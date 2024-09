Simuler på den måde, du vil have det, via skyen eller din lokale computer for at levere meget nøjagtige hydrauliske og hydrologiske simuleringer. Cloudfunktioner forbedrer simuleringseffektiviteten og hjælper dig med beslutsomt at træffe klare tekniske beslutninger. Strømlin modelbygning og dataindtastning, så du får frigjort tid til at fortolke resultaterne.