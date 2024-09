Hvis du har været offer for piratkopiering eller finder et websted, som du mistænker for at sælge eller distribuere ugyldige Autodesk-produkter, kan du hjælpe andre ved at indberette sælgeren. Alle oplysninger er anonyme og fortrolige og vil kun blive brugt af Autodesks afdeling for licensoverholdelse og juridiske afdeling.

Du kan indberette den ugyldige brug af Autodesk-software ved at gå til denne side.