Verwalten von Advanced AI-Einstellungen

Advanced AI-Einstellungen ermöglichen es Administratoren, zu steuern, ob Benutzer in einem Hub oder Projekt auf Advanced AI-Funktionen zugreifen können. Die Einstellung legt außerdem fest, ob Ihre Kundeninhalte in diesem Bereich für zukünftige Advanced AI-Trainings verwendet werden.

Advanced AI-Einstellungen lassen sich folgendermaßen verwalten:

Auf Hub-Ebene in Ihrem Konto bei Autodesk

Auf Projektebene in unterstützten Produkten

Es kann einige Stunden dauern, bis Änderungen wirksam werden.

Standard AI-Funktionen stehen weiterhin zur Verfügung und sind von dieser Einstellung nicht betroffen.