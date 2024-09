AIT kører på en Windows-computer, der har Microsoft .NET Framework v4.5.2 eller nyere installeret, og bruger Microsoft WMI (Windows Management Instrumentation) til at kommunikere med Windows-enheder for at indsamle lagerdata.



AIT har brug for netværksadgang til hver Windows-enhed, der skal scannes, ud over de relevante legitimationsoplysninger for at kunne blive godkendt ift. enheden, og der skal være tilstrækkelige tilladelser til at forespørge på WMI. Windows-firewalls skal konfigureres til at tillade WMI/SMB-kommunikation. AIT kan også konfigureres til at køre på individuelle enheder og automatiseres via lagerværktøjer som f.eks. Microsoft System Center.