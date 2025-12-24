Die API-Abrechnung basiert auf berechneten Einheiten. Jede berechnete Einheit entspricht einer festen Menge an API-Nutzung.

Für Abonnenten der kostenlosen Version fallen keine Kosten für berechnete Einheiten an. Das API-Guthaben wird aktualisiert, wenn eine vollständige Einheit verwendet wird. Wenn 1 Einheit zum Beispiel 20 Verarbeitungsminuten entspricht, wird das Guthaben nach einer Nutzung von 20 Minuten aktualisiert.

Für Teileinheiten werden Abonnenten der kostenpflichtigen Version keine Tokens in Rechnung gestellt oder berechnet. Wenn Sie also nur 10 Verarbeitungsminuten in einem Abrechnungszyklus verbrauchen und sich eine berechnete Einheit auf 20 Minuten beläuft, wird Ihr Guthaben nicht belastet. Die genutzten 10 Minuten werden in den nächsten Abrechnungszyklus übertragen.

Wenn Sie verschiedene Abonnementtypen innerhalb desselben Teams verwenden, berechnet das System die API-Nutzung in der folgenden Reihenfolge: