Autodesk para pequeñas empresas 

Software de diseño y fabricación que funciona tan bien como su negocio.

Introducción de un mínimo de compra más bajo para Autodesk Flex

Autodesk Flex le permite pagar por adelantado con tokens para disfrutar de un acceso flexible a más de 100 productos de Autodesk por una tarifa diaria. Las tarifas varían según el producto utilizado. Flex es una opción ideal para los miembros de un equipo o los autónomos que deseen probar un producto o que solo necesiten acceso puntual para algunos proyectos.

Combine tokens Flex con productos de Autodesk en determinados proyectos para realizar lo siguiente:

  • Acceda a funciones 3D, modelado BIM y conjuntos de herramientas específicos del sector. 
  • Ejecute simulaciones avanzadas, genere renderizaciones fotorrealistas y acceda a herramientas de fabricación especializadas. 
  • Amplíe el acceso al software durante los periodos de mayor actividad sin necesidad de puestos adicionales ni compromisos a largo plazo.

Elija entre nuestros productos diseñados para empresas como la suya

Autodesk ofrece soluciones accesibles para los profesionales, como AutoCAD para el dibujo 2D y 3D y Fusion para el modelado y la impresión 3D.

OFERTA ESPECIAL

AutoCAD

Software para CAD 2D y 3D. La suscripción incluye AutoCAD, aplicaciones y conjuntos de herramientas especializados.

273 €*/mes
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OFERTA ESPECIAL

Revit

Planifique, diseñe, construya y gestione edificios con herramientas eficaces para BIM (Building Information Modeling).

400 €*/mes
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OFERTA ESPECIAL

Fusion

Software de diseño de productos basado en la nube para la fabricación, el modelado 3D, la electrónica, la simulación y la gestión de datos.

91 €*/mes
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OFERTA ESPECIAL

Maya

Software de animación, modelado, simulación y renderización en 3D para películas, juegos y televisión.

267 €*/mes
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* Incluye el IVA estimado

Encuentre el plan de Autodesk ideal para su empresa

Todas las suscripciones y compras mediante Flex incluyen soporte durante el horario comercial local, identificación única (SSO) e informes de uso. Los planes de suscripciones anuales y mensuales y Flex incluyen garantías de reembolso.

Gráfico de calendario que representa las suscripciones anuales

Suscripción anual

Ideal para equipos de producción estables
Si...

  • usa el mismo producto a diario;
  • cuenta con diseñadores o ingenieros a tiempo completo;
  • necesita acceso continuo;
  • prefiere un presupuesto predecible.

Elija una suscripción de un año:

  • Garantice el ahorro.
  • Ahorre hasta un 33 % en comparación con las suscripciones mensuales.
Explore los planes anuales
Gráfico de calendario que representa las suscripciones mensuales

Suscripción mensual

Ideal para la flexibilidad a corto plazo

Si...

  • trabaja en proyectos de temporada;
  • contrata personal temporal;
  • necesita gestionar el flujo de caja;
  • no desea un compromiso a largo plazo.

Elija una suscripción mensual:

  • Pague mes a mes.
  • Añada o elimine usuarios en cualquier momento.
  • Pase la suscripción a anual si es necesario.
Empiece con una suscripción mensual
Gráfico de tokens Flex junto con un gráfico de tabla de uso de tokens

Flex

Ideal para el uso compartido o de varios productos

Si... 

  • usa varios productos de Autodesk;
  • solo necesita acceso ocasional;
  • trabaja con contratistas;
  • desea acceso compartido para un equipo.

Compre tokens Flex: :

  • Prepago por días de uso.
  • Acceda a más de 100 productos de Autodesk.
  • Comparta tokens entre usuarios.
Descubra más sobre Flex
Icono de un portátil con gráficos que representan la prueba y configuración

Probar y explorar

Ideal para empezar

Si...

  • desea explorar antes de comprar;
  • evalúa productos;
  • es autodidacta.

Seleccione:

  • Versiones de prueba gratuitas (acceso de hasta 30 días).
  • Nivel gratuito de API para desarrolladores.
Comience con el acceso gratuito

Presentación de Autodesk para las pequeñas empresas

Autodesk se compromete a apoyar a las pequeñas empresas con la experiencia, la flexibilidad y los precios que necesitan para crecer y competir. Lea el anuncio de Autodesk para pequeñas empresas y consulte nuestro nuevo informe sobre el estado de las pequeñas empresas para descubrir cómo estos negocios están dando forma al futuro del diseño y la fabricación.

 

Informe sobre el estado de las pequeñas empresas

Descubra cómo los profesionales utilizan el software de Autodesk

Diseño de ciudades modulares

RAD LAB utiliza Revit para transformar solares vacíos en espacios comunitarios dinámicos y móviles construidos a partir de contenedores de transporte.

Ver la historia

Creación de un almacenamiento más inteligente

GoBe y Sample Studio utilizaron Fusion en el diseño, la creación de prototipos y el desarrollo de un producto desde la idea inicial hasta su comercialización.

Ver la historia

Potenciar la narración

Tras años tomando forma solo en su imaginación, el artista 3D JL Mussi ha dado finalmente vida a su primer cortometraje con Flow Studio.

Leer la historia

Diseño de piezas más ligeras

Descubra cómo Shute Dynamics utiliza el diseño generativo de Fusion para crear piezas de automóviles de carreras más ligeras y resistentes para Pikes Peak.

Leer la historia (inglés)

Un nuevo enfoque de la atención sanitaria

EzeRx combina la ingeniería, la inteligencia artificial y el diseño sostenible para crear soluciones sanitarias que mejoran la atención médica y reducen el impacto medioambiental.

Leer la historia (inglés)

Imagen por gentileza de EzeRx

Digitalización de diseños

La diseñadora de bolsos de lujo Wendy Stevens relanza su negocio con AutoCAD LT tras un incendio devastador.

Leer la historia (inglés)

Imagen por gentileza de Wendy Stevens.

Empiece a trabajar con herramientas profesionales a precios adaptados a la realidad empresarial cotidiana

AutoCAD LT y Revit LT ofrecen un acceso asequible a funciones esenciales de dibujo 2D y modelado 3D, lo que proporciona a los equipos las herramientas que necesitan para su trabajo diario. Los profesionales combinan las suscripciones con tokens Flex para acceder a conjuntos de herramientas avanzadas 3D y BIM en AutoCAD y Revit, proyecto a proyecto.

OFERTA ESPECIAL

AutoCAD LT

Software de CAD 2D económico para diseño, dibujo y documentación.

73 €*/mes
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OFERTA ESPECIAL

AutoCAD Web

Cree y anote dibujos en línea y añádales datos de campo mediante un navegador web o un dispositivo móvil. Acceda a archivos DWG y edítelos, y colabore rápidamente con los usuarios de AutoCAD en los diseños.

13 €*/mes
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OFERTA ESPECIAL

Revit LT

Herramienta simplificada de modelado BIM 3D para la producción de documentación y diseños arquitectónicos 3D.

73 €*/mes
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OFERTA ESPECIAL

Autodesk Flow Studio

Cree unos efectos visuales impresionantes con la inteligencia artificial que ya domina. Convierta sus grabaciones en escenas generadas por ordenador que podrá dirigir, editar y exportar gracias a las herramientas de captura de movimiento, seguimiento de cámara, animación y composición con tecnología de IA.

 
Comparativa de niveles
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* Incluye el IVA estimado

Dibujo más inteligente con IA en AutoCAD

Autodesk AI le ayuda a trabajar de forma más rápida al automatizar las tareas repetitivas y reducir las modificaciones manuales. Convierta rápidamente las marcas de revisión en actualizaciones, coloque bloques de forma inteligente y limpie los dibujos con menos clics. Dedique menos tiempo a las revisiones y más a avanzar en sus proyectos con confianza.

¿Desea disfrutar de más funciones con su suscripción? Combine y ahorre con estas ofertas

Acceda a varias herramientas de productividad y automatización y ahorre hasta un 80 % respecto a las licencias anuales individuales gracias a nuestras ofertas combinadas.

OFERTA ESPECIAL

AutoCAD Revit LT Suite

Obtenga Revit LT y AutoCAD LT juntos a un precio inmejorable.

91 €*/mes
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OFERTA ESPECIAL

Architecture Engineering & Construction Collection

Herramientas avanzadas de BIM y CAD para diseñadores, ingenieros y contratistas, como Revit, AutoCAD, Civil 3D y Forma Site Design.

484 €*/mes
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OFERTA ESPECIAL

Product Design & Manufacturing Collection

Obtenga Inventor, AutoCAD, Fusion y más: un conjunto de herramientas profesionales para el desarrollo de productos y la planificación de fabricación.

442 €*/mes
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OFERTA ESPECIAL

Media & Entertainment Collection

Software de animación, modelado, simulación y renderización en 3D para películas, juegos y televisión.

363 €*/mes
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* Incluye el IVA estimado

Comience con estos recursos

AutoCAD

  • Cree dibujos 2D y modelos 3D precisos de forma más rápida. Esta guía de inicio rápido (inglés) le ayudará a desarrollar habilidades y a trabajar con confianza.
  • Vea nuestro seminario web (inglés) para descubrir cinco consejos prácticos sobre AutoCAD que le permitirán trabajar más rápido, evitar errores e impulsar su negocio con confianza.
  • Vea este vídeo (inglés) para descubrir cómo las herramientas de limpieza de AutoCAD ayudan a los equipos pequeños a detectar y corregir rápidamente posibles errores en los dibujos.
  • ¿Busca soporte para AutoCAD? Obtenga ayuda, respuestas y recursos.

AutoCAD LT

  • ¿Es la primera vez que usa AutoCAD LT o solo necesita ponerse al día? Esta guía de inicio rápido (inglés) ayuda a los equipos pequeños a adquirir rápidamente las habilidades básicas de dibujo para que puedan crear planos precisos y mantener la productividad desde el primer día.
  • ¿Busca soporte para AutoCAD LT? Obtenga ayuda, respuestas y recursos.

Revit

  • ¿Es la primera vez que usa Revit o solo necesita ponerse al día? Esta guía de inicio rápido (inglés) le ayudará a adquirir los conocimientos básicos sobre BIM para empezar a crear y documentar proyectos y colaborar en ellos con confianza desde el primer día.

  • Amplíe sus conocimientos de Revit de forma más rápida y aprenda a su propio ritmo: vea aprendizajes que abarcan los flujos de trabajo básicos, las herramientas de modelado, la documentación y la coordinación de proyectos.

  • Mejore sus flujos de trabajo diarios en Revit con formación en habilidades esenciales centrada en las herramientas y las técnicas que más utilizan los arquitectos, los ingenieros y los equipos de diseño.

  • ¿Busca soporte para Revit? Obtenga ayuda, respuestas y recursos.

Revit LT

  • Póngase en marcha con flujos de trabajo de BIM optimizados gracias a esta guía de inicio rápido (inglés), diseñada para ayudarle a crear diseños de edificios precisos y a documentarlos de forma eficiente.
  • Amplíe sus conocimientos de Revit de forma más rápida y aprenda a su propio ritmo: vea aprendizajes que abarcan los flujos de trabajo básicos, las herramientas de modelado, la documentación y la coordinación de proyectos.
  • Mejore sus flujos de trabajo diarios en Revit con formación en habilidades esenciales centrada en las herramientas y las técnicas que más utilizan los arquitectos, los ingenieros y los equipos de diseño.
  • ¿Busca soporte para Revit? Obtenga ayuda, respuestas y recursos.

Fusion

  • Desarrolle sus habilidades en CAD con los flujos de trabajo básicos de Fusion diseñados para empresas en expansión. Esta guía de inicio rápido (inglés) le muestra cómo diseñar, modelar, ensamblar y preparar productos para su fabricación, lo que le permitirá pasar más rápidamente de la idea al producto real.
  • Aprenda a utilizar las herramientas y los flujos de trabajo básicos de Fusion en esta serie de vídeos, en la que se muestra cómo diseñar y fabricar un carrete de pesca completo.
  • ¿Busca soporte para Fusion? Obtenga ayuda, respuestas y recursos.

Maya

Flow Studio

Explore soluciones gratuitas, API y mucho más

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Versiones de prueba gratuitas

Descargue una versión de prueba gratuita para explorar todas las funciones de las últimas versiones de nuestro software de diseño 3D.

 

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Acceso educativo

Los estudiantes pueden prepararse para los empleos del futuro gracias al acceso gratuito al software de Autodesk.

Software gratuito para estudiantes (inglés)
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Empiece a utilizar las API en la nube de forma gratuita para personalizar los flujos de trabajo y crear soluciones que se adapten a su negocio.

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Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo combinar los tokens Flex con una suscripción a AutoCAD LT?

Vaya más allá del 2D, solo cuando sea necesario. Obtenga acceso a todas las funciones de AutoCAD cuando sus proyectos lo requieran. Su suscripción a AutoCAD LT le permite realizar los trabajos de dibujo cotidianos. Cuando un proyecto requiera modelado 3D o conjuntos de herramientas especializadas, como Architecture, Mechanical o Electrical, utilice los tokens Flex para obtener acceso a todas las funciones de AutoCAD durante ese día. No es necesario actualizar ni comprar una nueva suscripción a AutoCAD. Pague por lo que necesita. Acceda a lo que desee.

 

Combinación de suscripciones de software y tokens Flex: suscripción a AutoCAD LT con tokens Flex para acceder a AutoCAD. 

Objetivo del flujo de trabajo: acceda a funciones 3D y conjuntos de herramientas específicas del sector para cada proyecto sin necesidad de ampliar su suscripción.

Posibles destinatarios: pequeños estudios de arquitectura, ingeniería y diseño que trabajan principalmente en 2D, pero que, en ocasiones, necesitan todas las prestaciones de AutoCAD. 

 

Cantidad recomendada de tokens: 

  • Comience con 33 tokens. 
  • Los profesionales suelen usar 250 tokens por usuario al año para este caso de uso.

Para obtener más información sobre el uso de tokens Flex con suscripciones, consulte este artículo de soporte.

 

Recursos adicionales

¿Cómo puedo combinar tokens Flex con una suscripción a AutoCAD LT o Revit LT?

Asuma proyectos de BIM sin sobrecargas. Entregue trabajos preparados para BIM sin necesidad de una suscripción completa a Revit. Utilice los tokens Flex para acceder a Revit cuando un proyecto requiera modelos de construcción 3D, coordinación o productos BIM. Mantenga su suscripción a AutoCAD LT (o Revit LT) para el trabajo diario y pase a Revit solo cuando el proyecto lo requiera.
 

Combinación de suscripciones de software y tokens Flex: suscripción a AutoCAD LT o AutoCAD Revit LT Suite con tokens Flex para acceder a la versión completa de Revit. 

Objetivo del flujo de trabajo: acceda a todas las funciones de Revit para el modelado BIM, la coordinación y la elaboración de productos finales en proyectos seleccionados sin necesidad de suscribirse a un plan independiente.

Posibles destinatarios: pequeñas empresas de arquitectura, ingeniería y construcción que se encargan tanto del dibujo tradicional como de los trabajos de BIM ocasionales. 
 

Cantidad recomendada de tokens: 

  • Comience con 33 tokens. 
  • Los profesionales suelen usar 200 tokens por usuario al año para este caso de uso.

Para obtener más información sobre el uso de tokens Flex con suscripciones, consulte este artículo de soporte.
 

Recursos adicionales

¿Cómo puedo combinar los tokens Flex con una suscripción a AutoCAD, a Fusion o a Product Design and Manufacturing Collection?

Adéntrese en el diseño mecánico totalmente en 3D si el proyecto lo requiere. ¿Trabaja con Fusion o AutoCAD y necesita funciones de modelado paramétrico, gestión de ensamblajes o diseño detallado de piezas? Utilice los tokens Flex para acceder a Inventor Professional en los proyectos que lo requieran y, una vez finalizados, vuelva a su suscripción habitual. De esta forma, accederá al diseño mecánico 3D solo cuando lo necesite.

 

Combinación de suscripciones de software y tokens Flex: suscripción a AutoCAD, Fusion o Product Design and Manufacturing Collection con tokens Flex para acceder a Inventor Professional.

Objetivo del flujo de trabajo: acceda a todas las funciones de diseño mecánico en 3D y modelado paramétrico en determinados proyectos sin tener que adquirir una suscripción a Inventor.

Posibles destinatarios: pequeñas empresas de fabricación y diseñadores de productos que utilizan principalmente Fusion o herramientas más sencillas, pero que, en ocasiones, necesitan las funciones avanzadas de Inventor.

 

Cantidad recomendada de tokens:

  • Comience con 33 tokens.
  • Los profesionales suelen usar 200 tokens por usuario al año para este caso de uso.

Para obtener más información sobre el uso de tokens Flex con suscripciones, consulte este artículo de soporte.

 

Recursos adicionales

¿Cómo puedo combinar tokens Flex con una suscripción a Fusion?

Herramientas avanzadas para los proyectos en los que son necesarias. ¿Ya trabaja con Fusion? Utilice los tokens Flex para acceder a extensiones de simulación avanzada, renderización en la nube, diseño generativo y funciones avanzadas de CAM. Obtenga la eficacia que necesita para proyectos específicos sin necesidad de comprometerse a una actualización permanente. 

 

Combinación de suscripciones de software y tokens Flex: suscripción a Fusion y tokens Flex para acceder a las extensiones de Fusion para la renderización.

Objetivo del flujo de trabajo: ejecute simulaciones avanzadas, genere renderizaciones fotorrealistas y acceda a herramientas de fabricación especializadas en función de cada proyecto.

Posibles destinatarios: diseñadores de productos y pequeños fabricantes que necesitan funciones avanzadas para proyectos concretos, pero no a diario.

 

Cantidad recomendada de tokens: 

  • Comience con 33 tokens.
  • Los profesionales suelen usar 33 tokens por usuario al año para este caso de uso.

Para obtener más información sobre el uso de tokens Flex con suscripciones, consulte este artículo de soporte.

 

Recursos adicionales

¿Cómo puedo combinar tokens Flex con una suscripción a Maya o 3ds Max?

Más artistas. Más herramientas. Sin compromisos a largo plazo. Amplíe su equipo creativo durante los periodos de mayor actividad cuando varíen los requisitos de producción. Utilice los tokens Flex para proporcionar a su equipo acceso a Maya, 3ds Max u otras herramientas creativas durante los periodos de mayor actividad. Contrate a trabajadores autónomos, cambie de herramienta o acceda a Arnold para la renderización y reduzca la plantilla cuando finalice el proyecto.

 

Combinación de suscripciones de software y tokens Flex: suscripción a Maya o 3ds Max y tokens Flex para herramientas adicionales del sector multimedia y del entretenimiento o para acceso a capacidad adicional.

Objetivo del flujo de trabajo: amplíe el acceso a las herramientas creativas durante los periodos de mayor actividad y redúzcalo cuando finalicen los proyectos sin necesidad de licencias adicionales ni compromisos a largo plazo.

Posibles destinatarios: estudios, trabajadores autónomos y pequeños equipos del sector multimedia y del entretenimiento que gestionan proyectos con exigencias variables y presupuestos ajustados. 

 

Cantidad recomendada de tokens: 

  • Comience con 33 tokens.
  • Los profesionales suelen usar 275 tokens por usuario al año en Maya y 100 tokens por usuario al año en 3ds Max para este caso de uso.

Para obtener más información sobre el uso de tokens Flex con suscripciones, consulte este artículo de soporte.

 

Recursos adicionales

¿Cuánto cuestan las suscripciones y las actualizaciones?

Todas las suscripciones de productos incluyen ventajas y se ofrecen al precio local en su región. La actualización a un plan Business Success cuesta aproximadamente 200 USD PVR para las ofertas que cumplen los requisitos.

¿Cómo puedo adquirir o actualizar una suscripción?

Puede comprar suscripciones en línea o a través de un representante o de un distribuidor de Autodesk.

¿Cómo puedo combinar los tokens Flex con las suscripciones de software de Autodesk?

Existen cinco flujos de trabajo habituales en los que Autodesk recomienda a los profesionales y los equipos que combinen las licencias Flex con las suscripciones de software para impulsar la productividad y aumentar el valor de sus proyectos. 

 

Caso de uso 1: obtenga acceso a todas las funciones de AutoCAD cuando sus proyectos lo requieran

Vaya más allá del 2D, solo cuando sea necesario. Su suscripción a AutoCAD LT le permite realizar los trabajos de dibujo cotidianos. Cuando un proyecto requiera modelado 3D o conjuntos de herramientas especializadas, como Architecture, Mechanical o Electrical, utilice los tokens Flex para obtener acceso a todas las funciones de AutoCAD durante ese día. No es necesario actualizar ni comprar una nueva suscripción a AutoCAD. Pague por lo que necesita. Acceda a lo que desee.

Combinación de suscripciones de software y tokens Flex: suscripción a AutoCAD LT con tokens Flex para acceder a AutoCAD. 

Objetivo del flujo de trabajo: acceda a funciones 3D y conjuntos de herramientas específicas del sector para cada proyecto sin necesidad de ampliar su suscripción.

Posibles destinatarios: pequeños estudios de arquitectura, ingeniería y diseño que trabajan principalmente en 2D, pero que, en ocasiones, necesitan todas las prestaciones de AutoCAD.

Cantidad recomendada de tokens: 

  • Comience con 33 tokens. 

  • Los profesionales suelen usar 250 tokens por usuario al año para este caso de uso.

 

Caso de uso 2: entregue proyectos preparados para BIM sin necesidad de una suscripción completa a Revit

Asuma proyectos BIM sin gastos adicionales. Utilice los tokens Flex para acceder a Revit cuando un proyecto requiera modelos de construcción 3D, coordinación o productos BIM. Mantenga su suscripción a AutoCAD LT (o Revit LT) para el trabajo diario y actualice Revit solo cuando el proyecto lo requiera.

Combinación de suscripciones de software y tokens Flex: suscripción a AutoCAD LT o AutoCAD Revit LT Suite con tokens Flex para acceder a la versión completa de Revit.

Objetivo del flujo de trabajo: acceda a todas las funciones de Revit para el modelado BIM, la coordinación y la elaboración de productos finales en proyectos seleccionados sin necesidad de suscribirse a un plan independiente. 

Posibles destinatarios: pequeñas empresas de arquitectura, ingeniería y construcción que se encargan tanto del dibujo tradicional como de los trabajos de BIM ocasionales.

Cantidad recomendada de tokens: 

  • Comience con 33 tokens.

  • Los profesionales suelen usar 200 tokens por usuario al año para este caso de uso. 

 

Caso de uso 3: acceda al diseño mecánico 3D cuando lo necesite

Adéntrese en el diseño mecánico totalmente en 3D si el proyecto lo requiere. ¿Trabaja con Fusion o AutoCAD y necesita funciones de modelado paramétrico, gestión de ensamblajes o diseño detallado de piezas? Utilice los tokens Flex para acceder a Inventor Professional en los proyectos que lo requieran y, una vez finalizados, reduzca el número de tokens.

Combinación de suscripciones de software y tokens Flex: suscripción a AutoCAD, Fusion o la Product Design and Manufacturing Collection, junto con tokens Flex para acceder a Inventor Professional.

Objetivo del flujo de trabajo: acceda a todas las funciones de diseño mecánico en 3D y modelado paramétrico en determinados proyectos sin necesidad de disponer de una suscripción independiente a Inventor. 

Posibles destinatarios: Pequeñas empresas de fabricación y diseñadores de productos que utilizan principalmente Fusion o herramientas más sencillas, pero que en ocasiones necesitan las funciones avanzadas de Inventor.

Cantidad recomendada de tokens: 

  • Comience con 33 tokens.

  • Los profesionales suelen usar 200 tokens por usuario al año para este caso de uso. 

 

Caso de uso 4: suba de nivel con funciones avanzadas de simulación, renderización y CAM

Herramientas avanzadas para los proyectos en los que son necesarias. ¿Ya trabaja con Fusion? Utilice los tokens Flex para acceder a extensiones de simulación, renderización en la nube, diseño generativo y funciones avanzadas de CAM. Obtenga la eficacia que necesita para proyectos específicos sin necesidad de comprometerse a una actualización permanente.

Combinación de suscripciones de software y tokens Flex: suscripción a Fusion y tokens Flex para acceder a las extensiones de Fusion para la renderización.

Objetivo del flujo de trabajo: ejecute simulaciones avanzadas, genere renderizaciones fotorrealistas y acceda a herramientas de fabricación especializadas en función de cada proyecto. 

Posibles destinatarios: diseñadores de productos y pequeños fabricantes que necesitan funciones avanzadas para proyectos concretos, pero no a diario.

Cantidad recomendada de tokens: 

  • Comience con 33 tokens.

  • Los profesionales suelen usar 33 tokens por usuario al año para este caso de uso. 

 

Caso de uso 5: amplíe su equipo creativo durante los periodos de mayor actividad

Más artistas. Más herramientas. Sin compromisos a largo plazo. Los requisitos de producción varían. Utilice los tokens Flex para proporcionar a su equipo acceso a Maya, 3ds Max u otras herramientas creativas durante los periodos de mayor actividad. Contrate a trabajadores autónomos, cambie de herramienta o acceda a Arnold para la renderización y reduzca la plantilla cuando finalice el proyecto.

Comprar tokens

Combinación de suscripciones de software y tokens Flex: suscripción a Maya o 3ds Max y tokens Flex para herramientas adicionales del sector multimedia y del entretenimiento o para acceso a capacidad adicional. 

Objetivo del flujo de trabajo: amplíe el acceso a las herramientas creativas durante los periodos de mayor actividad y redúzcalo cuando finalicen los proyectos sin necesidad de licencias adicionales ni compromisos a largo plazo.

Posibles destinatarios: estudios, trabajadores autónomos y pequeños equipos del sector multimedia y del entretenimiento que gestionan proyectos con exigencias variables y presupuestos ajustados.

Cantidad recomendada de tokens: 

  • Comience con 33 tokens. 

  • Los profesionales suelen usar 275 tokens por usuario al año en Maya y 100 tokens por usuario al año en 3ds Max para este caso de uso.

Recursos adicionales

¿De cuánto tiempo dispongo para usar mis tokens Flex? ¿Se acumulan?

Dispone de un año a partir de la fecha de adquisición para usar los tokens Flex. Dado que Flex es un modelo de prepago, los tokens no se acumulan, pero puede adquirir más en cualquier momento. Autodesk le avisará cuando su saldo de tokens esté a punto de agotarse.

¿Cómo se cobra por el uso de productos con el modelo Flex?

Para los productos y los servicios con cobro diario
Cuando un usuario abra un producto de Autodesk incluido con Flex e inicie sesión en él, se le cobrará una tarifa diaria por producto una vez cada 24 horas. No se cobrará a los usuarios por utilizar varias versiones de un producto o si vuelven a abrir el producto en el transcurso de 24 horas.

 

Por ejemplo, Priscilla abre AutoCAD e inicia sesión el lunes de 8:00 h a 17:00 h. Se cobrarán 7 tokens a su equipo. Posteriormente, abre AutoCAD el martes de 7:00 h a 17:00 h. Se cobrarán 7 tokens a las 8:00 h. Cierra AutoCAD a las 17:00 h y no vuelve a abrirlo durante toda la semana. Solo se le cobrará por dos días de uso.

 

Para los productos y servicios que se cobran por resultado
Se cobrará a los usuarios una tarifa variable en función del tipo de resultado (por ejemplo, renderizar una imagen en Revit).

 

Consulte las tarifas de cada producto y servicio disponibles con Flex.

¿Puedo combinar el plan Flex con las suscripciones?

Sí, los administradores pueden tener usuarios con una combinación de suscripciones y Flex.

 

Cuando se asigne un usuario al modelo de suscripción y a Flex, las suscripciones tendrán prioridad sobre los tokens. Por ejemplo, si Priscilla se ha asignado como usuaria de una suscripción de AutoCAD y también de Flex, cuando utilice AutoCAD empleará la suscripción correspondiente y no los tokens. Si accede a Revit sin una suscripción, utilizará tokens.

Ver más preguntas frecuentes