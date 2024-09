Licensoverholdelsesteamet håndhæver Autodesks vilkår for anvendelse og hjælper kunderne med at håndtere eventuelle tilfælde af ikke-kompatibel installation og brug af software. Vi vil gerne hjælpe alle vores kunder med at optimere deres software og reducere risici vedrørende kompatibilitet. Derfor kan din virksomhed blive valgt til at gennemgå en revision, også kaldet en gennemgang af softwarelicenser.



Alle Autodesk-kunder med et Autodesk-produkt kan blive udvalgt til denne proces – det betyder ikke, at Autodesk har nogen mistanke til din virksomheds forhold til manglende overholdelse. Hvis din virksomhed bliver udvalgt, modtager du en e-mail eller et brev, der forklarer processen.