionales.

Cantidad recomendada de tokens:

Comience con 33 tokens.

Los profesionales suelen usar 200 tokens por usuario al año para este caso de uso.

Caso de uso 3: acceda al diseño mecánico 3D cuando lo necesite

Adéntrese en el diseño mecánico totalmente en 3D si el proyecto lo requiere. ¿Trabaja con Fusion o AutoCAD y necesita funciones de modelado paramétrico, gestión de ensamblajes o diseño detallado de piezas? Utilice los tokens Flex para acceder a Inventor Professional en los proyectos que lo requieran y, una vez finalizados, reduzca el número de tokens.

Combinación de suscripciones de software y tokens Flex: suscripción a AutoCAD, Fusion o la Product Design and Manufacturing Collection, junto con tokens Flex para acceder a Inventor Professional.

Objetivo del flujo de trabajo: acceda a todas las funciones de diseño mecánico en 3D y modelado paramétrico en determinados proyectos sin necesidad de disponer de una suscripción independiente a Inventor.

Posibles destinatarios: Pequeñas empresas de fabricación y diseñadores de productos que utilizan principalmente Fusion o herramientas más sencillas, pero que en ocasiones necesitan las funciones avanzadas de Inventor.

Cantidad recomendada de tokens:

Comience con 33 tokens.

Los profesionales suelen usar 200 tokens por usuario al año para este caso de uso.

Caso de uso 4: suba de nivel con funciones avanzadas de simulación, renderización y CAM

Herramientas avanzadas para los proyectos en los que son necesarias. ¿Ya trabaja con Fusion? Utilice los tokens Flex para acceder a extensiones de simulación, renderización en la nube, diseño generativo y funciones avanzadas de CAM. Obtenga la eficacia que necesita para proyectos específicos sin necesidad de comprometerse a una actualización permanente.

Combinación de suscripciones de software y tokens Flex: suscripción a Fusion y tokens Flex para acceder a las extensiones de Fusion para la renderización.

Objetivo del flujo de trabajo: ejecute simulaciones avanzadas, genere renderizaciones fotorrealistas y acceda a herramientas de fabricación especializadas en función de cada proyecto.

Posibles destinatarios: diseñadores de productos y pequeños fabricantes que necesitan funciones avanzadas para proyectos concretos, pero no a diario.

Cantidad recomendada de tokens:

Comience con 33 tokens.

Los profesionales suelen usar 33 tokens por usuario al año para este caso de uso.

Caso de uso 5: amplíe su equipo creativo durante los periodos de mayor actividad

Más artistas. Más herramientas. Sin compromisos a largo plazo. Los requisitos de producción varían. Utilice los tokens Flex para proporcionar a su equipo acceso a Maya, 3ds Max u otras herramientas creativas durante los periodos de mayor actividad. Contrate a trabajadores autónomos, cambie de herramienta o acceda a Arnold para la renderización y reduzca la plantilla cuando finalice el proyecto.

Comprar tokens

Combinación de suscripciones de software y tokens Flex: suscripción a Maya o 3ds Max y tokens Flex para herramientas adicionales del sector multimedia y del entretenimiento o para acceso a capacidad adicional.

Objetivo del flujo de trabajo: amplíe el acceso a las herramientas creativas durante los periodos de mayor actividad y redúzcalo cuando finalicen los proyectos sin necesidad de licencias adicionales ni compromisos a largo plazo.

Posibles destinatarios: estudios, trabajadores autónomos y pequeños equipos del sector multimedia y del entretenimiento que gestionan proyectos con exigencias variables y presupuestos ajustados.

Cantidad recomendada de tokens:

Comience con 33 tokens.

Los profesionales suelen usar 275 tokens por usuario al año en Maya y 100 tokens por usuario al año en 3ds Max para este caso de uso.

Recursos adicionales