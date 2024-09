Softwareadministration er en måde at styre livscyklussen for softwareaktiver i en organisation.



Intelligente fremgangsmåder til softwareressourcestyring kan hjælpe din virksomhed med at administrere komplekse licenser og forhindre manglende overholdelse. Det kan også hjælpe med at spare penge ved at identificere over- eller underudnyttelse af licenser.



Administration af software handler ikke kun om at undgå manglende overholdelse. Det hjælper med at beskytte dit arbejde, sikre produktiviteten og bidrager til en smart drevet forretning.