Die Möglichkeit, Ihre Software in einer virtuellen Umgebung zu nutzen, hängt vom Produkt, von der Bezugsoption und von den Nutzungsbedingungen in Ihrem Abonnementvertrag ab, die angeben, ob die Virtualisierung zulässig ist oder nicht. Überprüfen Sie die Systemanforderungen der Software, um sicherzustellen, dass diese in einer virtuellen Umgebung ausgeführt werden kann. Um zu überprüfen, ob Sie die Software in einer virtuellen Umgebung verwenden können, lesen Sie die Zugriffs- und Nutzungsbedingungen in Ihrem Abonnementvertrag.

Folgende Abonnementverträge lassen Virtualisierungen zu:

Single-User-Agreement, Autodesk Flex oder ein Enterprise Business Agreement . Administratoren können die Software so einrichten, dass ein zugewiesener Benutzer von mehreren Geräten aus darauf zugreifen kann. Es kann jedoch immer nur ein autorisierter Benutzer eine Lizenz nutzen. Bei Single-User-Abonnements müssen sich Benutzer anmelden, um ihren Software-Zugriff zu autorisieren.

Anmerkung : Wenn Ihre virtuelle Umgebung die MAC-Adresse eines Benutzers beim Neustart nicht beibehält, muss sich der Benutzer bei jeder Sitzung anmelden, um auf seine Software zuzugreifen.

Netzwerklizenzserver, Serverkomponenten oder serverbasierte Produktkomponenten . Sie können Serverkomponenten lokal in Ihrem eigenen WAN oder über einen externen Cloud-Anbieter virtualisieren. Wenn Sie sich für die externe Variante entscheiden, stellen Sie Folgendes sicher: Die gehostete Software ist durch den Cloud-Anbieter ausreichend geschützt. Sie können den Zugriff auf die remote gehostete Software und deren Verwendung steuern.



Virtualisierungsbestimmungen nach Bezugsoption