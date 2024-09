Ugyldig Autodesk-software er ikke produceret af Autodesk eller er cracket. Ved at bruge ugyldig software risikerer du øget eksponering for malware og virusser, som kan være dyre for din virksomhed at afbøde. Du kompromitterer desuden dine personlige data og risikerer at bruge software, der ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer.