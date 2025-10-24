Sie können jeden Benutzer (mit Ausnahme von primären oder sekundären Administratoren) in der Benutzerverwaltung als externen Benutzer festlegen. Dies ist normalerweise für Personen gedacht, die keine Mitarbeiter sind, z. B. Bauunternehmer oder Lieferanten.

Anmerkung: Vorgabemäßig werden Benutzer, die über ein integriertes Produkt für die Zusammenarbeit in der Cloud (z. B. Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build oder Autodesk Takeoff) automatisch aus einem Hub zu Ihrem Team hinzugefügt werden, als externe Benutzer festgelegt.