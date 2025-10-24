KONTOVERWALTUNG FÜR ADMINISTRATOREN

Festlegen von externen Benutzern

Sie können jeden Benutzer (mit Ausnahme von primären oder sekundären Administratoren) in der Benutzerverwaltung als externen Benutzer festlegen. Dies ist normalerweise für Personen gedacht, die keine Mitarbeiter sind, z. B. Bauunternehmer oder Lieferanten.

 

Anmerkung: Vorgabemäßig werden Benutzer, die über ein integriertes Produkt für die Zusammenarbeit in der Cloud (z. B. Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build oder Autodesk Takeoff) automatisch aus einem Hub zu Ihrem Team hinzugefügt werden, als externe Benutzer festgelegt.

 

So legen Sie in den Benutzerdetails einen externen Benutzer fest

  1. Wechseln Sie zu Benutzerverwaltung, und wählen Sie Nach Benutzer aus.
  2. Suchen und wählen Sie den gewünschten Benutzer aus.
  3. Wählen Sie Rolle ändern aus.
  4. Wählen Sie Externer Benutzer aus den verfügbaren Rollen.
  5. Speichern Sie Ihre Änderungen 

So legen Sie einen externen Benutzer mit der Benutzerrollen-Richtlinie fest

In den Teameinstellungen können Sie domänenbasierte Benutzerregeln erstellen, mit denen automatisch verwaltet wird, wer als standardmäßiger oder externer Benutzer gilt. Um externe Benutzer anhand der Richtlinie zu bestimmen, aktivieren Sie domänenbasierte externe Benutzer in Ihren Teameinstellungen.

 

Ausführliche Schritte zum Verwalten von domänengesteuerten Benutzerregeln finden Sie unter Verwalten der Benutzerrollen-Richtlinie.

Benötigen Sie Hilfe? Fragen Sie den Autodesk-Assistenten!

Der Assistent hilft Ihnen dabei, Antworten zu finden oder einen Mitarbeiter zu kontaktieren.

Den Assistenten fragen

Welche Supportstufe haben Sie?

Verschiedene Abonnementverträge bieten unterschiedliche Supportkategorien. Finden Sie heraus, welche Supportstufe Ihr Vertrag unterstützt.

Supportstufen anzeigen